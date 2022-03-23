Итоги спецоперации на Украине на вечер 23 марта 2022 года

Уже месяц идет спецоперация на Украине. Фото: Александр КОЦ

Российскиех подразделения выдавливают части 54-й отдельной мехбригады ВСУ из Новомихайловки.

Группировка войск ДНР, завершив зачистку от националистов Верхнеторецкого, выбила десантников 25-й ВДБ с железнодорожной станции Новобахмутовка.

При том ВСУ продолжают обстрелы жилых кварталов в Донецке, Ясиноватой, поселке Гольмовском ( ДНР за сутки пережила 16 обстрелов). Прямым попадание обесточена шахта им. Челюскинцев.

В Ровенской области высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен крупный арсеналу в населенном пункте Оржев с вооружением и военной техникой, в том числе из свежих западных поставок.

В промзоне на севере Киева аккуратно нейтрализованы две «Точки-У».

В небе над Изюмом сбит украинский Су-24. А в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького выведены из строя 16 украинских БПЛА, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

Группой «ночных охотников» в ходе ночных ударов разбиты, в частности, восемь танков, пять БМП и БТР.

С начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотника, 189 ЗРК, 1558 танков и других бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной автотехники.

Киев — в северной промзоне уничтожены две "Точки-У"

Борисполь — активизировалась эвакуация населения

Новабахмутовка — взята под контроль силами ДНР

Новомихайловка — бои ведут подразделения ВС РФ

Верхнеторецкое — зачистка завершена

Мариуполь — более половины территории города очищены полностью

Оржев — уничтожен крупный арсенал

Итоги спецоперации на вечер 23 марта 2022 года. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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