Дмитрий Песков: Покинувшие Россию звезды не могут сделать погоды. Наша Родина богата на таланты

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 23 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля для обсуждения такую тему...

- ...Дмитрий Сергеевич, я знаю, что в конференц-колле Пескова стихи не читают, но я - очень коротко.

Мне про обстрелы пишут

с двух сторон

Прошу – не лезьте в душу.

Бога ради!

Простер ко мне из ямы руки мой

фашистами убитый прадед.

Определиться? Да я давно определён -

Я дома. Я в России.

В Ленинграде.

Извините, может, неправильно прочитал. Это Розенбаум, он определен. Но среди мастеров культуры и искусства по-прежнему очень много не определившихся. Мы уже слышали от президента в целом - про людей, которые уехали. А как он реагирует на сообщения, которые каждый день приходят, что отъехала, отлетела очередная звезда? Путин знает, слышит это?

- Слушайте, это не главное все-таки, - сказал Песков. - Согласитесь, что отъехавшая звезда не может сделать погоду, все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать.

Люди искусства, они должны нести искусство людям. Вот, мне кажется, (именно так) они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории.

- Ну, оставшиеся и несут. Я правильно понял, что какого-то доверительного разговора, спустя почти месяц после начала спецоперации, с мастерами культуры, которые очень влияют на наши умы, на общество, - не планируется?

- Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого.