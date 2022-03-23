Лера Кудрявцева высказалась о разводе: "Не каждому семья нужна"

Лера Кудрявцева несмотря на участившиеся проблемы со здоровьем продолжает много работать. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лера Кудрявцева несмотря на участившиеся проблемы со здоровьем продолжает много работать. Звезда находит в себе силы общаться с известными артистами и выведывать их тайны.

Лера Кудрявцева пригласила в гости актера Александра Семчева. Во время задушевной беседы эффектная блондинка затронула тему разводов. На счету Семчева два развода. Артиста по сей день клянут бывшие жены.

Кудрявцева не раз говорила о том, как для нее важна семья. На этот раз она высказалась на животрепещущую тему. "Конечно, семья - это обязанности не только радостные, но и бытовые. Не каждый с ними справляется. Не каждому семья вообще нужна...", - отметила ведущая в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Сама Кудрявцева замужем побывала трижды. Своего первенца Жана она родила в 19 лет от барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.

Сейчас она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе нее на 16 лет. Влюбленные воспитывают дочь Машу. Лера родила второго ребенка после трех попыток ЭКО.

"Для меня данная история стала очень серьезной. Мне было 47 лет. В этом возрасте очень сложно родить ребенка, так как яйцеклеток не очень много. Выносить ребенка еще тяжелее. ЭКО также не приносили никакого результата. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. Я знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот", - делилась теледива.