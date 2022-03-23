Министр обороны Великобритании раскрыл военную тайну о вступлении Украины в НАТО

Это войдёт в историю как один из крупнейших провалов британского Министерства обороны. Его руководитель Бен Уоллес попался на удочку российских пранкеров — телефонных шутников Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это войдёт в историю как один из крупнейших провалов британского Министерства обороны. Его руководитель Бен Уоллес попался на удочку российских пранкеров — телефонных шутников Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Те позвонили чопорному англичанину под видом «премьера Украины Дениса Шмыгаля». И Уоллес, не чуя подвоха, в ходе видео-конференции стал выкладывать одну военную тайну за другой.

О том, например, что его страна не прочь оказать Украине помощь в получении ядерного оружия.

Или о том, что британцы направили в Киев свыше четырёх тысяч противотанковых управляемых ракет (ПТУРов) — которые, впрочем, иногда разрываются прямо в руках стрелков-националистов.

Но движемся к кульминации! Сегодня Вован и Лексус выкатили следующий фрагмент беседы с Уоллесом — о перспективах вступления Украины в Североатлантический Альянс.

— Нам, конечно, грустно [из-за того, что Украина ещё не в Альянсе — ред.], — признался министр. — Британия была одной из стран, которые хотели, чтобы вы [украинцы] вступили в НАТО.

По словам Уоллеса, этому мешает «наличие целых тридцати стран-членов в Альянсе»:

— Не так-то просто заставить каждую страну сказать «да», — отметил в беседе с пранкерами британец, и его аристократическое чело омрачилось при мысли, что Запад внутри своих структур должен изображать хотя бы видимость демократических процедур.

— Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов последние пять лет, чтобы вы [украинцы] смогли выйти на нужный этап, — резюмировал Уоллес.

Теперь становится понятно, почему западные партнёры в конце прошлого года отказались подписывать с Москвой «пакт о нейтралитете Украины» (именно на этом много месяцев тщетно настаивала российская дипломатия). Очевидно, что вступление Незалежной в НАТО было лишь вопросом времени, а любые гарантии обратного со стороны Вашингтона и Лондона были бы нарушены на другой день после подписания.

Это не последняя серия увлекательного документального триллера за авторством Вована и Лексуса — пранкеры обещают порадовать фанатов новыми откровениями Уоллеса в самое ближайшее время.