Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 марта 2022 года: неонацисты переоделись в юбки, в ООН названы «украинские мотивы», а Зеленскому нужен Папа

Донецкие ополченцы поднимают российский флаг над администрацией села Николаевка. Фото: REUTERS

«Воины света» на лабутенах

«Герои» обороны Мариуполя утекают из города, оставив не только оружие и скинув военную форму, но и унифицируя половые признаки. Под видом мирных жителей националисты вливаются в колонны беженцев. Нередко в женской одежде. Об этом свидетельствуют бойцы ДНР. Те, кто помогает измученным мариупольцам покинуть город-порт живыми. Один из националистов был задержан в шубе, платье и в женских туфлях. Похоже, «Свадьбу в Малиновке» он не смотрел, а зря.

Пленных обменяли дважды

«Министерство обороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры. Оно способствует эвакуации мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной», - это заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на сайте нашего внешнеполитического ведомства.

В ООН названы «украинские мотивы»

Россия пошла на военную операцию на Украине, исчерпав все пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом рассказал Василий Небензя, постоянный представитель РФ в ООН. Он добавил, что причиной операции в незалежной также стал отказ западных стран «приструнить» Киев.

Зеленскому нужен Папа

Шестой президент Украины пригласил Папу римского Франциска посетить Украину. Зеленский в уже традиционном видеоформате сообщил народу: «Утром говорил с Его Святейшеством о поиске мира для Украины. Пригласил посетить наше государство в это ответственное время. Я верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас». Но пока понтифик соберется в незалежную, кого именно ему придется поддерживать — и против чего?

Паровозом до Херсона

Из Крыма в Херсон по железной дороги пошли составы с гуманитарной помощью и стройматериалами для мирных жителей этого южного региона Украины, соседнего с полуостровом. Пока по рельсам идут лишь гуманитарные грузы. Однако вскоре намерены возобновить и пассажирское сообщение.

Шольц и Беннет звонят Путину

Руководители Германии и Израиля в среду общались по поводу Украины с лидером России. Олаф Шольц и Нафтали Беннет задавал Владимиру Путину, как они полагали, неудобные вопросы. А он продолжал терпеливо разъяснить очевидные вещи. Главное - русская армия не воююет против народа Украины. А удаляет наросты. Чистит кварталы.

Румынские ястребы

Румынские истребители в своем воздушном пространстве сопровождали пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Стамбул. Чего вдруг? А кто-то позвонил и предупредил о бомбе на борту. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии. Героические румынские асы провели перехват и сопровождение гражданского лайнера Turkish Airlines. Бомбы, конечно никакой не было, зато свой класс перехватчики показали.

Гей, славяне!

В тихую и мирную Словакию из ряда стран НАТО доставляют зенитно-ракетные комплекс Patriot. Обещали в связи с событиями на Украине поставить целых три штуки. Это правильно: страна, которая «поставляет» Киеву по реверсу российский газ, должна иметь безопасное небо. А глава британского минобороны Бен Уоллес заявил, что по соседству, в Польше, Лондон разместит систему ПВО Sky Sabre. Ну Уоллесу после его откровений с русскими пранкерами, когда он обещал все - от противотанковых комплексов до содействия в ядерной программе, - сейчас лучше больше молчать, чем болтать.

Спортчиновники в маразме

Хавбек сборной России и столичного «Динамо» Арсен Захарян исключен из списка лучших молодых футболистов мира. В планетарном рейтинге он должен был находиться на 11-м месте. Но вместо профиля Захаряна сейчас стоит No player. Что, Арсен стал хуже играть и меньше забивать? Нет. Но рейтинг составляли до начала спецоперации РФ на Украине. И поддерживая санкции ФИФА и УЕФА в отношении российского футбола, комиссия по составлению списка «не желает поддерживать команды, за которые играет 18-летний Захарян». Место российского футболиста в рейтинге вакантно. Про «спорт вне политики» не вспоминает уже никто.

Омерзительная шестерка

На Сахалине силовики уличили шестерых граждан в дискредитации действий Вооруженных сил России в спецоперации. Четверых из них суд уже признаны виновными в совершении правонарушения. Отделались они легко: выплатят штраф на 30 тысяч рублей и дальше будут терзаться душой. Материалы на еще двух сахалинцев судам еще предстоит рассмотреть. Сомневаешься в правоте государства — езжай на Донбасс и посмотри своими глазами.

Зеленский затягивает время перед неминуемой капитуляцией

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