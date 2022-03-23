45% россиян заявили, что не ощутили на себе рост цен после введения западных санкций

Пока большинство россиян не ощутили роста цен от введенных санкций. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские компании с начала марта подняли цены не только на иностранные, но и на отечественные товары. Аналитики отметили рост цен даже на товары из старых партий. Однако почти половина россиян рост цен в последние недели на себе никак не ощутила. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Сколько россиян ощутили на себе рост цент после антироссийских санкций

45% участников исследования заявили, что цены на те товары, которые они обычно покупают, никак не изменились. Еще 8% заметили подорожание только единичных товаров.

«На крупы у нас не поднялась цена. А вот на всякие импортные шоколадки, кофе, косметику поползли ценники вверх. Я уже давно стараюсь покупать «свои» продукты, поэтому особо изменений в чеке не заметила», - говорит участница опроса.

«Ничего не заметил, я живу в прекрасной России, где все есть», - соглашается другой респондент.

Еще по 1% опрошенных признались, что либо покупают товары по акции, чтобы новые цены не ударили по карману, либо успели запастись всем необходимым еще по старым ценам и сейчас живут спокойно.

А вот 44% участников исследования сообщили, что заметили подорожание как продуктов, так и непродовольственных товаров. При этом винят в этом резком скачке цен опрошенные именно Запад, новые санкции в отношении России и нарушение торговых и экономических обязательств со стороны ряда государств.

«Из-за западных санкций логистика резко подорожала. Подросли и цены, но терпимо. Вчера был в крупном магазине, в принципе есть все, кроме сахара. Но цены выросли. Наверняка, это сильно ударит, особенно, по малообеспеченным слоям населения», - говорит участник опроса.

Также некоторые предположили, что цены могли вырасти из-за ажиотажного спроса на некоторые товары. При этом респонденты полагают, что как столько ажиотаж уляжется, цены также вернутся на место.

«Сейчас цены поднялась из-за ажиотажного спроса, по идее, когда ажиотаж пройдет, цены и поставки должны стабилизироваться», - уверена одна из опрошенных.

Еще 1% участников исследования отметили, что затрудняются ответить.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 39,7 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Ставрополя, Самары, Екатеринбурга, Рязани, Кемерово, Крыма и других населенных пунктов страны.