Месяц под санкциями: Полный список антироссийских ограничений, которые ввел запад после начала операции на Украине

Сегодня месяц, как на Россию посыпались западные санкции. Фото: Shutterstock

Сегодня ровно месяц, как началась военная спецоперации на Украине. С того же дня на наши головы градом посыпались кары земные и небесные, на экономическом языке именуемые санкциями. Пришло время подвести итог, к чему мы пришли за этот, скажем так, неспокойный месяц.

А поможет нам в этом российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Который выпустил доклад о том, какими санкциями за это время нас обложили запад и восток, север и юг. Автор доклада, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, подошел к вопросу творчески. Санкции он поделил на пять групп - от самых «легких» до наиболее болезненных. И каждой из этих категорий присвоил условное название (опять же, по степени влияния на экономику) - от «жужжащей мухи» до «гремучей змеи».

Приводим все эти группы с описаниями. А также ссылки на наши публикации, где подробно расписаны эти санкции, их влияние на экономику страны и на наши с вами карманы.

1. Жужжащая муха

- Это психологически неприятные санкции, не оказывающие, однако, принципиального воздеи ствия на производственныи потенциал, - пишет Дмитрий Белоусов.

Яркий пример — отказ США от русской водки и икры. Кроме того, Америка запретилаэкспорт предметов роскоши в Россию, и то же самое сделал Евросоюз.

2. Злая собака

- Это санкции на поставку значимых видов продукции, оказывающих существенное воздеи ствие на рынок, но поддающиеся замещению за счет внутреннего производства и/или импорта из стран, не участвующих в санкциях. Данныи тип санкции уже несет заметные риски, - объясняет Белоусов.

В «злые собаки» можно записать уход некоторых западных компаний с российского рынка. Коснется это многих сфер — например, из магазинов могут пропасть импортные напитки, а кошек и собак придется переводить на отечественные корма. «Приостанавливают работу» в России даже сервисы бронирования отелей.

Впрочем, покидают нас далеко не все и не навсегда. А многие из «ушедших» брендов можно заменить (хотя и не всегда безболезненно). Подробности - в статьях:

Окажутся ли на улице сотрудники уходящих из России компаний

От «Макдональдса» до «Адидаса»: Кто заменит компании, уходящие из России

Какие западные компании объявили, что не уйдут из России

3. Атакующии вепрь

Это санкции на поставки продукции, которую уже не так просто «заместить». И прочие ограничения, с которыми жить можно, но непросто.

Например, отзыв летных сертификатов у российских лайнеров.

Или решение Microsoft приостановить проджи в России — как жить будем без Windows и Word?

Ну и, конечно, главный вопрос - Прокормит ли себя Россия без поставок продуктов и семян из-за рубежа? Спойлер: прокормит, но с трудом.

4. Скрытая угроза

- Ограничения на поставку вроде бы малозначимы, но могут внезапно «выстрелить», оказав резко негативное воздеи ствие на производство, - комментирует в своем докладе Дмитрий Белоусов. - От предшествующих групп отличается именно своеи неопределенностью, точнее, «скрытостью» от уровня государственнои антикризиснои политики.

Примеры? Пожалуйста. Например, комплектующие для иномарок. Вроде и есть они в стране, и никто не обещал перекрывать поставки. Однако, по подсчетам экспертов, запчастей для иномарок в России хватит на месяц. А дальше?

Или, например, проблемы с упаковкой, которые внезапно возникли у производителей сока и молока. А также сложности с иностранными ингредиентами, из-за чего в России резко дорожают сладости. Для многих эти проблемы стали полной неожиданностью и «выстрелили» так, что кошельку мало не показалось.

5. Гремучая змея

Это самые чувствительные санкции, которые трудно обойти. К ним относятся:

- санкции на ключевую продукцию от уникальных поставщиков. Например, поставка микрочипов из Таи ваня (они нужны для всей электроники), запрет на экспорт авиационных запчастей.

- санкции на передвижение - прежде всего, «закрытие неба» Евросоюза и США для российских самолетов.

- блокировка финансовых активов и платежных систем. Тут сразу всё:

- Заморозка $300 млрд золотовалютных резервов России(кстати, вот почему Центробанк их не спас)

- Отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT (не всех, а вот этих семи)

- Уход Visa и MasterCard (без паники, внутри страны карты этих платежных систем работают, а некоторые даже стали бессрочными)

- И даже угроза дефолта (которого Россия пока успешно избегает).

Заодно в «гремучие змеи» можно смело записывать закрытие автозаводов и отказ от поставки в Россию иномарок, а заодно и запрет на ввоз валюты (рассказываем на примере евро).

КСТАТИ

Как аукнется…

От всех этих ограничений страдаем не только мы. Любые санкции - это бумеранг, который бьет и по тем, кто их вводит. Так, из-за антироссийских санкций подскочили мировые цены на пшеницу, да и остальные продукты за границей неминуемо подорожают.

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