Эксперт — о решении Путина брать плату за газ в российской валюте: «Рубль укрепится, уровень жизни вырастет, инфляция снизится»

По словам президента, доллар и евро себя скомпрометировали. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

На совещании с правительством 23 марта Владимир Путин заявил: Россия переходит к продаже газа за рубли.

- Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены, - подчеркнул глава государства. - Я уже давал определение подобным действиям. Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в европейские страны и США и получать оплату в долларах и евро не имеет никакого смысла. Мной принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.

По оценке финансовых аналитиков, заявление президента - еще один ответный удар России в глобальной экономической войне. Очевидно, что, получая валюту за свои энергоносители, Россия не смогла бы воспользоваться ею в условиях тотальных санкций. Так как многие зарубежные финансовые услуги – и в том числе валютные переводы – стали для нас практически недоступны. Но теперь партнеры из «недружественных стран» будут вынуждены переходить на рубли.

Чем это выгодно российской экономике?

- Россия занимает первое место по поставкам энергоносителей в мире и замены ей нет. Когда и рубль будет обеспечен российскими энергоносителями, он значительно укрепится, - объясняет член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

Объясняем на пальцах, как именно это приведет к укреплению рубля. Чтобы платить за газ в нашей валюте, иностранным покупателям придется покупать рубли за доллары и евро. А когда спрос на нашу валюту растет, ее курс укрепляется - таковы законы рыночной экономики.

- Это решение в перспективе благоприятно скажется на жизни страны. Повысится уровень жизни, не будет резкого роста цен и снизится безработица. А к доллару и евро доверие пропало после того, как наши так называемые партнеры попытались изъять наши золото-валютные резервы, - говорит Рустам Танкаев.

В подтверждение этих слов, сразу после заявления президента о переходе на рублевые расчеты курс доллара на Московской бирже опустился ниже 100 рублей. Впервые с 3 марта.