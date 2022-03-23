Минобороны: неонацисты грабят украинские города на скорых

Украинские боевики нападают на мирных граждан. Фото: REUTERS

Зверствам украинских неонацистов удивляются даже российские военные, которые имели дело с террористами в Сирии.

- 22 марта боевики националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета, без каких-либо причин, обстреляли санитарный автомобиль, который торопился для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте, - заявил на брифинге журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Возможно, бандитам просто потребовалась сама машина скорой помощи. По словам генерал-полковника специальные машины для перевозки почты и скорые националисты стали все чаще использовать для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины.

- Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, - отмечает Мизинцев.

При этом несколько семей жителей Харькова радикалы расстреляли во дворе дома только за то, что "доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания".

По данным разведки на улицах Запорожья парализована работа коммунальных служб. Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации.

При этом националисты делают все, что не дать возможности мирным жителям выйти из городов в сторону России.

Так, с 10.00 23 марта российской стороной в 20-й раз были открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. Но официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал.

При этом Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 929 - взрослых, из них – 3 708 детей эвакуировано за сутки из украинских городов в Россию.

384 111 - взрослых, из них 80 770 детей эвакуировано в Россию с момента начала спецоперации.

2 383 - машин граждан Украины пересекли границу России за сутки.

45 670 - единиц личного автотранспорта пересекли границу России с момента начала спецперации.

8 487 - мирных граждан эвакуировано из Мариуполя за сутки.

81 958 - мирных жителей Мариуполя выехали в Россию из Мариуполя с 24 февраля 2022 года.

26 - граждан Вьетнама и Иордании удалось эвакуировать российским военнослужащим из Мариуполя.

4,5 - миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах сейчас удерживается неонацистами в качестве "живого щита".

2 722 003 - граждан Украины просят эвакуировать их в Россию.

9,5 - тысяч пунктов временного размещения круглосуточно работают в субъектах России.

21,8 - тысячи тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости в ожидании отправки на Донбасс.

4554 - тонны гуманитарных грузов передано жителям городов Украины со 2 марта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В распоряжение "Комсомольской правды" попал рассказ эвакуированной из Мариуполя Любови Устиновой. Девушка рассказывает, что мэр Мариуполя сбежал еще в первый день, а пришли националисты. Говорит, что ее знакомые националисты из нацбригады "Азов" издевались над мирными жителями. Они показывали ей свои публикации в интернете. Видеокадры где они издевались над беззащитными людьми, как взрывали театры, детские садики и школы. Девушка говорит, что националисты специально стреляли по российским военным из домов, чтобы спровоцировать ответный огонь. В это время не работали магазины и аптеки. Пострадавшая плачет и вспоминает, как приходилось собирать дождевую воду, чтобы напиться. Любовь обратилась к жителям Мариуполя, которые до сих пор находятся в такой ситуации: "не бойтесь, вас примут в России, как своих родных".

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