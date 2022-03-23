Ида Галич - об экспериментальной диете, ипотеке и новой любви: "Эта весна для меня особенная"

Телеведущая Ида Галич на премьере анимационного фильма "Финник" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ида Галич появилась на премьере мультифильма "Финник", в котором озвучила одного из главных персонажей, в романтично-весеннем настроении. Босоножки на шпильке, джинсы в перьях, крупные перстни и стильный макияж со стразами на нижних веках: телеведущая собрала десятки комплиментов. А еще - букет нежных роз от блогера Стаса Круглицкого, в романе с которым ее подозревают последние несколько недель...

О том, чем живет этой весной, Ида рассказала в интервью kp.ru за кулисами ковровой дорожи.

- Ида, ну и как вам озвучивать мультик?

- Возможно, с актерским образованием было бы проще, но у нас оказался очень классный режиссер. Все прошло быстро и без казусов. Мы с моей героиней в чем-то похожи: она тоже мама-артистка, всегда немного на нерве. Мы обе этакие взбалмошные барышни, но при этом ради семьи сделаем все возможное.

- Дома вы строгая мама?

- Стараюсь, но Леон пока балованный, конечно. Позавчера, например, кинул в меня джойстиком от приставки - пришлось ставить в угол. Сын пока не умеет справляется с эмоциями, иногда аж душит от любви, иногда агрессивен. Я читала, что для двух лет это нормально.

- Если не блогер, то кто? Где работать звездам соцсетей, если их не будет?

- Я точно не пропаду. Я с 15 лет развозила еду по Москве курьером, работала и в госучреждениях, и арт-директором в клубе, и помощником пиар-менеджера, и на трех работах трудилась одновременно... Сейчас я сценарист, значит, пойду писать сценарии к рекламе, клипам, программам, скетч-шоу.

Босоножки на шпильке, джинсы в перьях, крупные перстни и стильный макияж со стразами на нижних веках: телеведущая собрала десятки комплиментов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вы, как и многие, завели канал в Телеграме. Но там у вас 250 тысяч подписчиков, а в Инстаграме - 6,6 млн...

- Это совершенно разные площадки: неудивительно, что подписчики идут туда неохотно. Телеграм совсем другой, я его пока не понимаю. Там, наверно, больше нужны тексты. Вот сейчас пробую постить там видосики - посмотрим, получится или нет. Да, блогеры в шоке, но я стараюсь спокойно к этому относиться.

Кроме того, у меня ведь есть свое event-агентство. И я сразу почувствовала, что праздников стало меньше. Окей, значит будем работать в другом русле. Я по-прежнему делаю контент, записываю песни, тружусь над новым проектом, а все свободное время провожу с близкими. Нам надо понять, что сейчас уже нельзя оглядываться назад и вспоминать, как мы жили раньше. Надо меняться и двигаться дальше.

- И как вы меняетесь этой весной?

- Ну, например, я две недели не ем сахар. Подруга мне посоветовала употреблять его один раз в неделю по субботам. И так как я страшный сладкоежка, постоянно пью кофе и заедаю чем-то сладеньким, мне очень нравится эта новая привычка. От кофе я отказалась совсем и чувствую себя отлично. Сложно было только первые четыре дня. А потом ты понимаешь, что надо всего лишь дожить до субботы. Чем на это ответят мои весы, узнаем позже.

- А процедуры красоты - это ваша история?

- Да, я регулярно хожу к косметологу, вчера, например, сделала ботокс. Пока он есть у нас с в стране, буду делать постоянно!

- Финансовую подушку накопили на черный день?

- Огромных накоплений у меня нет, я все инвестировала в квартиры. У меня было три ипотеки: первая - квартира на Ленинском проспекте, затем дом в Подмосковье и сейчас еще одна квартира в Москве (апартаменты в центре столицы Галич подарила себе на Новый год-2022. - Ред.). Это для меня, а сыну наверное, потом отдам жилье на Ленинском. Две ипотеки я закрыла, а последнюю еще, конечно, нет.

- Многие мамы тратят на себя куда меньше, чем на ребенка - вам это знакомо?

- Ха-ха, сейчас вообще нет такой возможности! Но на самом деле я много работала над этим вопросом и теперь спокойно могу позволить траты на себя. А Леон пока еще слишком маленький, чтобы ценить деньги, потраченные на шмотки и удовольствия. В феврале ему исполнилось два года: мы не стали устраивать пышный праздник, отметили в тесном семейном кругу.

- А свой день рождения в мае как будете отмечать?

- Хотела на свой день рождения полететь в Гватемалу, но теперь вряд ли это удастся. Значит, придумаю что-нибудь в Москве.

- Ну и главное: эта весна у вас проходит в любви?

- Я вам так скажу: эта весна проходит у меня по-особенному. И да, это касается романтики. Но больше никаких вопросов!