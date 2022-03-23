Энергия стала оружием: как санкционная война ударит по Европе, ответил вице-премьер по энергетике Александр Новак

вице-премьер по энергетике Александр Новак Фото: Анатолий ЖДАНОВ

О ценах на бензин в России

Благодаря тому законодательству, которое у нас принято, с начала года практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо. При нормальной ситуации, когда российские экспортные товары будут реализовываться, правительство будет удерживать цены на топливо на уровне инфляции. Если же будет ситуация избытков, это, конечно, ситуация достаточно неестественная для внутреннего рынка. Здесь нужно будет принимать, в том числе, и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов.

О дизеле для Европы

Евросоюз ввел санкции по поставкам нефтепродуктов в отношении двух наших государственных компаний. При этом запасы дизельного топлива в ЕС находятся на самом низком уровне с 2008 года - на 8% ниже среднего значения за последние пять лет. И нехватка дизельного топлива может стать более сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии. Западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормирование потребления моторного топлива.

О росте цен на топливо в США

Объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо. В США с начала года рост цен на топливо составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляют всего 3%. Однако наши партнеры пытаются переложить свои проблемы, связанные с ростом цен, на Россию. Хотя наша страна никакого отношения к этому не имеет.

Наши поставки, обеспечение мировых энергетических рынков, идут в полном объеме в соответствии с заключенными договорами и на поставку газа, и на поставку нефти, и на поставку нефтепродуктов.

Об отказе от «Северного потока-2»

Запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока- 2» - это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов. Европейские потребители столкнутся с еще большим ростом цен. К такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие непродуманной политики и отсутствия стратегического планирования. Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации, не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов.

За последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ - в 5 раз.

А на нефтепродукты цены, например в Германии, выросли до 40%. Цена на газ в отдельные моменты достигала до 4000 долларов за тысячу кубометров. И это не предел. В настоящее время объем газа в подземных газовых хранилищах составляет 26%, тогда как в прошлом году на этот день было 30,6%. И если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточное количество газа в свои хранилища в летний период, то в этом году риски незаполнения еще выше.

Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20%. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс. Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым.

Об энергоресурсах как оружии

Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надежным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года.

О газификации России

В период до 2025 года планируется вложить в газификацию почти 800 миллиардов рублей, газифицировать более 3600 населенных пунктов, перевести на газ более 3200 котельных и построить более 24 тысяч километров межпоселковых газопроводов, что позволит повысить уровень газификации в стране до 75%.

На сегодняшний день собрано свыше 726 тысяч заявок. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в 4 раза. Заключено более 274 тысяч договоров и газ доведен до 101 тысячи домовладений.

Целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%.

Об инвестициях в ТЭК

Несмотря на санкции, российский ТЭК работает стабильно.

По итогам прошлого года доля ТЭК в ВВП составила 25,5%, доля нефтегазовых доходов выросла на 75% в абсолютном выражении, до 9,1 триллиона рублей, и их доля в федеральном бюджете составила 36%. Общий объём инвестиций в ТЭК составил 4,4 триллиона рублей.

Об уходе иностранцев

Разрабатываются меры по сохранению предприятий, иностранные собственники которых приняли решение по закрытию компании. При этом собственнику предоставят возможность возобновить свою деятельность или продать свою долю. Ключевой задачей при этом является сохранение профиля деятельности организаций и рабочих мест. Мы уверены, что в большинстве случае будет найден необходимый компромисс.