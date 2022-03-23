Как ветром сдуло: Из-за урагана в Черном море Европа может на два месяца остаться без казахстанской нефти

Мазутный терминал в Новороссийске пострадал от сильного шторма в Черном море. Фото: REUTERS

Отгрузка казахстанской нефти странам Южной Европы и США в марте и апреле может упасть в пять раз. Причина, как уже писала KP.RU, — сильный шторм в Черном море, из-за которого вышли из строя причалы терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. КТК — международная компания с участием Казахстана, России, а также западных гигантов (Shell, Chevron, Lukarco и т. д.). Через терминал КТК под Новороссийском отгружается - точнее, отгружалось - около 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки, в основном с месторождений северного Казахстана, разрабатываемых Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell.

Во вторник КТК сообщал, что один из трех выносных причалов (с их помощью танкеры загружаются в море, в нескольких километрах от берега) остановлен на ремонт, а второй обследуется. Как стало известно в среду, у второго также обнаружены неисправности, которые грозят загрязнением Черного моря. Третий причал обследовать еще не удалось из-за погодных условий.

Как рассказал журналистам глава КТК Николай Горбань, отгрузка нефти на терминале сейчас полностью остановлена. Ремонт только одного причала, по его оценкам, может занять две-три недели. Ситуация усугубляется еще и тем, что западные партнеры не поставили некоторые заказанные еще месяц назад комплектующие - плавучие шланги, гидрокомпенсаторы, запчасти для шарниров.

- Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до завтрашнего вечера (вечера четверга — Ред.). Сокращение (отгрузки — ред.) в перспективе составит - ну практически в пять раз. В марте и в апреле, - сообщил Николай Горбань.

- Примерно полтора-два месяца этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может серьезно сказаться на рынках нефти, - считает вице-премьер РФ Александр Новак, об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме.

Министерство энергетики Казахстана в свою очередь заявило, что прорабатывает альтернативные маршруты для экспорта своей нефти. Как писала «КП», возможный вариант - через Азербайджан и Турцию - дольше и дороже.

За прошлый год КТК через свой терминал отгрузил 585 танкеров. Из них 213 отправлено в Италию, 41 — в Испанию, 39 — во Францию, 26 — в США. Это те страны, которым при сокращении отгрузки казахстанской нефти в пять раз, по всей видимости, следует готовиться к очередному скачку цен на бензин. Особенно под ударом Италия.

Между тем ситуацию на мировых рынках нефти спокойной и так не назовешь. В среду вечером рост цен снова ускорился...

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