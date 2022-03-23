Сколько еще продержится Украина: объясняем, что показал месяц военной операции

На вопросы «Комсомольской правде» ответил экс-главком Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин Фото: Личный архив

"ПРОТИВНИК ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ГОРОДА"

Баранец:

- Прошел месяц с начала военной операции. Все ли идет по плану или вы замечаете какие-то непредвиденные проблемы, которые нашей армии приходится решать, как говорится, с чистого листа?

Чиркин:

- Главные цели операции остаются неизменными – демилитаризация и денацификация.

Но вот оперативные задачи - конечно, некоторые из них войскам приходится решать с чистого листа, да. Ситуация постоянно меняется. И любое, даже гениальное решение по операции в целом и детальный ее план могут быть буквально через несколько часов или суток в корне измениться. Командирам приходится перегруппировываться, вводить вторые эшелоны, вызывать дополнительную авиацию и артиллерию. И продвигаться дальше.

Баранец:

- Понятно.

Тимошенко:

- Это полковнику Баранцу понятно. А простые люди спрашивают: как наша армия собирается брать украинские города-миллионники? Доложите срочно подробный план! Действительно, что получается на сегодня? Противник цепляется за города. Превращает их в крепости. Прячется за спины мирных жителей. Как их брать? Авиацией, артиллерией и штурмовыми группами? Или как-то иначе?

Чиркин:

- Вы сейчас назвали классический порядок боя в городе. Но я бы не сказал, что все пойдет так. Потому что ситуация другая. И цели у нас другие. Вы же помните Сталинградскую битву? Там целая армия Паулюса 300-тысячного города так до конца и не смогла взять. Были места, где с одной стороны улицы на другую фашисты два месяца переходили! А дом Павлова так и не взяли! А не задавали вы себе вопрос: почему фашисты не стали брать Ленинград? Почему так и не смогли взять Воронеж? Потому что бой в городе – это очень трудная, рискованная и жертвенная работа!

Я думаю, сейчас не надо зацикливаться на этом. То, что делают наши военные, они делают правильно. Города окружаются. Берутся в «котлы», отрезается вся логистика. И я думаю, придет время, когда начнется их зачистка. А пока надо выполнять задачи, обозначенные по рубежам и по времени.

Баранец:

- Некоторые диванные стратеги торопят Российскую армию и спрашивают: как не снизить темп операции? Есть ли у нас возможность их нарастить? Или этого не требуется?

Чиркин:

- Конечно, нежелательно снижать темпы операции. И если где-то обозначился успех, где противник стал отходить, а мы вышли на оперативный простор, нужно гнать его, бить в спину, расчленять на части. Но в этой операции такое - не самоцель. Она не наступательная в целом, на всем украинском фронте. А вы помните, были в годы войны Первый, Второй, Третий и Четвертый Украинские фронты? Они так назывались не потому, что в них воевали украинцы, а потому, что освобождали территорию Украины. Наступали, гнали врага. У нас же задача не чисто наступательная. Я думаю, что на месте там ежедневно, по мере выполнения промежуточных задач, подводятся итоги и уточняются задачи на дальнейшие дни.

МНОГО ЛИ ТОЛКА ОТ «КИНЖАЛА»

Тимошенко:

- Мы видим применение нового оружия. Это что, новое слово в ведении боевых действий? «Война будущего» так должна выглядеть? Уж очень мы ювелирно и щепетильно наносим удары. Было ли такое где-то еще в мире?

Чиркин:

- Ну, наверное, именно такой операции еще в истории человечества и не было. Что-то похожее было в годы гражданской войны, когда бились брат с братом, отец с сыном. Сейчас немного похоже. Но то, что здесь у наступающей стороны нет цели в порошок стереть какие-то города, не обращая внимания на местное население, это всем видно, как бы не старалась пропаганда Киева и Вашингтона представить наоборот. Мы проводим военно-гуманную операцию, можно сказать хирургическую, чтобы максимально сохранить жизни людей. Их дома, дороги, мосты, заводы.

Баранец:

- Вы, наверное, согласитесь, что наша армия сейчас демонстрирует лучшие достижения военной промышленности. Мы их не стесняемся, мы их испытываем на поле боя.

Как вы их оцениваете?

Чиркин:

- Высоко. И то, что сейчас по некоторым видам вооружения мы просто недосягаемые, это радует. И позволяет нам с уверенность продолжать операцию. Если кто-то кричит в Пентагоне, что не видят смысла применения нами гиперзвуковой ракеты «Кинжал», то у меня к ним контр-вопрос: а какой был "смысл" в ударе украинской ракетой "Точка-У" по мирным жителям Донецка?

Безусловно, будущее принадлежит беспилотникам, и не только в воздухе, но и на земле, и под водой. И ракетам, типа «Калибра», для ювелирно точных ударов. Все развитые страны будут переходить на такое вооружение. У нас многое уже есть. Вот что мы хотели показать, применив «Кинжал»? Он 2000 километров летел, его невозможно было перехватить, и он метр в метр нанес удар. Поэтому, когда что-то недоброжелателям не нравится – это очень хорошо. Пусть завидуют.

Тимошенко:

- Единственное, для удара «Кинжалом» выбрали еще советский объект внутри горы, где хранили ядерные боеприпасы. Я там бывал. «Кинжал» попал точно в координаты, которые ему дали. Но горную выработку же хрен проломишь. Что думаете?

Баранец:

- Но били-то не по выработке, а по входу в это хранилище.

Чиркин:

- Там удар действительно был по входу в арсенал... На глубине 60 метров, как говорят, находились какие-то ракеты. Проник ли туда «Кинжал»? Не знаю. Но то, что верхние подземные этажи разрушены - это факт. Все там завалили и ковыряться долго и больно там придется теперь.

СКОЛЬКО СНАРЯДОВ ОСТАЛОСЬ У КИЕВА

Тимошенко:

- За это время мы здорово уменьшили количество складов с боеприпасами и горючим на Украине. Сколько без них еще может продержаться украинская армия?

Чиркин:

- Сейчас в районе Северодонецка и западнее Донецка окружаются украинские войска. Они в «котлах». Ну, это примерно как 10 банок тушенки солдату дали: можешь съесть все за один день, а можешь растянуть и на 50 – и живым останешься.

Тимошенко:

- Получается, они сейчас достреливают по Донбассу те снаряды, что готовили для прорыва? Новых-то не поступает…

Чиркин:

- Заготовленные для наступления на Донбасс достреливают. У них сейчас запасы уменьшились. И сильно. Они перешли к экономии всего. Снарядов, горючего, продуктов.

Баранец:

- По вашим ощущениям, мы хоть наполовину эту проблему решили? По боеприпасам и горючему? Или пока трудно об этом говорить?

Чиркин:

- Я думаю, больше чем наполовину решили эту проблему. Но надо иметь ввиду, что НАТО до сих пор продолжает накачивать Украину оружием и боеприпасами.

Баранец:

- Ну, мы же со спутников должны просматривать все это? Мы имеем моральное право бить по караванам с оружием НАТО, когда они приходят на Украину?

Чиркин:

- Конечно. Имеем право. Со всей ненавистью.

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