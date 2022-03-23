«Россия – наследник орды, Русь – в Киеве»: Как учебники истории учат украинских детей ненависти

Из Украины история наших стран выглядит совсем иначе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Путин не раз говорил, что из нынешней Украины много лет делают форменную «анти-Россию». Увы, это касается не только политической элиты в Киеве, но и практически каждого украинца с младых ногтей — прямо со школьной парты. Еще до начала военной спецоперации я изучал — что пишут украинские учебники по истории про общее с Россией прошлое.

Детям уже в 8-м классе рассказывают, как русские со времен Екатерины II грабили и убивали беззащитных украинцев. В 1940-е годы тоталитарная империя втянула их против воли во Вторую Мировую войну, и только настоящие патриоты – типа украинцев из дивизии СС «Галичина» - помогали сражаться за независимость от Москвы.

Сейчас мне стало интересно, как старшеклассникам на Украине преподносят наше время - после 2014 года. После Майдана, Крыма и Донбасса. Я взял несколько учебников 2019-го года выпуска для 11 класса (все с пометкой о допуске Минобразования Украины, а значит — действующие!) и как будто окунулся в параллельную реальность.

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ

Все учебники то так, то эдак рассказывают, что на Майдане «свободные украинцы» боролись с коварным влиянием России. Причем якобы постоянное вмешательство Москвы описывают до смешного нелепо.

Вот кусок про столкновения на улицах Киева, когда в спецназ украинской милиции «Беркут» полетели коктейли Молотова: «В ответ «Беркут» применил срочно доставленные из России светло-шумовые гранаты, резиновые шары и слезоточивый газ».

Ну конечно! Откуда еще украинской милиции взять средства для разгона толпы? До 2014 года они, видимо, только одними уговорами пользовались. А тут кровавый кремлевский режим «срочно» прислал светошумовые гранаты, которые остальная полиция в Европе использует для разгона митингов уже лет 20.

А еще мы воду для водометов привезли, бензин для милицейских машин.

Украинский учебник истории

«РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА»

Интересно читать, как сами украинцы сейчас видят госпереворот 2014 года.

«21 февраля лидеры оппозиции подписали с В. Януковичем соглашение об урегулировании кризиса в Украине», - рассказывает учебник. Дальше упоминается, что политики решили до конца 2014 года провести выборы, вернуть конституцию 2004 года (тогда у президента было меньше полномочий), сформировать новое правительство… Одним словом, кризис планировали пережить мирно.

«Уже после выступления лидеров оппозиции (того же 21 февраля – Ред.) на трибуну поднялся один из сотников «Самообороны Майдана» Парасюк, который заявил, что восставшие не будут терпеть Януковича еще год. Сотник провозгласил ультиматум, что если Янукович не уйдет в отставку до утра, то «Самооборона» пойдет на штурм. Янукович уехал в Харьков, где должен был состояться съезд сепаратистов», - продолжает учебник в следующем же абзаце!

Подмена понятий происходит моментально. Только что Янукович был избранным президентом, договорившимся о компромиссе. И вот он уже превращается в сепаратиста. Не Парасюк, объявивший госпереворот, а легитимный глава страны.

В 2015 году Путин рассказывал, как Россия спасала экс-президента Украины, потому что захватившие власть в Киеве отправили группу захвата, чтоб Януковича схватить или даже ликвидировать.

Об этом в украинских учебниках ни намека. Про захват резиденции президента Украины отрядами Майдана — тоже ни слова.

И уж, конечно, ни слова о финансировании и координации Майдана из посольства США.

- По имеющимся данным, материальная поддержка протестного лагеря на площади Независимости в Киеве со стороны посольства США составляла 1 миллион долларов в день, - сообщил уже в феврале 2022 года российский лидер.

О заграничном влиянии на Майдан в учебниках только одно - про русские свето-шумовые гранаты.

«ОККУПАЦИЯ КРЫМА»

Насчет событий в Крыму у всех учебников только две версии: полуостров либо оккупировали, либо аннексировали.

«Крымские гарнизоны разрушенной Януковичем украинской армии были заблокированы, российская агентура создала альтернативные «органы власти» и организовала 16 марта так называемый референдум по статусу Крыма с заранее предполагаемыми результатами», – рассказывают украинским 11-классникам.

Тоже вот навязываемые стереотипы:

1. Янукович плохой и развалил армию. То есть, не все украинские власти и олигархи растаскивала страну, начиная с 1991 года, а только последний президент. Причем тот президент, который пытался договориться по-хорошему, а вместо этого был свергнут.

2. Возвращение Крыма в состав России – это на 100% происки Москвы. В учебниках как бы априори считается, что жители полуострова не хотели отделяться от Украины, и они полностью поддерживали Майдан в Киеве. И только русские диверсанты провели голосование, против воли людей. А теперь, наверно, силой заставляют крымчан говорить, что при Украине было хуже.

Учебник ОБЖ

СОБЫТИЯ В ОДЕССЕ

Только в одном из 5 официальных учебников украинской истории упоминается трагедия в Доме профсоюзов Одессы:

«Столкновения в центре Одессы вспыхнули между болельщиками ФК «Черноморец» и «Металлист», клубы которых играли в Одессе, и пророссийскими поклонниками Антимайдана, пытавшимися помешать маршу ультрас "За единую Украину". Противостояние завершилось пожаром в Доме профсоюзов, где забаррикадировались антимайдановцы. В результате беспорядков 2 мая 2014 г. в Одессе погибли 48 человек и 247 — пострадали».

Ни слова про то, что пожар на самом деле был поджогом. Ни слова про то, что украинские власти не стали расследовать трагедию и искать виновных в убийстве десятков людей. Конечно, тут же антимайданоцев сожгли, а не постреляли на улицах в Киеве. Всем погибшим на Майдане дали звезды Героев Украины, а про «события в Одессе» просто забыли.

«ПАТРИОТЫ»

В главе о начале войны на Донбассе учебники пишут про «охвативший украинское общество патриотический порыв»:

«В общей сложности было создано 30 батальонов («Айдар», «Азов», "Донбасс", "Днепр-1", "Киевская Русь" и т.д.). Политические партии и организации тоже создавали добровольческие батальоны («ДУК "Правый сектор"", "ОУН", "Карпатская Сечь", "Святая Мария" и другие)».

Даже авторы учебников признают, что армия оказалась не готова к решению задач, поэтому властям пришлось нанимать всех подряд. Надо ли говорить, что ни одним словом не упоминается националистическая идеология и символика этих «патриотов»? Молчу уж про их военные преступления. Доклад ООН признал внесудебные казни, устраиваемые «рядом склонных к насилию группировок» на Украине, но об этом школьникам тоже не рассказывают.

Защитников ЛДНР в учебниках называют исключительно «террористическими образованиями», а Россию - «агрессором».

МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

Все учебники так или иначе упоминают Минские соглашения. Но конкретики нет практически ни в одной книге – школьникам не рассказывают, о чем договорились политики, что должен был выполнить Киев. Одно признают авторы: Украина получила передышку в войне.

«Договоренности имели много недостатков. Они косвенно легализовали самопровозглашенную сепаратистскую власть. Конфликт растягивался во времени на неопределенный срок, возможно, на десятилетие. Замороженный конфликт становится вечной угрозой для дальнейших шагов Украины сторону Европы. Положительно то, что появилась возможность укреплять свои вооруженные силы и военную подготовку личного состава», - написано в учебнике.

Нигде (!) не упоминается, что Киев как-то пытался выполнить соглашения и примириться с Донбассом. Наоборот, даже в школах детям рассказывают о необходимости перевооружить армию, чтобы проще было додавить «сепаратистскую власть».

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

Три предмета в украинской школе наиболее политизированы. Про Крым и Донбасс рассказывают не только историки, но и географы с ОБЖшниками.

На уроках по экономической географии детям повторно говорят о «временной оккупации» полуострова. Подробностей, правда, не так много, как в учебниках истории.

Интересно, как изменились книги по ОБЖ (основам безопасности жизни). В учебнике «Захист вітчизни» (Защита отечества), изданному в 2019-м, детям рассказывают о боевых порядках по стандартам НАТО. Русских прямо называют «оккупантами» и «агрессорами».

Все сильно поменялось буквально за 8 лет. В учебнике «Защита отечества» (тогда он еще был на русском!) от 2011 года написано совсем другое: «Особое значение Украина придает сотрудничеству с Россией. У народов Украины и России много общего в историческом, культурном и других аспектах. Руководство обоих государств вполне успешно решает на взаимоприемлемой основе проблемы межгосударственных отношений».

ЧТО НАМ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Путин заявил, что одна из целей нашей военной операции на Украине: денацификация. Очевидно, что одного уничтожения неонацистов будет недостаточно. С такими учебниками скоро вырастет новое поколение «правильных патриотов». Так, что же делать нам?

- Надо вернуть отношения Украины и России в нормальное русло, как было в 90-е годы. За 30 лет элиты Украины увлеклись разыгрыванием национальной повестки. Сейчас школьникам рассказывают, что Русью можно считать только древнее киевское государство. А Россия – это наследник орды. Это, конечно, не так. Поэтому нам после победы придется заняться идеологией и ментальным поведением, - рассказал kp.ru Директор института международных исследований и сотрудничества Алексей Бычков.

- А кто это будет делать?

- На Украине осталось много здравомыслящих историков. Им, надеюсь, дадут сформулировать истинную, правильную историю. Видение прошлого должно быть унифицировано прямо с событий добровольного присоединения Сечи к Российской империи.

С тем, что корректировать учебники все же придется, согласен и доктор исторических наук, член Академии военных наук Андрей Климов.

- Надо опираться на исторические факты. Документы в архивах, в том числе, украинских, четко доказывают, что нынешние «герои» Степан Бандера, Роман Шухевич были военными преступниками. Они сотрудничали с немцами, принимали участие в казнях мирных украинцев. Их прославление просто немыслимо. Украинским историкам предстоит корректно переписать прошлые события. Без изменения учебников не будет изменения мышления в стране.

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