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23 марта 2022 15:41

Ида Галич - об экспериментальной диете, ипотеке и новой любви: "Эта весна для меня особенная"

Ида Галич подтвердила новый роман спустя год после развода
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Телеведущая Ида Галич на премьере анимационного фильма "Финник"

Телеведущая Ида Галич на премьере анимационного фильма "Финник"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ида Галич появилась на премьере мультифильма "Финник", в котором озвучила одного из главных персонажей, в романтично-весеннем настроении. Босоножки на шпильке, джинсы в перьях, крупные перстни и стильный макияж со стразами на нижних веках: телеведущая собрала десятки комплиментов. А еще - букет нежных роз от блогера Стаса Круглицкого, в романе с которым ее подозревают последние несколько недель...

О том, чем живет этой весной, Ида рассказала в интервью kp.ru за кулисами ковровой дорожи.

- Ида, ну и как вам озвучивать мультик?

- Возможно, с актерским образованием было бы проще, но у нас оказался очень классный режиссер. Все прошло быстро и без казусов. Мы с моей героиней в чем-то похожи: она тоже мама-артистка, всегда немного на нерве. Мы обе этакие взбалмошные барышни, но при этом ради семьи сделаем все возможное.

- Дома вы строгая мама?

- Стараюсь, но Леон пока балованный, конечно. Позавчера, например, кинул в меня джойстиком от приставки - пришлось ставить в угол. Сын пока не умеет справляется с эмоциями, иногда аж душит от любви, иногда агрессивен. Я читала, что для двух лет это нормально.

- Если не блогер, то кто? Где работать звездам соцсетей, если их не будет?

- Я точно не пропаду. Я с 15 лет развозила еду по Москве курьером, работала и в госучреждениях, и арт-директором в клубе, и помощником пиар-менеджера, и на трех работах трудилась одновременно... Сейчас я сценарист, значит, пойду писать сценарии к рекламе, клипам, программам, скетч-шоу.

Босоножки на шпильке, джинсы в перьях, крупные перстни и стильный макияж со стразами на нижних веках: телеведущая собрала десятки комплиментов.

Босоножки на шпильке, джинсы в перьях, крупные перстни и стильный макияж со стразами на нижних веках: телеведущая собрала десятки комплиментов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы, как и многие, завели канал в Телеграме. Но там у вас 250 тысяч подписчиков, а в Инстаграме - 6,6 млн...

- Это совершенно разные площадки: неудивительно, что подписчики идут туда неохотно. Телеграм совсем другой, я его пока не понимаю. Там, наверно, больше нужны тексты. Вот сейчас пробую постить там видосики - посмотрим, получится или нет. Да, блогеры в шоке, но я стараюсь спокойно к этому относиться.

Кроме того, у меня ведь есть свое event-агентство. И я сразу почувствовала, что праздников стало меньше. Окей, значит будем работать в другом русле. Я по-прежнему делаю контент, записываю песни, тружусь над новым проектом, а все свободное время провожу с близкими. Нам надо понять, что сейчас уже нельзя оглядываться назад и вспоминать, как мы жили раньше. Надо меняться и двигаться дальше.

- И как вы меняетесь этой весной?

- Ну, например, я две недели не ем сахар. Подруга мне посоветовала употреблять его один раз в неделю по субботам. И так как я страшный сладкоежка, постоянно пью кофе и заедаю чем-то сладеньким, мне очень нравится эта новая привычка. От кофе я отказалась совсем и чувствую себя отлично. Сложно было только первые четыре дня. А потом ты понимаешь, что надо всего лишь дожить до субботы. Чем на это ответят мои весы, узнаем позже.

- А процедуры красоты - это ваша история?

- Да, я регулярно хожу к косметологу, вчера, например, сделала ботокс. Пока он есть у нас с в стране, буду делать постоянно!

- Финансовую подушку накопили на черный день?

- Огромных накоплений у меня нет, я все инвестировала в квартиры. У меня было три ипотеки: первая - квартира на Ленинском проспекте, затем дом в Подмосковье и сейчас еще одна квартира в Москве (апартаменты в центре столицы Галич подарила себе на Новый год-2022. - Ред.). Это для меня, а сыну наверное, потом отдам жилье на Ленинском. Две ипотеки я закрыла, а последнюю еще, конечно, нет.

- Многие мамы тратят на себя куда меньше, чем на ребенка - вам это знакомо?

- Ха-ха, сейчас вообще нет такой возможности! Но на самом деле я много работала над этим вопросом и теперь спокойно могу позволить траты на себя. А Леон пока еще слишком маленький, чтобы ценить деньги, потраченные на шмотки и удовольствия. В феврале ему исполнилось два года: мы не стали устраивать пышный праздник, отметили в тесном семейном кругу.

- А свой день рождения в мае как будете отмечать?

- Хотела на свой день рождения полететь в Гватемалу, но теперь вряд ли это удастся. Значит, придумаю что-нибудь в Москве.

- Ну и главное: эта весна у вас проходит в любви?

- Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики. Но больше никаких вопросов!

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