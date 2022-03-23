Минобороны сообщает о сбитых беспилотниках над Киевом

Украинский дрон к коктейлем Молотова поднимается в небо над Киевом. Фото: REUTERS

- Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Изюма, Киева, Сум, Харькова и Чернигова, - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Украинские националисты с помощью беспилотников пытаются получить информацию о передвижении российских войск, но сделать это им становится все сложнее. Российские военнослужащие сбивают и сажают вражеские беспилотники с помощью специального вооружения.

Одновременно с этим оперативно-тактическая и армейская авиация поражает военные объекты Украины. За прошедшие сутки - 86.

- Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, 8 орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ, - перечислил Конашенков.

Утром Минобороны России показало, как наносятся точечные ракетные удары с Черного моря по складам с иностранным вооружением на Западной Украине. Также была продемонстрирована зачистка от боевой техники жилых районов Киева и боевая работа пилотов Ка-52.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских вооруженных сил, за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

255 - беспилотных летательных аппаратов.

189 - зенитных ракетных комплексов.

1564 - танка и других боевых бронированных машин.

158 - установок реактивной системы залпового огня.

627 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1367 - единиц специальной военной автомобильной техники.

НЕОНАЦИСТЫ ОПЯТЬ РАНИЛИ ДЕТЕЙ

В СК России возбудили еще два уголовных дела по фактам обстрелов мирных граждан.

По данным следствия в период с 21 по 23 марта 2022 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные обстрелы городов Донецк, Горловка, Макеевка, Енакиево, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, села Славное Марьинского района и поселка Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, в результате чего погиб один и пострадали 28 мирных жителей, среди которых трое несовершеннолетних 2006, 2008, 2015 годов рождения. Кроме того, были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, памятник, спорткомплекс, водопровод, газопровод и здание завода.

На территории Луганской Народной Республики в результате обстрелов в период с 22 по 23 марта 2022 года в городах Первомайск, Кировск, Стаханов, Ирмино, пгт Донецкий и поселке Голубовское мирному жителю был причинен вред здоровью, и повреждены жилые дома, здание школы, пожарно-спасательная часть, хозяйственные постройки, линии электропередач.

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