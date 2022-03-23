Главный онколог Минздрава Андрей Каприн: Сегодня наши союзники в борьбе против рака - ядерная медицина и азиатские страны

Андрей Каприн, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик РАН. Фото: пресс-служба Минздрава России

Гостем «КП» и Радиостанции «Комсомольская правда» стал руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

ПОПАСТЬ ТОЧНО В ЦЕЛЬ

- Андрей Дмитриевич, с учетом вводимых против нашей страны санкций особенно вдохновляюще звучат новости о прорывных разработках российских ученых в области ядерной медицины. Расскажите, пожалуйста, в чем их ценность и чем они могут помочь пациентам.

- Ядерная медицина - это все то, что нарабатывается ядерными реакторами и ускорителями частиц. На выходе мы получаем различные радионуклиды, то есть радиоактивные препараты. Это, как правило, источники бета- или альфа-излучения, которое пагубно для клетки. Злокачественные опухоли состоят из белков, поэтому губительные радионуклиды можно соединить с белком, который поглощается раковыми клетками, тем самым помогая препарату внедриться точно внутрь опухолевых клеток.

Радиофармпрепараты (РФП) способны заменить многие «традиционные» лекарства. И при этом они могут быть супертаргетными, то есть попадать точно в мишень – в опухолевые клетки, не повреждая окружающие здоровые ткани. Еще одна особенность в том, что для ряда опухолей вообще не существует других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами. Потому что такие виды рака резистентны (устойчивы) и к химиотерапии, и к дистанционной лучевой терапии. Один из примеров - нейроэндокринные опухоли, которые чаще всего развиваются в кишечнике, желудке и поджелудочной железе.

- Насколько знаю, ядерная медицина активно развивалась в СССР?

- Этому важнейшему разделу медицины давно уделяется большое внимание во всем мире. До 90-х годов так было и в нашей стране. Но потом, к сожалению, началось отставание. Сложилась практика, когда добытое в России сырье для радиофармпрепаратов отправляли за рубеж. Там это сырье перерабатывали в готовый препарат и продавали нам обратно. Доходило просто до абсурда. Сейчас все меняется.

Один из серьезнейших шагов – решение Правительства, принятое по инициативе Минздрава России, о создании так называемых «ядерных аптек» на базе крупных научно-исследовательских центров, таких как наш НМИЦ радиологии. Синтез радиофармпрепаратов сложный и токсичный, поэтому здесь требуются особые технические условия. Национальные медицинские исследовательские центры, где все это соблюдается, сейчас начинают активно включаться в разработку и синтез РФП.

В целом наша страна сейчас готова к этому решению. И в дальнейшем мы можем стать даже экспортерами подобных технологий

УНИКАЛЬНЫЙ РЕНИЙ

- Говорят, сейчас связывают особенно большие перспективы с препаратом рений-188. В чем его особенности?

- Это действительно уникальный радионуклид. На его основе можно сделать с десяток препаратов для лечения больных с разными локализациями опухоли. Например, комплекс рений+золедроновая кислота применяется при метастатическом поражении костей. Химиопрепарат с такой кислотой у многих пациентов дает тяжелые осложнения – например, разрушение кости нижней челюсти. Рений же позволяет донести лекарство точечно, именно в очаги опухоли.

- Многие люди уверены, что рак костной ткани практически неизлечим...

- Так считали до последнего времени и мы. Золедроновая кислота дает стабилизацию процесса, тормозит развитие опухоли. А вот радиофармпрепараты (РФП) нового поколения имеют лечебные свойства. Например, применение лютеция-177 – это уже лечение. Он очень востребован как у нас в стране, так и на международном рынке. Больных с метастазами в кости, к сожалению, очень много.

- В каких еще случаях помогают радионуклиды?

- Наши ученые разработали накожные аппликаторы с использованием того же рения. Напомню, один из самых распространенных раков кожи – базалиома, ее больше, чем меланомы. Нередко к нам обращаются люди с уже очень большим участком поражения. И это требует после операции по удалению опухоли последующих косметических манипуляций. Поскольку опухоль глубоко проникает в ткани, и в процессе хирургического лечения приходится убирать огромный участок кожи. Аппликаторы же с рением непосредственно «выжигают» только опухоль. При этом после лучевой реакции кожа просто заживает, иногда вообще без рубцов, что особенно важно на голове, на лице.

Еще один пример - радиофармпрепарат на основе рения, который будет высокоточно проникать в метастазы рака предстательной железы. Даже если возникает так называемый гормоно-рефрактерный рак, который уже перестает отвечать на лечение, мы сможем как оружие третьей-четвертой линии применить радионуклиды. Этот подход сейчас в процессе разработки.

КСТАТИ

Как обеспечить доступ к спасительному препарату в любом уголке страны

- Есть такая особенность: рений «живет» 17 часов, - рассказывает академик Каприн. - Он быстро выводится из организма. После воздействия на опухоль человек может сесть в самолет через сутки и полететь, куда хочет. Спокойно пройдет через рамки в аэропорту, и никто не скажет, что его лечили рением. Но встает вопрос: как доставить такой «скоропортящийся» препарат в регион? Страна-то у нас большая. Прекрасные ученые – наши партнеры из ФЭИ (Физико-энергетического института. - Ред.) нашли выход. Сделали специальный генератор, который может вырабатывать РФП на основе Рения – 188 в течении полугода. Благодаря ему можно получать рений-препараты и вводить их в лицензированных, подготовленных для этого клиниках в любом уголке страны.

УДАРЯТ ЛИ САНКЦИИ ПО ОНКОБОЛЬНЫМ

- Андрей Дмитриевич, онкобольные и их близкие переживают: не начнутся ли из-за санкций перебои с лекарствами? При раке ведь прерывание курсов химиотерапии критически опасно.

- Есть несколько вариантов развития событий. Первый: бизнес все-таки победит. Зарубежные препараты будут продолжать поступать к нам или напрямую, или, возможно, через третьи страны.

Второй вариант - очень высокая готовность к производству необходимых нам онкопрепаратов в странах, не разорвавших с Россией экономические отношения. В первую очередь это азиатские государства. К примеру, очень серьезная и сильная фармпромышленность в Индии. Думаю, до сих пор их не пускала полноценно на наш рынок конкуренция западных стран. А сейчас, когда создается вакуум, он будет моментально заполнен.

Традиционно одними из лучших на рынке считались и сирийские препараты. Я был на нескольких заводах в Сирии, они сохранены. Если сейчас освободится место для их лекарств, они тоже с удовольствием займут рынок. Как говорится, когда кто-то уходит, еще неизвестно, кому повезло.

Андрей Каприн в операционной. Фото: пресс-служба Минздрава России

- Еще люди беспокоятся: если из той же Индии к нам будут поступать препараты-дженерики (то есть аналоги западных лекарств), не будет ли слабее их действие, больше «побочек»?

- Во-первых, в странах Азии выживаемость пациентов, получающих химиотерапию, сейчас не ниже, чем в Европе. Мы следим за результатами исследований их препаратов. Кстати, население в этих странах больше, поэтому и доказательная база гораздо шире.

Во-вторых, не думаю, что китайские, индийские производители будут в своих препаратах снижать содержание действующего вещества, хуже очищать фармсырье и т.п. Наоборот, они будут заинтересованы не только войти на наш рынок, но и закрепиться на нем, остаться с нами.

- А что с медицинским оборудованием?

- У меня есть интересная зарисовка. Года два назад в Обнинск приехали наши китайские коллеги. Они показали совершенно потрясающую линейку своих машин для лучевой терапии, компьютерных томографов и аппаратов для МРТ (магнитно-резонансной терапии). А еще как практикующий хирург скажу вам, что в последнее время, до введения санкций, начал использовать сшивающие аппараты китайского производства. Лет 10 назад мы покупали немецкие и американские, они были лучше. Но сегодня у медтехники из КНР есть преимущества! Она не только дешевле, но и удобнее в работе для врача благодаря своей более остроумной конструкции.

Конечно же, наша задача сейчас - многое самим начать делать. Между прочим, самые первые сшивающие аппараты, по образам которых делаются современные, были металлические, и разработаны советскими инженерами в 50-е годы. Я думаю, производство можно восстановить. Нужно развиваться, нам есть куда, хватает и светлых голов, и умелых рук.

СОЛНЦЕ ПРИПЕКАЕТ - РИСК РАКА ВОЗРАСТАЕТ

- Сейчас наступает время года, когда пасмурных дней все меньше, солнце светит чаще. А злоупотребление солнечными ваннами повышает риск рака кожи. Насколько он распространен у нас в стране и что делается для борьбы с такими видами опухолей?

- В России ежегодно диагностируют различные виды рака кожи в среднем у 302 человек на 100 тысяч населения, и этот вид злокачественных новообразований находится в группе лидеров. Около 70 человек на каждые 100 тысяч заболевают меланомой. Это довольно высокие показатели. Наша кожа - очень ранимый орган, постоянно подвергается различным агрессивным воздействиям. Прямые солнечные лучи, солнечные ожоги, безусловно, играют большую роль в развитии опухолей. Также имеет значение генетика, наличие невусов (родинок). Поэтому у нас, как и во многих странах, было принято решение создавать «паспорт кожи».

- Что это?

- Пациентам из групп риска (например, с очень большим количеством родинок, «плохой» наследственностью и т.д.) делаются цифровые фотографии определенных участков кожи, которые вносятся в компьютер. Все данные обрабатываются специальной программой. А на следующий год кожа снова фотографируется, и компьютер анализирует вид, количество, состояние невусов. Это позволяет прогнозировать риски развития рака идиагностировать его на ранних стадиях.

Если говорить о лечении, то у нас используется, например, фотодинамическая терапия, по применению которой мы сегодня лидеры. Для лечения язв, которые развиваются в месте опухоли, делается специальный краситель. Мы наносим его, а затем направляем лазер. И за счет ожога - внутреннего, проникающего вглубь опухоли, но очень щадящего для организма - лечим достаточно большие язвы на коже, в том числе, на лице, без хирургического удаления.

О МАСКАХ И ПРИВИВКАХ

- Андрей Дмитриевич, а что бы Вы посоветовали онкобольным в свете нынешней ситуации с коронавирусом? Все больше регионов отменяют обязательное ношение масок.

- Нашим пациентам и их близким не стоит забывать, что во время прохождения химиотерапии, лучевой терапии, лечения радионуклидами иммунная система пациента ослабляется. Поэтому риски заражения коронавирусом выше, и последствия могут быть опаснее. Так что онкобольным мы рекомендуем обязательно продолжать носить маски (для защиты от заражения) и делать прививки (чтобы избежать тяжелой формы ковида). Их родным тоже нужно помнить о повышенной опасности инфекции для онкопациентов. И стараться создать «санитарный щит» - прививаться самим, надевать средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест.

- И в заключение нашего разговора - посоветуйте, пожалуйста, как врач, который постоянно сталкивается с серьезной болезнью, сильными переживаниями людей: как не отчаяться, не опустить руки? Сейчас многие из-за последних событий расстроены, оказались в сильном стрессе. Что делать?

- Нужно не роптать, а работать, поддерживать своих близких. И самую большую поддержку вы всегда найдете в своей семье. Верьте в лучшее, оно обязательно скоро наступит.

БУДЬ В КУРСЕ

Главный онколог Минздрава и практикующий врач-хирург Андрей Дмитриевич Каприн регулярно общается с пациентами и их близкими во время прямых эфиров в соцсетях. С 17 марта такие эфиры проводятся в официальном Телеграм-канале: https://t.me/ADKaprin

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