Сергей Лавров: «Нас максимально долго хотят держать в состоянии боевых действий»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студенческо-преподавательским составом МГИМО. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил сегодня перед студентами и преподавателями МГИМО. В своем выступлении и ответах на вопросы дипломат затронул болезненные темы: ход переговоров между российской и украинской делегациями, первопричины конфликта между нашими странами, отношение западных партнеров к будущему миру, русофобия и культура отмены и пр. Сайт Kp.ru представляет ключевые цитаты из выступления Сергея Лаврова.

О возрождении однополярного мира

Происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину. Одним из правил, которое Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас - это Россия. Следующий - Китай, или это будет происходить параллельно. Целью миропорядка, основанного на правилах является полное возрождение однополярного мира.

Об отмене общей истории с Россией на Украине

Для подавления российской самостоятельности (вспоминаем слова Збигнева Бжезинского, который говорил, что из себя будет представлять Россия при дружественной Украине и что будет, если Украина будет недружественной страной, тогда Россия будет не великая держава, а среднерегиональная) и для того, чтобы Украина была эффективным инструментом сдерживания, она должна стать Антироссией.

Там насаждался и поощрялся неонацизм, были приняты законы о декоммунизации, о героизации победителей Второй мировой войны, куда записали Шухевича, Бандеру и прочих коллаборационистов. Пытаются активно расколоть церковь, создали квази-структуру при помощи американцев и Константинопольского патриархата. Это никого не интересовало. Запад просто наблюдал и активно поощрял. Все, что происходило, это культура отмены общей истории, как часть агрессивного сдерживания РФ.

Сергей Лавров: "Происходящее сейчас в мире не только и не столько про Украину. Одним из правил, которое Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас - это Россия". Фото: Александр Щербак/ТАСС

О западной культуре отмены

Когда мы говорили с нашими западными коллегами и упрекали их, почему они допустили кровавый госпереворот на Украине в 2014 году вопреки всем европейских ценностям. Они говорят: ну вы же Крым аннексировали. То есть все что было до референдума, они отменяют, - у них так принято, у них такая культура, в диалоге, своей логике, на гарантии и договоренности - отменять все, что их изобличает. Их уже не интересует, что именно подвело к проведению референдума в Крыму, а там была реальная угроза жизни людям.

О поддержке Германии Украины

То, что сейчас Германия защищает режим в Киеве, откровенно и безоглядно, включая все его неонацистские компоненты, это наводит на серьезные размышления, учитывая состоявшееся не так давно исторически примирение немцев и русских.

О том, что Запад заинтересован в затягивании боевых действий на Украине

Украинская сторона хоть и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Мне трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов, и западных, и наших, американцы исходят из того, что им не выгодно, чтобы этот процесс завершился быстро.

Они рассчитывают накачивать Украину оружием. Звучат провокационные заявления: давайте туда советские МиГи из Восточной Европы перебросим, дополнительные «Стингеры». Видимо, хотят максимально долго держать нас в состоянии боевых действий.

У нас есть здоровье, опыт, дух и воля защитить то, что мы сейчас защищаем и обеспечить и безопасность РФ, и достойную жизнь тех, кто хочет жить на Украине и считает себя представителем русской культуры.

Во время встречи главы МИД РФ Лаврова со студенческо-преподавательским составом МГИМО. Фото: Александр Щербак/ТАСС

О давлении США на другие страны

Попытки представлять нас изолированными, либо представлять нас ввергаемыми в самоизоляцию, - это попытки с негодными средствами. У нас много друзей. Посчитайте, сколько стран объявили санкции, и сколько стран от этого отказались. Несмотря на колоссальное и неприличное для великой державы давление, которое оказывают США повсеместно. Они не стесняясь говорят: мы потребовали от Китая, от Индии, от Турции. Неужели они не понимают, что унижают эти державы с тысячелетней историей. Но таковы манеры, хотел сказать, ковбойские, но передумал.

О предложении Польши ввести на Украину миротворцев

Многие хотели бы сделать, чтобы российско-украинские переговоры были тупиком, сделать так, чтобы показать картинку, согласно которой Россия завязла. В этом смысле затягивание нацеленно на то, чтобы драматизировать ситуацию, чтобы позволить Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами и после этого на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО.

Польские наши коллеги говорили, что будет саммит НАТО и нужно отправить миротворцев на Украину. Я надеюсь, они понимают о чем они ведут речь? Это будет то самое прямое столкновение, российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что его никогда не должно состояться в принципе. Польские представители известны нестандартными ходами, направленными на то, чтобы спровоцировать большую беду.

Я не исключаю, что когда они говорят о миротворцах, они хотят ввести их, сделать штаб-квартиру во Львове и там остаться. У них такие мысли витали. Вторая цель этой провокации. Пошли мысли не только о миротворческом контингенте, но, что прибалты могут небольшие батальончики направить, чтобы защищать Украину.

О русофобии

Маски сорваны и сейчас уже не Украина используется, чтобы унижать и уничтожать все русское, весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещенный. Атакуют тебя только за то, что у тебя есть русский паспорт и зашел в какой-то магазин и тебя приняли за русского. Я уже не говорю, что творится со спортом, с нашими паралимпийцами. Это издевка. Это приговор западной цивилизации. Я не знаю как они потом будут отмываться перед историей. Этот беспрецедентный шабаш, он отражает злобу потому, что был сорван проект Антироссия. И сейчас любое лыко в строку, все средства хороши. Если ты русофоб, тебе все возможно и все дозволено.