Настя Каменских оскандалилась после побега в Европу и столкнулась с ненавистью украинцев

Певица Настя Каменских. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Настя Каменских до недавнего времени называла себя патриоткой. Однако не так давно стало известно, что украинская певица сбежала в Европу. Вместе с мужем Потапом знаменитость находится в Испании и дает концерты. Сей факт буквально вывел из себя украинцев и они набросились на звезду с оскорблениями.

Украинская певица Настя Каменских никак не ожидала, что ее рассказ о выступлении в Европе обернется грандиозным скандалом. Артистка решила поделиться заграничными успехами с соотечественниками, однако порыв красавицы выступить на европейском мероприятии взбесил украинцев.

Поклонники обвинили Каменских в нахождении за границей в сложное время. "Фальшивая патриотка! Да кому ты нужна со своим фальшивым патриотизмом", "Как живется с Потапом в горячих краях? Крысы продажные", "И как же вы будете людям в глаза смотреть", "Хорошо петь песенки в Испании, правда?", "А как вы успели уехать так быстро?", "Эх, как переобулась быстренько", - гневаются жители Украины.

А некоторые и вовсе припомнили, как Каменских зарабатывала в России. Общественность сравнила ее и рэпера Потапа с "двумя змеями".

Ранее промоутер Сергей Лавров заявил, что у Потапа и Насти Каменских вряд ли будет шанс вернуться на российский рынок. "А эти Потап с Настей? Они когда-нибудь зарабатывали деньги у себя в стране? Они все эти деньги зарабатывали в России. У них было много корпоративов в Москве, они сумками деньги возили на Украину", - отмечал промоутер.