Кожные симптомы, говорящие о критическим уровне холестерина. Врачи назвали главные признаки

Специалисты Американской Академии дерматологии назвали несколько кожных симптомов, говорящих о критическим уровне холестерина. Фото: Shutterstock

Специалисты Американской Академии дерматологии назвали несколько кожных симптомов, говорящих о критическим уровне холестерина. Напомним, при его избытке развивается атеросклероз. Кровеносные сосуды сужаются из-за наростов холестерина на их стенках. Ухудшается кровоснабжение различных органов. В конце концов холестериновая бляшка может закупорить сосуд, питающий кровью сердце или мозг. Тогда развивается инфаркт или инсульт.

О том, что уровень холестерина зашкаливает, могут сигналить, в частности, такие кожные симптомы:

- появление на коже небольших наростов белого, желтого, оранжевого или розоватого цвета. Они могут быть похожи на бугорки или сыпь. По сути это подкожные отложения жировых клеток, на медицинском языке называется «эруптивная ксантома»;

- небольшие желтоватые бляшки на веках и вокруг глаз. Это тоже отложения избыточного холестерина. Медицинское название - «ксантелазма».

Еще один тревожный признак - липоидная дуга на роговице: серый или мутно-белый круг, очерчивающий радужку глаза, - рассказал член правления Национального общества по изучению атеросклероза профессор Геннадий Коновалов.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если такие кожные симптомы, говорящие о критическим уровне холестерина, есть у вас или ваших близких - обращайтесь к врачу-терапевту. Он назначит необходимые обследования. Самый показательный комплекс анализов для определения уровня холестерина разных типов (он бывает «плохой» и «хороший») - липидограмма.

! Важный момент: даже при зашкаливающем, опасном уровне холестерина внешние симптомы возникают далеко не всегда. Поэтому врачи называют его «тихим убийцей». Чтобы распознать критичные нарушения как можно раньше, медики призывают не игнорировать профилактический медицинский осмотр (ПМО). Для граждан России от 18-ти лет и старше он включает ежегодную проверку уровня холестерина. Все бесплатно - в поликлинике, к которой вы прикреплены по полису ОМС.