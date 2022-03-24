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Политика24 марта 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 марта 2022 года: неонацисты переоделись в юбки, в ООН названы «украинские мотивы», а Зеленскому нужен Папа

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 марта 2022 года
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Донецкие ополченцы поднимают российский флаг над администрацией села Николаевка.

Донецкие ополченцы поднимают российский флаг над администрацией села Николаевка.

Фото: REUTERS

«Воины света» на лабутенах

«Герои» обороны Мариуполя утекают из города, оставив не только оружие и скинув военную форму, но и унифицируя половые признаки. Под видом мирных жителей националисты вливаются в колонны беженцев. Нередко в женской одежде. Об этом свидетельствуют бойцы ДНР. Те, кто помогает измученным мариупольцам покинуть город-порт живыми. Один из националистов был задержан в шубе, платье и в женских туфлях. Похоже, «Свадьбу в Малиновке» он не смотрел, а зря.

Пленных обменяли дважды

«Министерство обороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры. Оно способствует эвакуации мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», - это заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сайте нашего внешнеполитического ведомства.

В ООН названы «украинские мотивы»

Россия пошла на военную операцию на Украине, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН. Он добавил, что причиной операции в незалежной также стал отказ западных стран «приструнить» Киев.

Зеленскому нужен Папа

Шестой президент Украины пригласил Папу римского Франциска посетить Украину. Зеленский в уже традиционном видеоформате сообщил народу: «Утром говорил с Его Святейшеством о поиске мира для Украины. Пригласил посетить наше государство в это ответственное время. Я верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас». Но пока понтифик соберется в незалежную, кого именно ему придется поддерживать — и против чего?

Паровозом до Херсона

Из Крыма в Херсон по железной дороги пошли составы с гуманитарной помощью и стройматериалами для мирных жителей этого южного региона Украины, соседнего с полуостровом. Пока по рельсам идут лишь гуманитарные грузы. Однако вскоре намерены возобновить и пассажирское сообщение.

Шольц и Беннет звонят Путину

Руководители Германии и Израиля в среду общались по поводу Украины с лидером России. Олаф Шольц и Нафтали Беннет задавал Владимиру Путину, как они полагали, неудобные вопросы. А он продолжал терпеливо разъяснить очевидные вещи. Главное - русская армия не воююет против народа Украины. А удаляет наросты. Чистит кварталы.

Румынские ястребы

Румынские истребители в своем воздушном пространстве сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул. Чего вдруг? А кто-то позвонил и предупредил о бомбе на борту. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии. Героические румынские асы провели перехват и сопровождение гражданского лайнера Turkish Airlines. Бомбы, конечно никакой не было, зато свой класс перехватчики показали.

Гей, славяне!

В тихую и мирную Словакию из ряда стран НАТО доставляют зенитно-ракетные комплекс Patriot. Обещали в связи с событиями на Украине поставить целых три штуки. Это правильно: страна, которая «поставляет» Киеву по реверсу российский газ, должна иметь безопасное небо. А глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что по соседству, в Польше, Лондон разместит систему ПВО Sky Sabre. Ну Уоллесу после его откровений с русскими пранкерами, когда он обещал все - от противотанковых комплексов до содействия в ядерной программе, - сейчас лучше больше молчать, чем болтать.

Спортчиновники в маразме

Хавбек сборной России и столичного «Динамо» Арсен Захарян исключен из списка лучших молодых футболистов мира. В планетарном рейтинге он должен был находиться на 11-м месте. Но вместо профиля Захаряна сейчас стоит No player. Что, Арсен стал хуже играть и меньше забивать? Нет. Но рейтинг составляли до начала спецоперации РФ на Украине. И поддерживая санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола, комиссия по составлению списка «не желает поддерживать команды, за которые играет 18-летний Захарян». Место российского футболиста в рейтинге вакантно. Про «спорт вне политики» не вспоминает уже никто.

Омерзительная шестерка

На Сахалине силовики уличили шестерых граждан в дискредитации действий Вооруженных сил России в спецоперации. Четверых из них суд уже признаны виновными в совершении правонарушения. Отделались они легко: выплатят штраф на 30 тысяч рублей и дальше будут терзаться душой. Материалы на еще двух сахалинцев судам еще предстоит рассмотреть. Сомневаешься в правоте государства — езжай на Донбасс и посмотри своими глазами.

Зеленский затягивает время перед неминуемой капитуляцией

Наш колумнист Александр Коц — о предложении президента Украины вынести вопрос компромиссов с Россией на референдум (подробности)

Олег Царев: «Большинство за то, чтобы президентом на Украине был Путин. Я к ним присоединяюсь»

Он четыре раза переизбирался в Верховную раду Украины, но в 2014 году поддержал Донбасс и возглавил парламент Новороссии. А сегодня его называют чуть ли не главным кандидатом в правители новой незалежной (подробности)

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