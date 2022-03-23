Руки коротки! США хотят заблокировать золотые резервы России на сумму 132 млрд долларов

Все принадлежащее Банку России золото находится в России Фото: Shutterstock

Не дотянутся до наших слитков

Мало американцам имеющихся санкций — хотят дать нам добавки. Группа сенаторов подготовила законопроект о блокировке российских золотых резервов. Он внесен в Конгресс еще в начале марта, сейчас полным ходом идет работа над деталями документа, , сообщил портал Axios, а принят он может быть уже на этой неделе.

Вопрос, хватит ли у американцев длины рук, чтобы дотянуться до нашей золотой кубышки?

- Все принадлежащее Банку России золото находится в России, — заявили kp.ru в Цетробанке.

Так что не дотянутся.

- Я не очень представляю, как американцы будут из Америки «закрывать» золото, которое находится у нас, - сказал kp.ru зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, экономический обозреватель Радио «КП» Михаил Делягин. - Американцы могут запретить сделки с российским золотом.

В законопроекте как раз и говорится о санкциях по отношению к организациям-ослушникам. Пока только к американским — под запрет попадают любые операции с золотом из резервов Центробанка РФ, а также продажа золота России.

Как продать в обход запрета

Но американское «низзя», к счастью, не распространяется на всю планету.

- Мы можем продавать золото в Арабские Эмираты, Индию, Китай, то есть во все страны, игнорирующие продиктованные Западом санкции, - продолжил Делягин. - Эти санкции, если их примут, могут привести к тому, что продавать золото мы будем с некоторым дисконтом. Ну, будут некоторые потери, ничего больше.

По данным портала golden-inform.ru крупнейшими мировыми лидерами по торговле чистыми слитками являются Лондон, Цюрих, Дубай и Пекин.

Хуже не будет

«Золотые» санкции вряд ли что-то изменят в нашей экономике.

- Мне представляется, что готовящиеся американские санкции по золоту — избыточны, - сказал kp.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Основная торговая площадка по сделкам с золотом — Лондон. В существующих условиях мы на нее и так попасть не можем — англичане настроены очень жестко в отношении России, они и без американских санкций не дадут нам это сделать.

Российские запасы золота оцениваются в $132 млрд. По рекомендательным нормативам МВФ золотой запас должен составлять пятую часть всех золотовалютных резервов страны. Россия в этот показатель укладывается с лихвой — объем золотовалютных резервов страны превышает $600 млрд. Правда под рукой у нас не вся эта сумма - напомним, что страны Запада заморозили примерно половину. И получается, что запас золота у нас — раза в два больше нормативного. Выходит, можно часть продать, чтобы получить за них валюту. А американцы не дают, да и другие страны Запада, скорее всего присоединятся к этому запрету.

- Но что мы потеряем если, например, не продадим золото? - задается вопросом Медведев. - Не сможем купить на него валюту? Ну, хорошо, вот будет у нас валюта — и что мы на нее сможем купить в условиях санкций? Да, сможем купить в Китае — под разговоры о торговле в юанях мы по-прежнему торгуем с ними в долларах. Но на сделки с неподконтрольными США странами у нас валюты пока хватит. Так что эта мера США ничего не изменит — во всяком случае в обозримой перспективе.

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