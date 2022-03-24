Военная спецоперация на Украине 24 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт KP.RU в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили арсенал Вооруженных сил Украины под городом Ровно. Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Украинские военные пытаются покинуть окруженный Мариуполь, переодевшись в одежду гражданских. Одного из военных задержали в шубе и женских туфлях. Военный пытался доказать, что он мирный житель, однако не смог убедить бойцов ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры российской и украинской делегаций продвигаются "шаг за шагом". При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что переговоры РФ и Украины идут долго, так как украинская сторона постоянно меняет позицию, отказываясь от своих же предложений.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:24 СБ ООН не принял проект российской гуманитарной резолюции по Украине. Сообщается, что все члены Совбеза - кроме России и Китая - воздержались

00:08 Байден прибыл в Брюссель на экстренную встречу с лидерами стран НАТО. Главной темой встречи, как было заявлено ранее, станет ситуация на Украине

23:56 Украинские СМИ сообщили, что мэр Мариуполя Бойченко покинул город

23:41 Канцлер Германии после разговора с Путиным позвонил Зеленскому. Представитель кабмина Германии также сообщил, что канцлер призвал российского президента к скорейшему перемирию и улучшению гуманитарной ситуации

23:25 Французская компания Renault приостанавливает производственную деятельность в России. Отмечается, что решение принято в связи с проведением России военной спецоперации на территории Украины

23:12 Роскомнадзор заблокировал новостной сервис News.Google из-за фейков о спецоперации на Украине

23:07 МИД России вручил посольству США ноту со списком выдворяемых дипломатов

22:37 Почти половина жителей Германии против отказа от российского газа