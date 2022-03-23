Россия уходит от использования доллара, заявил Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин в начале совещания с членами правительства рассказал, что Россия больше не будет продавать газ за валюту.

- За последние несколько недель Запад принял нелегитимные решения о заморозке российских активов. Запад подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, - заявил президент.

- Поставлять наши товары в ЕС и США, получать оплату в долларах не имеет для нас смысла. Принято решение реализовать перевод оплаты природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли. Мы отказываемся от использования всех скомпрометированных валют, - добавил он.

Российский лидер добавил, что все поставки по заключенным ранее контрактам мы сохраним.

- Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли, - пояснил глава страны.

Путин поручил Центробанку гарантировать всем западным компаниям возможность покупать рубли на нашем рынке. Регулятору дана неделя, чтобы разработать порядок совершения операций.