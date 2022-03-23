Что делать с головой этой весной: Валерия носит бабочку, у Марии Порошиной – шегги, а у Лазарева опять андеркат

Валерия носит челку и прическу «бабочка» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Весной женщины (а иногда и мужчины) чаще всего делают новые стрижки, меняют цвет волос. По статистике именно весной и летом люди проще всего решаются на смену имиджа. Наш модный эксперт топ-стилист Анвар Очилов рассказывает о трендах весна-лето 2022, а мы показываем модные примера на головах наших знаменитостей. Кстати, цены на импортную краску для волос выросли. Но некоторые мастера и салоны еще работают на старых запасах, поэтому можно успеть навести красоту по прежним ценам.

Валерия всегда носила модные стрижки. Сейчас у певицы на голове два хита сезона: челка (смело стригите при любых прическах) и «бабочка» - это эффектная стрижка из 70-х годов прошлого века. Она позволяет носить локоны привычной длины сзади, а спереди выглядит как классический боб. Стрижку назвали «бабочкой», потому что она позволяет меняться – примерить два разных образа. Прическа многослойная (это тренд сезона и в одежде). Она состоит из двух слоев: первый - челка, которая почти равна длине короткой стрижки, эти пряди легко выбиваются из хвоста и производят впечатление того, что у вас боб; второй слой - длинные локоны сзади, которые можно собрать в хвост, накрутить, распустить. Утром вы можете носить короткие волосы, вечером – удлиненную прическу. Бабочка – это трансформер, который дает возможность меняться и делать самой легкие укладки.

Ольга Бузова меняет длину и цвет волос стремительно. Вот этот образ – ультрамодный. Во-первых, техника окрашивания шатуш – модная разновидность мелирования, когда переход одного цвета в другой получается плавным. Обратите внимание: цвет и корней волос, и осветленных концов стремится к естественным оттенкам. Во-вторых, вернулись в модную повестку 2022-го идеально гладкие прямые волосы. Такие укладки были главными на презентации коллекции Chanel весна – лето 2022 и вот теперь спустились с модных подиумов. Аккуратные волосы без лишнего объема сейчас принято носить как большая модница Бузова – с центральным пробором.

Ольга Бузова следует тренду — максимально естественные тона и прически. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дарья Мороз нашла свою длину, а она в этом году в трендах. Актриса стрижется супер-коротко Такая длина акцентирует внимание на лице, подчеркивает скулы, глаза, губы. Решение для смелых женщин, которое стоит принимать на пару с грамотным стилистом, так как возвращать длину придется долго. Часто под такую длину приходится проводить ревизию в гардеробе – добавлять шарма, стиля, делового стиля, образов женщины-вамп, избавляться от кислотных цветов. Но огромный плюс экстремально короткой стрижки – даже после сна можно выглядеть стильной, даже вечерняя укладка делается самостоятельно за пару минут.

Дарья Мороз и ее ультра-короткая стрижка. Фото: кадр сериала «Содержанки».

Мария Порошина демонстрирует самую модную новинку сезона – стрижку шегги. Актриса теперь может себя позволить и кудряшки, и небрежные локоны, и вытянутые пряди, и эффект мокрых волос. Эта прическа вернулась из 70-х годов прошлого века. Стрижка смотрится слегка небрежно, так как в переводе с английского «shaggy» - «лохматый». Это вовсе не означает, что прическа неаккуратная, это – творческий и продуманный беспорядок, который создается с помощью эффекта рваных волос, который создается филировочными ножницами. Чтобы элегантной небрежности, мастер стрижет волосы слоями. Фиксировать эту стрижку по утрам в укладку легко – просто воспользуйтесь солевым спреем.

Мария Порошина следует модным трендам. Фото: кадр сериала «Медиум».

Юлия Барановская крутит кудри на работу и вечеринки. Телеведущая любит эту прическу, которая стала вновь актуальной в этом году. Поскольку теперь тренд на естественность, то свои непослушные кудри больше можно не вытягивать. Волосы Барановской – мечта любого мастера, так как Юлия никогда не красила свои густые локоны.

Юлия Барановская редко, но метко носит кудряшки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова последние годы носит различные варианты стрижки боб. Как и героиня, которую она озвучила в мультфильме «Простоквашино» - мама дяди Федора. Телеведущая успела примерить разные виды боба. Эту стрижку теперь назвали культовой и экспериментируют с бобом у кого насколько хватает фантазии: можно пробовать многослойный боб, мини-боб или классический – средняя длина с небольшой градуировкой на затылке. Ну и стилист Юлии знает толк в челках.

Юлия Меньшова и ее короткий боб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Костюшкина знает, как найти общий язык с подростками. Телеведущая и жена музыканта Стаса Костюшкина демонстрирует востребованные у старших школьников и студентов цвета. Этой весной стилисты прощаются с яркими эклектичными оттенками волос. Поэтому вместе с Костюшкиной выбираем нежные оттенки – небесный или клубнично-розовый.

Юлия Костюшкина и ее голубая голова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

МакSим демонстрирует модный каскад. У певицы многослойная стрижка, которая добавляет волосам объема. Вариантов укладки масса – итог один: выглядишь с ней всегда женственно. Легкие локоны как у звезды – результат укладки.

Певица МакSим с каскадом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев часто стрижется так – укороченные виски (практически выбриты) и более объемный верх. Этой весной – так вновь модно, а называется андеркат (от англ. Under – под, cut – резать, стричь). Рядом с певцом его партнерша по шоу «Танцы со звездами» - Екатерина Осипова. Катя большая модница – здесь она показывает тренд сезона прическу флип. Это одна из любимых укладок Дженифер Лопес и Ким Кардашьян – объемный боб с завитыми кончиками волос (наружу или внутрь), начес или высокий хвост.

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова — большие модники. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Топ-5

Анвар Очилов – о главных трендах в стрижках и окрашивании.

- Челки вернулись – и это самый простой способ изменить имидж без кардинальных перемен. Актуальны любые варианты: прямые, короткие, длинные, взъерошенные – креатив приветствуется. Чаще всего стригут вариант челки, которая будто сливается с остальными волосами.

- Главные женские стрижки – боб, боб-каре, каскад, различные виды каре, шегги. В моде короткие стрижки: гарсон, пикси, ассиметричный боб и другие варианты.

- Каждый образ имеет свой характер, который подчеркивается цветом волос. Теперь красимся в максимально натуральные оттенки цветов. Создание очень светлых оттенков уходит на второй план, лучше делать эффект выгоревших волос – опять же дань тренду на естественность. Остаются в арсенале модниц — мелирование, аиртач (окрашивание с тонированием отдельных прядей в цвет, близкий к основному, создаются плавные переходы цветов)

- Укладки теперь – чем проще тем лучше, так как значит, что естественнее. В тренде прическа флип. Или растрепанная челка (небрежная) с каре – помыть голову и высушить с гелем – уже укладка.

- Мужчины стригутся коротко - под теннис, полубокс. Возвращается мода на укороченные бока при удлиненном верхе. Носим андеркат – это вид мужской прически, которая создает резкий контраст: бока и затылок с помощью машинки отделяют от волос сверху. Теперь не только айтишники выстригают виски, а остальные волосы собирают в хвост. Для ценителей стиля – делаем текстурированные стрижки. Допускается и разноцветное окрашивание, придание оттенков.