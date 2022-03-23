Новые автомобили марок EXEED и CHERY снова можно купить с беспроцентной рассрочкой по карте «Халва»

Совкомбанк и компания «Чери автомобили Рус» объявили о возобновлении совместной федеральной программы беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей EXEED и CHERY. Фото: Shutterstock

Совкомбанк и компания «Чери автомобили Рус» объявили о возобновлении совместной федеральной программы беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей EXEED и CHERY. С 23 марта новые машины этих марок можно приобрести по карте «Халва». На покупку предоставляется беспроцентная рассрочка на срок от 12 до 18 месяцев.

Программа «Авторассрочка по карте Халва» действует в рамках финансовых программ «Exeed Finance» и «Chery Finance». Максимальная сумма, которую будущие владельцы автомобилей могут получить в рассрочку, составляет 4,9 миллиона рублей, минимальная – 90 тысяч рублей. При этом вносить первоначальный взнос на покупку машины не требуется. Для оформления сделки от владельца карты «Халва» требуется только паспорт. Решение о предоставлении рассрочки принимается максимально быстро - в течение часа.

- Мы рады объявить о возобновлении программы «Авторассрочка» для новых автомобилей EXEED и CHERY в рамках партнерства с компанией «Чери автомобили Рус», - комментирует управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков. - Авторассрочка – уникальный для авторынка банковский продукт, базирующийся на карте рассрочки «Халва». Программа абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой компании или банку.

Возобновление беспроцентной рассрочки на покупку машины окажется для российских автолюбителей как нельзя кстати в нынешней непростой экономической ситуации. Проценты по потребительским кредитам в банках существенно выросли, так что рассрочка наверняка будет востребована у людей, мечтающих о собственном автомобиле.

- Возобновление программы в настоящее время поможет клиентам, столкнувшимся с одновременным ростом стоимости автомобилей и процентных ставок по кредитам, а также предоставит автодилерам востребованный рыночный инструмент для привлечения и сохранения клиентского трафика, - подчеркнул Артем Языков.

Для того, чтобы рассрочка оставалась беспроцентной, клиентам нужно будет каждый месяц совершать по карте «Халва» не менее пяти покупок на общую сумму более 10 тысяч рублей. Расплачиваться за них можно как собственными, так и заемными средствами в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки доступна во всех официальных дилерских центрах марок EXEED и CHERY в России. По ее условиям от покупателя не требуется оформление дополнительных финансовых продуктов кроме ОСАГО и КАСКО. Оформить их можно в любой страховой компании либо в партнерском дилерском центре.