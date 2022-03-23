В правительстве объяснили цены на сахар

На цену на сахар повлияли оптовики, придержавшие его до продажи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства. Президент попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева рассказать, какая сейчас обстановка с едой.

- Россия полностью обеспечивает себя продуктами, на складах достаточно запасов, - заверил чиновник.

Дальше Патрушев отдельно рассказал о разных группах товаров.

САХАР

- Оптовики заранее его много купили, но придерживали для перепродажи. Это повлияло на цены. Сейчас некоторые сети ограничили продажу одной пачкой в руки, - сообщил министр.

До 31 августа запрещен на вывоз сахара из России. Власти ищут новые каналы импорта сахара-сырца.

ХЛЕБ

Проблем с обеспеченностью нет. Правительство выделило 2,5 млрд. рублей на поддержку хлебопеков.

ПШЕНИЦА

До 15 июля действует запрет на экспорт пшеницы, ячменя и подсолнечника.

БОРЩЕВОЙ НАБОР

Минсельхоз обнулил импортные пошлины на все овощи борщевого набора. Цены если вырастут, то из-за изменения курса валют.

- Ясно, что в таких случаях возникает и ажиотажный спрос. Правда, мы видим, что он фактически уже спал, - заметил Путин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что дефицита подгузников можно не бояться еще пол года точно.

- У нас выпускается более 70% всех детских, санитарных, гигиенических средств. Тех же подгузников на складах предприятий почти 320 млн. штук. То есть не менее чем на три месяца запаса. Плюс накоплены запасы сырья, чтобы произвести примерно столько же. Аналогичная ситуация и по другим товарам личной гигиены, - рассказал Мантуров.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, откуда взялся дефицит противосудорожных лекарств и препаратов для щетовидки.

- Продажи выросли в первую неделю марта в 10 раз. Это вызвало логистическую задержку. Проблем с запасом нет, - заверил глава Минздрава.

- Даже частичный уход с рынка иностранных производителей создает уникальную возможность для развития собственного производства. Это очевидная вещь. Надо тем не менее сделать все, чтобы внутренняя конкуренция была обеспечена, - поручил Путин.