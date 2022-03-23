Как в России будут контролировать цены на лекарства

Осуществлять надзор за доступностью лекарств и ценами на них будут Прокуратура и Антимонопольная службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты «Единой России» предлагают усовершенствовать оборот лекарств, чтобы не допустить дефицита зарубежных препаратов. Кроме того, единороссы предлагают субсидировать кредитные ставки для отечественных фармпроизводителей, чтобы те смогли увеличить свою долю на лекарственном рынке.

- Это нужно, чтобы производители могли сделать серьезный – хотя бы годовой – запас субстанций и комплектующих. В коммерческом сегменте сегодня более 60% средств – в упаковках отечественного производства. Думаю, что сегодня у отечественных производителей есть все возможности, чтобы нарастить свою долю на внутреннем рынке, - считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат «Единой России» Евгений Нифантьев.

Еще один важный момент - выпуск собственных фармацевтических субстанций.

- Сейчас большую часть фармсубстанций Россия приобретает в Китае и Индии. Иногда наблюдается рост цен на те или иные ингредиенты, что связано с ростом цен в Китае в связи с последствиями коронавирусного кризиса. В ближайшее время ситуация с логистикой и поставками стабилизируется, - говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. - Выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе, запатентованные.

В марте в аптеках по всех стране начались перебои с лекарствами. Нагрузка на аптеки и дистрибьюторов выросла в 2,5 раза. Например, некоторые потребители приобрели 4-месячный запас препарата для восполнения дефицита гормона щитовидной железы.

На днях Госдума сразу в двух чтениях (втором и третьем) приняла закон об обращении лекарств в России в условиях санкций. Теперь правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок зарубежных лекарств — их можно будет продавать в иностранной упаковке. Кроме того, по новому закону, производители и импортеры должны предупредить, если остановят работу в России, минимум за полгода.

Впрочем, никто из зарубежных фармкомпаний российских рынок пока не покинул. Правда, большинство компаний свернули инвестиции и клинические исследования новых препаратов на территории России. По данным Минздрава, большинство препаратов отечественных и зарубежных производителей в достаточном количестве есть на складах, оптовики не прекращают поставки. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на видеоконференции 21 марта. Что касается роста цен на препараты, то «Единая Россия» совместно с Минздравом обещают за этим следить. Будет направлено обращение в Генпрокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и другие структуры, чтобы организовать надзор за доступностью лекарств и ценами на них во всех регионах.