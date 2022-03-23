Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика23 марта 2022 18:50

Итоги спецоперации на Украине на вечер 23 марта 2022 года

Двадцать восьмой день спецоперации
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Уже месяц идет спецоперация на Украине.

Уже месяц идет спецоперация на Украине.

Фото: Александр КОЦ

Российскиех подразделения выдавливают части 54-й отдельной мехбригады ВСУ из Новомихайловки.

Группировка войск ДНР, завершив зачистку от националистов Верхнеторецкого, выбила десантников 25-й ВДБ с железнодорожной станции Новобахмутовка.

При том ВСУ продолжают обстрелы жилых кварталов в Донецке, Ясиноватой, поселке Гольмовском ( ДНР за сутки пережила 16 обстрелов). Прямым попадание обесточена шахта им. Челюскинцев.

В Ровенской области высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен крупный арсеналу в населенном пункте Оржев с вооружением и военной техникой, в том числе из свежих западных поставок.

В промзоне на севере Киева аккуратно нейтрализованы две «Точки-У».

В небе над Изюмом сбит украинский Су-24. А в районах населенных пунктов Рожин, Карашев и Максима Горького выведены из строя 16 украинских БПЛА, в том числе три «Байрактар ТБ-2».

Группой «ночных охотников» в ходе ночных ударов разбиты, в частности, восемь танков, пять БМП и БТР.

С начала спецоперации уничтожены 184 самолета и вертолета украинских ВВС, 246 беспилотника, 189 ЗРК, 1558 танков и других бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, 1354 единицы специальной автотехники.

Киев — в северной промзоне уничтожены две "Точки-У"

Борисполь — активизировалась эвакуация населения

Новабахмутовка — взята под контроль силами ДНР

Новомихайловка — бои ведут подразделения ВС РФ

Верхнеторецкое — зачистка завершена

Мариуполь — более половины территории города очищены полностью

Оржев — уничтожен крупный арсенал

Итоги спецоперации на вечер 23 марта 2022 года.

Итоги спецоперации на вечер 23 марта 2022 года.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 23 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 марта 2022 года (подробности)

Зеленский затягивает время перед неминуемой капитуляцией

Наш колумнист Александр Коц — о предложении президента Украины вынести вопрос компромиссов с Россией на референдум (подробности)

Олег Царев: «Большинство за то, чтобы президентом на Украине был Путин. Я к ним присоединяюсь»

Он четыре раза переизбирался в Верховную раду Украины, но в 2014 году поддержал Донбасс и возглавил парламент Новороссии. А сегодня его называют чуть ли не главным кандидатом в правители новой незалежной (подробности)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости