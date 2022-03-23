Минобороны раздает гуманитарную помощь в Киевской области

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов в Киевской области. Фото: Кадр видео

- Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь жителям населенных пунктов в Киевской области. Продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости были переданы нуждающимся жителям, - сообщают в Минобороны России.

В ведомстве отмечают, что безопасность гуманитарной колонны обеспечивают подразделения Воздушно-десантных войск.

В населенных пунктах начинают формироваться муниципалитеты, разворачиваются военные комендатуры. Гражданам есть куда обращаться за помощью. Следом за продуктами пострадавшим от украинских националистам будут помогать восстанавливать больницы, школы и дома.

Для этого в Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме.

В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов России.

Пока основными задачами координационного штаба являются: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, обеспечение безопасной эвакуации мирных жителей Украины и иностранных граждан, которые стали заложниками неонацистов.