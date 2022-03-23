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23 марта 2022 14:26

45% россиян заявили, что не ощутили на себе рост цен после введения западных санкций

Еще 44% заметили рост цен и винят в этом Запад
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
Пока большинство россиян не ощутили роста цен от введенных санкций.

Пока большинство россиян не ощутили роста цен от введенных санкций.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российские компании с начала марта подняли цены не только на иностранные, но и на отечественные товары. Аналитики отметили рост цен даже на товары из старых партий. Однако почти половина россиян рост цен в последние недели на себе никак не ощутила. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Сколько россиян ощутили на себе рост цент после антироссийских санкций

Сколько россиян ощутили на себе рост цент после антироссийских санкций

45% участников исследования заявили, что цены на те товары, которые они обычно покупают, никак не изменились. Еще 8% заметили подорожание только единичных товаров.

«На крупы у нас не поднялась цена. А вот на всякие импортные шоколадки, кофе, косметику поползли ценники вверх. Я уже давно стараюсь покупать «свои» продукты, поэтому особо изменений в чеке не заметила», - говорит участница опроса.

«Ничего не заметил, я живу в прекрасной России, где все есть», - соглашается другой респондент.

Еще по 1% опрошенных признались, что либо покупают товары по акции, чтобы новые цены не ударили по карману, либо успели запастись всем необходимым еще по старым ценам и сейчас живут спокойно.

А вот 44% участников исследования сообщили, что заметили подорожание как продуктов, так и непродовольственных товаров. При этом винят в этом резком скачке цен опрошенные именно Запад, новые санкции в отношении России и нарушение торговых и экономических обязательств со стороны ряда государств.

«Из-за западных санкций логистика резко подорожала. Подросли и цены, но терпимо. Вчера был в крупном магазине, в принципе есть все, кроме сахара. Но цены выросли. Наверняка, это сильно ударит, особенно, по малообеспеченным слоям населения», - говорит участник опроса.

Также некоторые предположили, что цены могли вырасти из-за ажиотажного спроса на некоторые товары. При этом респонденты полагают, что как столько ажиотаж уляжется, цены также вернутся на место.

«Сейчас цены поднялась из-за ажиотажного спроса, по идее, когда ажиотаж пройдет, цены и поставки должны стабилизироваться», - уверена одна из опрошенных.

Еще 1% участников исследования отметили, что затрудняются ответить.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 39,7 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Ставрополя, Самары, Екатеринбурга, Рязани, Кемерово, Крыма и других населенных пунктов страны.

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