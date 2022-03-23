Как найти хорошего психолога: советуют специалисты

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Иногда всем нам нужна помощь, чтобы справиться с чувствами и проблемами, которые кажутся неподвластными. Поиск специалиста может оказаться длительным и разочаровывающим. Мы подготовили гайд о том, как сделать правильный выбор.

Психотерапевт, психолог и психиатр - в чем разница?

Автор: Елизавета Клюкина

Психолог - это специалист с высшим образованием, который (в идеале) прошел дополнительное обучение и реализует психологическую помощь в рамках какого-то направления консультирования. Психологи работают с нормой, и этим они отличаются от психиатров и психотерапевтов. К тому же их деятельность не лицензируется.

Психиатр - врач, который имеет медицинское образование и занимается лечением психических расстройств, прибегая к помощи лекарств.

Психотерапевт в России - это психиатр, который решил лечить не только таблетками, но и словом. Он может работать с патологией. В международном понимании, психотерапевт - это психолог, который прошел специальную психотерапевтическую подготовку. В зарубежных странах он может как иметь, так и не иметь медицинского образования.

В России правовой статус психотерапевтов находится в подвешенном состоянии. С точки зрения закона их у нас не существует, зато существует «врач-психотерапевт» - врач, который имеет медицинское образование в области психиатрии, но также прошел курсы по психотерапии. Соответственно, в нашей стране нет и высшего образования по специальности «психотерапия». Поэтому обращаться к термину «психотерапевт» будет корректно, только ссылаясь на международную практику, где юридически такая специальность признана.

Но многим отечественным психологам это не мешает называть себя психотерапевтами.

- Фактически то, что они делают, - это правда психотерапия. А вредят или помогают - зависит от уровня подготовки. Проблема не в том, что они себя называют психотерапевтами, а в том, что у них нет возможности в России официально себя так называть и подтвердить статус. Некоторые из них могут считаться психотерапевтами за рубежом, так как прошли многолетнюю подготовку, но в нашей стране не имеют права так называться. Зато врач-психиатр, который формально четыре месяца отучился, может себя назвать психотерапевтом и вполне может вредить. Так как это маленький срок. Так что дело не в том, врач-психотерапевт или психолог, а в том, сколько он учился. И по идее - на международно-утвержденных программах, потому что в России нет своих качественных программ обучения психотерапии, - комментирует психолог, врач - психотерапевт, психиатр Дмитрий Фролов.

Подытожим. Только психиатры могут назначать лекарства. Собственно психотерапевтов де-юре в России не существует. А психологи лечат словом.

К кому мне идти?

Это не тот вопрос, который можно решить при помощи теста в сети или прочтения публикации. Каждая ситуация индивидуальна. Если у вас в целом нет каких-то серьезных проблем с психикой и длительных тяжелых эмоциональных состояний - идите к психологу. Но если вас беспокоят мысли о самоубийстве, зашкаливает тревога вплоть до обмороков и возникают прочие малоприятные ситуации - лучше обратиться к психиатру.

Можно сразу пойти к нему, ведь если вам не будет нужна его помощь, то грамотный специалист перенаправит к психологу. Это работает и в обратном порядке: если проблема будет серьезнее, чем казалось, - психолог направит к психиатру.

Также вы должны знать, что многие психиатры и психологи тесно сотрудничают. Иными словами, если вы обратились к психиатру, а он сказал, что нужно будет походить еще и к психологу, - это нормально и не значит, что вас обманывают. Терапия отлично себя зарекомендовала при комплексном подходе.

А разговоры помогут?

Бытует мнение, что психолог - это человек с удобным диваном в кабинете и блокнотом для записи в руках, который будет вас внимательно слушать, многозначительно кивать и периодически спрашивать о детстве. Это не всегда так.

Современная психология насчитывает более шести сотен различных психотерапевтических подходов. Кто-то лечит души с помощью разговора, а кто-то использует даже практики моделирования ваших похорон. В каждом отдельном случае могут быть эффективны различные методы.

Выбирайте те из них, эффективность которых доказана или хотя бы признана международным профессиональным сообществом. Наиболее популярны среди проверенных временем направлений - когнитивно-поведенческое, психодинамическое, клиент-центрированное, экзистенциально-гуманистическое; гештальт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, семейная терапия, EMDR (десенсибилизация и переработка движениями глаз), АСТ (терапия принятия и ответственности), рационально-эмоционально-поведенческая терапия…

А где их искать?

Если вы новичок в этом деле, то, скорее всего, будете искать психолога через друзей или же в интернете. И это не тот случай, когда сразу со 100%-ной вероятностью будете удовлетворены.

Специалист, который подошел вашему знакомому, может не подойти вам. Да, так бывает. И это не значит, что психолог оказался плохим. Это значит только то, что вам нужно подойти к проблеме выбора тщательнее.

Прежде всего почитайте о видах терапии, научных школах психологии и подумайте над тем, что вас привлекает больше всего, а на что вы никогда не согласились бы.

- Я не знала, что такое телесно-ориентированная терапия. И тем более не знала про танатотерапию (метод телесно-ориентированной психотерапии, ставящий целью оказать пациенту помощь в области его контакта с процессами умирания и смерти). Мне просто стало интересно, и я пришла на групповой сеанс. Нас было три человека. И для меня стало шоком, когда психолог начал рассказывать о практике погребения. Это был мой первый и последний визит к нему. К тому же лечение прикосновениями мне показалось чем-то из области массажа, а не психологии, - делится Юлия.

Еще одним важным моментом будет выбор формата психологических консультаций: очно или в режиме онлайн. И здесь следует учесть, реально ли специалист сможет оказать вам помощь на расстоянии. Например, если вы выбрали телесно-ориентированный подход, который предполагает физическое присутствие, - дистанционка уже не вариант. Онлайн больше подходит для краткосрочных проблем, а не глубинной проработки ваших детских травм в чате.

После того как вы определитесь с приемлемым для вас видом и форматом терапии - смело начинайте поиски специалиста.

Помимо рекомендаций знакомых и просмотра портфолио в социальных сетях обратите внимание на специализированные сервисы по подбору психологов. Так вы можете сэкономить время и нервы. Более того, на таких ресурсах часто есть пробные сеансы, посетив которые можно понять, нравится выбранная кандидатура или нет.

О том, как сроится работа одного из известных сервисов по подбору специалистов психологического профиля, рассказывает Ольга Китаина, соосновательница Alter:

- Подобрать хорошего психолога самостоятельно, действительно, непросто: в России нет системы лицензирования психологов, и, к сожалению, некомпетентных специалистов на рынке все еще много. Для этого и появились сервисы подбора психологов: они решают задачу проверки специалистов за клиента и ограждают его от шарлатанов. Выбирая психолога через сервис, вы получаете больше гарантий: если что-то пойдет не так, вам могут вернуть деньги или найти другого специалиста.

В России есть множество баз с анкетами психологов. Например, одна из наиболее популярных - B17. Там доступны статьи, видео, портфолио и даже бесплатные демо-консультации с различными специалистами в области психического здоровья. Это хорошая альтернатива хаотичному поиску в сети. Но нужно помнить, что в профилях люди могут указывать не соответствующую действительности информацию: подлинность документов за исключением дипломов о высшем образовании на таких ресурсах не проверяют.

К каким методам поиска обращаться - это ваше личное решение. Если вы уверены в специалисте, которого посоветовали друзья, или чье-то портфолио в интернете вам показалось внушающим доверие - договаривайтесь.

Как выбрать хорошего специалиста?

Помочь ответить на этот вопрос, согласился Дмитрий Фролов, психолог (направления КБТ/РЭПТ), врач-психиатр, врач-психотерапевт и нарколог.

- Не так важно, будет это врач-психиатр, врач-психотерапевт или психолог. Хотя психиатрическое образование или подготовка в клинической психологии важны, если есть выраженные проблемы. Но важнее смотреть на количество часов обучения по международным программам или тренингам зарубежных специалистов - чем больше, тем лучше.

В идеале специалист должен быть сертифицирован по международным стандартам, но таких людей не много и их услуги стоят дороже. Поэтому реалистичный вариант - найти психолога или врача-психотерапевта с длительным обучением на российских курсах и каким-то количеством пройденных часов по зарубежным программам.

Нужно посмотреть документы о высшем психологическом образовании, образовании врача-психотерапевта, сертификаты дополнительного обучения, которые крайне важны.

Я думаю, что перед выбором специалиста, лучше всего почитать про разные направления психотерапии и выбрать тот подход, который нравится и кажется интересным. Важно посмотреть, есть ли у этого метода подтверждение эффективности в исследованиях. И потом поискать подготовленного специалиста в выбранном направлении. Сходить к нему несколько раз, и если не подходит, то попробовать другого. Или другой метод.

Даже если несколько раз был неудачный опыт, это не значит, что психотерапия не работает. Просто нужно найти «своего» психолога и удачный для вас подход.

Разумеется, вам стоит посмотреть документы, но опираться только лишь на кипу бумаг - ошибочное решение. Бывает так, что сертификатов много, а длительной практической деятельности и вовсе нет.

На первом сеансе стоит спросить о том, как будет с вами работать психолог. Конечно, он не должен давать вам распечатку плана занятий, расписанную строго поминутно (такого плана просто не существует). Но назвать используемые им методы или хотя бы объяснить сущность подхода, рассказать про ограничения - не должно быть проблемой.

Спросите про посещение им супервизора - это более опытный коллега, который способен помочь психологу разобраться в трудных ситуациях из практики. С ним ваш специалист на условиях полной анонимности может обсуждать проблему, с которой вы к нему обратились. Не стоит этого бояться, потому что весь процесс нацелен на более эффективную помощь вам и вашему психотерапевту.

Важно, чтобы специалист не только удовлетворял требованиям сертификации, посещал супервизора, но и по-человечески вам нравился. Иными словами, у вас должны сложиться доверительные отношения.

И если в прошлом вы столкнулись с какими-то нарушениями личных границ со стороны представителя психологических направлений, то не стоит отчаиваться. Возможно это просто не ваш специалист.

Работа над собой и своими проблемами - это тяжело. Поэтому не следует ждать от процесса только положительных эмоций. Зачастую вы, наоборот, можете ощущать себя подавленно или раздраженно. И если это раздражение появляется спустя время по отношению к психологу, то единственный способом понять, правильный ли вы сделали выбор, - посмотреть на свою реакцию: скажете вы об этих чувствах специалисту или будете замалчивать, накапливая отторжение от консультирования. Это маркер доверия, которое должно было сформироваться уже на первых сеансах.

Стоп-слово

Есть определенный ряд вещей, которые не может себе позволять тот или иной работник психологической службы. Большинство таких правил содержится в Этическом кодексе Российского психологического сообщества. . Среди подобных нарушений основными можно считать склонение к интимным отношениям, физическое и психологическое насилие, навязывание своей позиции по отношению к чему-то, постоянную критику из разряда «сам виноват».

- Решила обратиться к психологу, потому что мои родители не принимали выбор профессии и осуждали вообще все. Покрасила волосы в красный - могли устроить истерику, надела яркую кофту - значит, пора задуматься о походах в церковь. От психолога я хотела понимания, а получила осуждение. В ответ на описанные мною проблемы он сказал: «Я думаю, что родителей нужно уважать и вам действительно не идет текущий цвет волос. Да и профессию лучше сменить, ведь дизайнеры много не зарабатывают». Сказать, что я была разбита, не получится - я была в шоке. Нашла его, кстати, через рекламу в соцсетях, - делится Антонина.

Если ваш психотерапевт/психолог/психиатр нарушает этические правила и при этом состоит в какой-то ассоциации психологов - следует написать жалобу. Если он не привязан к этим ассоциациям, то можно обратиться в комиссию по этике.

- В идеале у вас должно быть ощущение доверия к специалисту: что ему можно рассказать многое о своей жизни, о своих проблемах. Да, в ходе работы, особенно в долгосрочном формате, могут возникнуть неприятные чувства к психологу, и это абсолютно нормально, так как отражает этап более глубокой психологической работы. Но тем не менее, у вас должно быть ощущение, что вы можете рассказать ему и об этих чувствах тоже, ожидая спокойную реакцию и исследование ситуации. У вас должно быть ощущение, что в любом случае психолог на вашей стороне, на стороне вашего развития и продвижения. Тревожные звоночки - если он вас стыдит, открыто встает на сторону обижающих людей, говорит, что это вы сами во всем виноваты, сами себе создали проблему. Если слишком много говорит о себе или вообще много говорит, не давая места клиенту, - комментирует Дмитрий Бедный, клинический психолог, гештальт-терапевт.

Есть несколько моментов, которые должны настораживать при подборе специалиста.

- Вам обещают на 100% решить проблему. Таких гарантий дать никто не может. Особенно если вы пришли на первый сеанс или вообще еще не виделись с предполагаемым психологом.

- Он уверяет, что в совершенстве владеет ста и более подходами в психотерапии. Невозможно глубоко и качественно освоить столько направлений.

- Занимается экстрасенсорикой или практикует какие-то эзотерические методы.

- Вам назначают БАДы. В области лечения психических заболеваний такой подход может только усугубить проблему.

- Раскрывает ваши проблемы перед третьими лицами, без согласия.

- Заставляет или настоятельно рекомендует покупать свои книги, лекции и прочее.

- Флиртует с клиентом, состоит в интимных отношениях или домогается.

- Оскорбляет или применяет психологическое насилие.

- Продавливает свою позицию и напрямую дает советы: «Разведись с ним/уволься сейчас же».

- Применяет физическую силу.

- Консультирует ваших родственников, зная о том, что вы состоите в родстве.

Сколько это стоит?

Все зависит от уровня профессионализма, популярности специалиста и места проведения сеанса - online или offline. Если психолог вкладывает силы и деньги в свое обучение, проходит повышение квалификации, обращается к супервизору - это хороший специалист, и чек у него будет выше.

Дешевле всего обходятся виртуальные консультации в чате, с помощью звонка по телефону или же видео-звонка. И это легко объяснимо: аренда, траты на проезд, поддержание состояния кабинета - это те расходы, которые не приходится оплачивать онлайн-консультантам.

Минимальная стоимость услуг психолога в России - 1000 рублей за консультацию. Максимальная может доходить до десятков и даже сотен тысяч. Завышенные цены скорее ориентированы на личный бренд, они не всегда отражают качество специалиста. Но сеансы за слишком маленькую плату вас тоже должны настораживать.

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