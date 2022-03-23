Путин поддержал идею о поднятии ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%

Владимир Путин в среду провел совещание с правительством Фото: REUTERS

Владимир Путин в среду провел совещание с правительством, обсуждали поддержку экономики во время санкций. После доклада чиновников, президент перечислил конкретные меры:

ИПОТЕКА

- Люди должны иметь возможность покупать недвижимость, – поручил российский лидер.

Ипотечные спецпрограммы решено оставить на старых условиях. Деньги по семейной ипотеке дают под 6% годовых.

… по сельской ипотеке – под 3%.

… по дальневосточной – под 2%.

Раньше по программе льготной ипотеки давали до 3 млн. рублей под 7% годовых. Путин предложил пересмотреть условия.

Теперь ставка будет 12% годовых. Лимит для всей страны поднял до 6 млн. рублей. В Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области максимум кредита до 12 млн. рублей.

Ставки по ипотеке, выданной до данного решения, не изменятся.

МЕТАЛЛУРГИ

Год назад в правительстве говорили о сверхдоходах металлургов и жадности олигархов, но теперь отрасль снова надо поддерживать государству. Страна будет финансировать максимум новых строек, чтобы стимулировать спрос на металл.

ДОРОГИ

Не планируется сокращать ремонт дорог. В этом году регионам дадут дополнительно 120 млрд. рублей, чтобы компенсировать подорожание материалов.