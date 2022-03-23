Герои военной операции: подразделение Росгвардии ликвидировало 300 боевиков

В ходе специальной операции на Украине наши военные проявляют мужество и героизм. Фото: Александр КОЦ

В ходе специальной военной операции спецназ Росгвардии проявляют мужество и героизм. Подает пример тому, как надо громить украинских националистов. Вот как о действиях бойцов сообщают боевые сводки.

УНИЧТОЖИЛИ 300 БОЕВИКОВ

Полковник С.Хайрудинов

"Офицер спецназа Росгвардии полковник С. Хайрудинов руководил действиями подчиненных, которые выполняли задачи на особо опасном направлении с самого начала специальной военной операции в Харьковской области. В ходе ожесточенных боев росгвардейцы под его командованием неоднократно прорывали оборону противника, в результате освободили 5 населенных пунктов, уничтожили более 300 боевиков националистических формирований, захватили различные трофеи, включая оружие и военную технику. Также спецназовцы Росгвардии под командованием полковника С. Хайрудинова организовали охрану маршрутов для безопасного движения воинских колонн и доставки гуманитарной помощи на освобожденные территории".

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Капитан полиции А.Исаков

"Офицер СОБР Росгвардии капитан полиции А. Исаков в составе штурмовой группы в числе первых вошел в захваченное боевиками здание и, вызвав огонь на себя, подавил огневые точки противника. В ходе боя уничтожил пятерых националистов. Несмотря на тяжелое ранение, остался на занятой позиции и удерживал ее до подхода основных сил".

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Е.Марченко

"Офицер Росгвардии старший лейтенант Е. Марченко, рискуя жизнью, отразил диверсионно-разведывательной группы нападение украинских националистов, обстрелявших огневые позиции и пункт временной дислокации подразделения. Благодаря умелым и слаженным действиям минометчиков под командованием старшего лейтенанта Е. Марченко боевики понесли большие потери как в живой силе, так и в боевой технике – была уничтожена бандгруппа националистов и чуть позже – несколько реактивных систем залпового огня противника".

ВЫВЕЛ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Старший лейтенант С.Карепов

"Офицер ОМОН Росгвардии старший лейтенант полиции С. Карепов находился в составе подразделения, которое выдвигалось в район выполнения боевой задачи. В ходе марша воинская колонна подверглась нападению националистических формирований. Спецназовец Росгвардии незамедлительно организовал отражение вражеской атаки и прикрывал выход личного состава из-под огня. Благодаря решительным действиям офицера Росгвардии удалось сохранить жизни боевых товарищей. Указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, офицер Росгвардии старший лейтенант полиции С. Карепов награжден медалью "За отвагу"".

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