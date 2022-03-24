Военные сводки, санкции и бегство звезд. Как изменилась Россия за месяц спецоперации

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Фото: Александр КОЦ

Поднимая чарку за защитников отечества 23 февраля, кто бы мог подумать, что всего через месяц мы окажемся в совершенно другом мире. В мире, где инстаграм* с фейсбуком* стали чем-то подпольным, потому что их запретили за откровенную пропаганду и дискриминацию.

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Её цель проста - «Защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Как за этот месяц изменился мир, экономика и, главное, мы сами.

4 НЕДЕЛИ ОПЕРАЦИИ

Можно ли было месяц назад представить, что российские танки будут стоять под Киевом и освобождать Мариуполь от фашистов?

Чтобы выйти на эти рубежи нашим потребовалось четыре недели. Они с подразделениями ДНР и ЛНР почти освободили Луганскую и Донецкую области, большую часть Запорожья и Херсонскую область.

При этом флота у Украины не осталось, авиация практически полностью ликвидирована, а противовоздушная оборона ослеплена. Ежедневно российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Это аэродромы, склады с оружием, военные базы (в том числе и с иностранными наемниками).

На освобождённых территориях военно-гражданские администрации налаживают мирную жизнь. Так в Мелитополе и Бердянске, по словам члена главного совета такой администрации Запорожской области Василия Рогова, уже вовсю идет подготовка к посевной, а местным жителям как минимум на время конфликта простили долги по ЖКХ и банковские кредиты.

НАРОД ПОБЕЖАЛ ЗА САХАРОМ

Решение президента оказалось неожиданным даже в самой России. Самый частый вопрос у россиян друг к другу в первые дни спецоперации был «что происходит?».

- Был довольно короткий период, дней десять первых, когда самым правильным словом для описания реакции было бы шок, неожиданность, непонимание, - говорит политолог, директор всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. - Информационной подготовки в России не велось. Была подготовка дипломатическая, политическая, военная. А информационной подготовки не было. Поэтому все было неожиданно. «Зачем?», «Почему?», «До какого рубежа мы готовы пойти?», «Что означает демилитаризация и денацификация?» Все эти вопросы встали очень остро.

С полок магазинов из-за ажиотажного спроса пропали крупы, соль и, главное, сахар. Воспользовавшись случаем, магазины взвинтили на него цены, чем еще больше подогрели слухи про грозящий дефицит. Народу не помогли даже ежедневные увещевания властей о том, что запасов сахара в стране хватит не на один год.

Даже несмотря на это, две трети населения поддержали спецоперацию. Против нее высказались только четверть опрошенных.

НЕ САНКЦИИ, А ВОЙНА

В ответ на действия России на Украине Запад в истерике начал заваливать нас санкциями. Новые порции вводятся каждый день пачками. Мы стали мировым лидером по объему всевозможных мер, введенных против нас (больше 6 тысяч).

- Эта фаза жестких санкций, расставила все по своим местам в головах людей, - считает Валерий Федоров. - Общество довольно быстро пришло в себя, сделало выводы, что наше противостояние с Западом, вышло на новую небывалую ранее стадию. И это, по сути, сняло вопросы о том, зачем нам Украина, что мы там делаем. Ответ стал понятен для всех. Мы боремся за свою субъектность, за свой суверенитет, за свое право вести независимую политику. И боремся мы с нашим историческим врагом – с Западом, который в очередной раз проявил свое лицо.

Как результат поддержка спецоперации выросла до 75% (с 65%), а ее осуждение упало до 17% (с 25%).

- Сложно было предсказать, что ответ Запада будет настолько решительным, что санкции станут по-настоящему «адскими», - отмечает Федоров. - По сути, речь идет не о наказании России и не о попытке повлиять на поведение, а о полномасштабном исключении или отключении России от того глобального мира, который построил Запад.

ВЕЛИКИЙ БИЗНЕС-ИСХОД

В первую очередь из России ушли или приостановили деятельность многие зарубежные компании: от энергетических до шоколадных, от автомобильных до косметики. Как следствие, цены поползли вверх. Новые машины, импортные крема и лосьоны, техника в первые дни стали продаваться втридорога. Чуть позже цены (на те же компьютеры) стали стабилизироваться и снижаться.

В то же время, согласно нашему опросу на сайте kp.ru 45% россиян (всего участвовали почти 40 тысяч человек) не ощутили на себе рост цен. Почти столько же (44%) заявили, что из-за санкций все-таки почувствовали подорожание. 8% отметили, что рост есть, но только на некоторые товары.

Но рост цен россияне еще почувствуют, прогнозирует директор ВЦИОМ Валерий Федоров:

- Последствия от введения санкций могут проявляться ещё несколько месяцев. Прежде всего, речь идет о скачке инфляции, возможно о повышении безработицы, которого у нас де-факто не было в прошлом году. И, вероятно, о временном оскудевании товарного потребительского ассортимента в наших магазинах. Как минимум до того момента, как исчезнувшие наименования заменят отечественными.

АВИАЦИЯ ПОКАЗАЛА ПРИМЕР

Что касается других отраслей - автомобилей, авиации, энергетики - то тут, по словам экспертов, нужно время на поиск путей обхода санкций. Новые цепочки поставок обязательно наладятся или будут найдены компромиссы. Пока же цены на машины и запчасти буквально взлетели в цене.

Хорошим примером может служить российская авиаотрасль. Санкции нанесли по ней серьезный удар. Мало того, что вся Европа, за редким исключением в виде Сербии, закрыла небо и теперь даже в родной Калининград мы вынуждены летать, делая огромный крюк через Ленинградскую область и Балтику, так страны, в которых зарегистрированы самолеты отказали в сертификатах летной годности. А без этого документа борт подняться в воздух не может. Первыми были Берумудские острова (на 24 февраля, в России было 768 самолетов с регистрацией на Бермудах), за ними Ирландия. Большая часть авиапарка оказалась прикованной к земле.

Но Россия нашла выход и из этой ситуации (по слухам, договорившись с компаниями-лизингодателями, то есть хозяевами самолетов). Авиакомпании стали массово перерегистрировать борты в российскую юрисдикцию. Процесс этот еще не завершен, но полной остановки полетов удалось избежать.

«РАСКУЛАЧИВАНИЕ» ОЛИГАРХОВ

Есть в списке санкций и те, которые россияне откровенно ждали не один десяток лет. Это «раскулачивание» олигархов и бизнесменов, которые вывели свои активы за рубеж. У них откровенно отбирают дома и яхты, блокируют счета и арестовывают активы. Социальные сети буквально пестрят сообщениями: «Давайте еще!», «Давно надо было!», «Ради такого даже сахара не жалко!»

Так власти Гибралтара задержали яхту Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского - он был бенефициаром Трубной металлургической компании и группы «Синара», финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту российского предпринимателя Андрея Мельниченко, без яхты и самолета остался Алишер Усманов, а также еще несколько российских бизнесменов.

Чего стоит один Роман Абрамович. Из-за санкций он не может управлять футбольным клубом Челси, владельцем которого является. В результате команда осталась едва ли не банкротом и даже не может купить себе форму, чтобы выйти на поле, а болельщики не могут купить билеты и посмотреть игру своих кумиров.

Хотя США, например, не стали вводить против него санкции. Как объяснила американская газета The Wall Street Journal, потому потому что Джо Байдена об этом попросил лично Владимир Зеленский. Якобы олигарх может помочь в переговорах России и Украины

А бывший владелец «Альфа-групп» Михаил Фридман пожаловался, что Британия заблокировала все его счета и теперь он не может даже оплатить уборку в доме - придется делать ее самому.

НОВЫЙ ТРЕНД - РЕЛОКАЦИЯ

С началом спецоперации активизировалась оппозиция и особенно «лидеры общественного мнения» - популярные блогеры, артисты. Несколько раз россиян пытались призвать выйти на митинги, однако исходившая с Запада инициатива потерпела полный провал.

- Организации, которые смогли бы их «поставить на регулярную основу», не появились, новые лидеры не обнаружились. Так что на противоположном фланге скорее фрустрация, непонимание, что делать, и бегство, - говорит Валерий Федоров. - Более того, рейтинг Путина резко вырос. Он порядка двух лет держался на уровне 63-64-65 %, а тут он за месяц вырос до 75-77 %. Такого не было с 2014 года, с момента воссоединения Крыма с Россией.

Все чаще стали появляться сообщения, что россияне массово мигрируют заграницу. Действительно, поток увеличился, только сами переселенцы называют это не «миграцией», а «релокацией». Самыми популярными странами стали Армения, Грузия, Турция и Сербия. Статистики по уехавшим нет, но эксперты говорят, что по итогам года цифра может оказаться порядка нескольких сотен тысяч.

Таких релокантов можно разделить на три группы:

Первая – те, у кого есть, куда уезжать. Это весьма обеспеченные граждане, с недвижимостью и активами зарубежом. Они и раньше чувствовали себя в России «временными жителями».

Вторая – представители глобальных профессий, кто не испытывает страха по поводу своей востребованности. В первую очередь работники IT-сферы. Им все равно где работать, их с распростертыми руками готовы все принять.

Третья – часть молодежи, которая не мыслит себя вне глобального, точнее, западного мира и кто не хочет оставаться в изолированной стране.

- Первых немного, все-таки страна у нас небогатая, - объясняет Валерий Федоров. - Второй существенно мощнее - Россия программистами славится и они проще всего адаптируются за границей. Ну, а третья группа пока самая мелкая, потому что и наших молодых необразованных людей там особо никто не ждет, и профессии у них пока либо нет, либо они не востребованные. Тем более большая часть молодежи, видя русофобские настроения Европы, резко изменила свои взгляды. Для остальных же такой отъезд – это скорее импульсивная реакция и многие вернутся, поняв, что там делать особо нечего.

Покинули страну и многие звезды: Ксению Собчак, якобы, видели в Израиле, Ренату Литвинову и Земфиру в Париже, историка моды Александра Васильева тоже в столице Франции, кинокритик Антон Долин, как и актриса Чулпан Хаматова обосновались в Латвии. Пожалуй, самым серьезным потрясением стал отъезд певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она, правда, сказала, что едет в Беларусь.

НЕТ «ИНСТЫ» И ФЕЙСБУКА

Можно ли было месяц назад представить, что в России заблокируют Facebook* и Instagram*? Конечно нет! А теперь это экстремистские социальные сети. Это решение Тверского суда Москвы. С 14 марта они заблокированы, а позже были признаны экстремистскими. Таким оказалось законное требование ФСБ и Роскомнадзора.

Все началось с того, что в них начали появляться рекламные посты, которые, во-первых, откровенно врали про нашу армию, а, во-вторых, поливали ее грязью. Но в детище Марка Цукерберга не успокоились, там заявили, что больше не будут удалять сообщения, которые призывают к убийству и насилию в адрес россиян и военнослужащих. Позже в компании попытались оправдаться и заявили, что разрешат желать смерти только президентам России и Белоруссии.

Но, как ни странно, удалять аккаунты в этих соцсетях не обязательно. Если россияне будут их просматривать или даже публиковать записи не экстремистского содержания, наказывать никто не будет

А вот WhatsApp остается. У него нет функции публично распространять информацию, так что и претензий к нему нет.

Блокировку Facebook* россияне не заметят, а вот к Instagram* у нас отдельная любовь, считает Валерий Фёдоров.

- Инстаграм имел (и пока еще имеет) многомиллионную аудиторию. Это молодые люди, успешные люди, среда позитивная, среда глянцевая, дающая хорошие возможности для монетизации своих разнообразных умений. И вообще, это окно в такой розовый, счастливый, разноцветный мир, в котором, конечно, большинство из нас хотелось бы существовать.

Так второе дыхание получил ВКонтакте, десятки миллионов новых пользователей получил Телеграм.

СТРАНА ОСТАЛОСЬ БЕЗ «ЭХА» И «ДОЖДЯ»

Можно ли было месяц назад представить, что будут закрыты «Эхо Москвы» и «Дождь»**? А теперь так. Популярную у либеральной части населения радиостанцию отключили из эфира по требованию Генпрокуратуры - журналисты бесстыдно публиковали ложные сведения о действиях российских военных.

Это все последствия закона «О фейках». Госдума оперативно приняла его, а президент подписал 4 марта. Согласно его букве, до 15 лет тюрьмы грозит за ложь о действиях военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил это необходимостью защитить «солдат, офицеров и «правду».

Пространство для высказывания оппозиционный мнений, что уж там говорить, резко сократилось.

- Понятно, что военные действия – это время, когда все ведут себя жестче, эмоциональнее, решительнее, что называется, не до толерантности становится, - заключает Федоров. - Но говорить о том, что мы оказались в вакууме, есть только одна газета, я бы не стал. Заблокированные сети продолжают функционировать, есть Телеграм - полное пространство политического плюрализма. Есть телевидение, хотя оно стало нишевым носителем.

ЕВРОПА ПРОТИВ НАС, А МИР ПОДДЕРЖИВАЕТ

Можно ли было месяц назад представить, что только за то, что ты русский, тебя не пустят в кафе или не посадят в такси? А теперь в Европе это не редкость. Даже ресторан русской кухни «Блины» в Хельсинки подвергся обструкции только за то, что там подавали наши блюда. Хозяевам даже не помогло то, что они украинцы.

Западная пропаганда и паникеры внутри страны нас уверяют - весь мир отвернулся от России. На самом деле это совсем не так. Санкции в наш адрес ввели Европа и США вместе с ближайшими союзниками в лице Канады и Японии. Турция от таких мер отказалась, Индия и Китай тоже продолжают сотрудничество и на всех площадках заявляют, что не собираются присоединяться к западной истерии.

Так, Администрация Суэцкого канала (Египет) объявила, что с 1 мая вводит дополнительную пошлину в 15% для груженых нефтепродуктами танкеров. Ранее они же объявили, что с 15 марта отменяются все скидки для танкеров перевозящих сжиженный природный газ (СПГ). Таким образом власти страны бьют по "альтернативным", то есть не российским путям поставок нефти и газа в Европу. То есть поставкам с Ближнего Востока.

Мир изменился.

*Компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена на территории РФ

** Телеканал «Дождь» признан СМИ-иноагентом

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