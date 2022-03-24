Комбриг Марушкин не потерял за месяц спецоперации ни одного бойца

Наступают 29-е сутки спецоперации на Украине. Фото: Александр КОЦ

Наступают 29-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России передала «КП» наградные листы на командиров подразделений, которые за месяц ведения боевых действий не только проявили личную отвагу в бою, но сохранили своих подчиненных. Сколько фантастических цифр о потерях за этот месяц слышал от скептиков. А тут вот бывает как. Представьте, что целая российская мотострелковая бригада (а это от одной до 4 тысяч человек) могут целый месяц вести боевые действия без потерь. Не верите? Читайте наградной лист на подполковника Андрея Марушкина. Быть этому подполковнику генералом!

ОТБИЛИ РЕАКТИВНЫЙ ЗАЛП «СМЕРЧА»

Майоры Виктор Визулайнен и Денис Подобедов

Майор Виктор Визулайнен Фото: Минобороны РФ

«Вспомогательный пункт управления, дислоцированный на одном из аэродромов, подвергся массированному удару реактивной системы залпового огня «Смерч» со стороны украинских националистов.

Майор Денис Подобедов Фото: Минобороны РФ

Противовоздушная оборона вспомогательного пункта управления обеспечивалась двумя боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» под руководством начальника штаба -заместителя командира зенитного ракетного полка майора Виктора Визулайнена и заместителя командира зенитного ракетного полка майора Дениса Подобедова. Несмотря на большое количество ракет, выпущенных противником практически одна за другой, благодаря высокому профессионализму, грамотным действиям командиров расчетов и слаженной работе экипажей все эти ракеты были уничтожены на подлете к аэродрому. Благодаря профессиональным действиям и мужеству офицеров удалось отразить удар реактивной вражеской артиллерии исключить поражение личного состава и военной техники».

БЕЗ ЕДИНОЙ ПОТЕРИ В БРИГАДЕ

Подполковник Андрей Марушкин

Подполковник Андрей Марушкин Фото: Минобороны РФ

«Отдельная мотострелковая бригада под командованием подполковника Андрея Марушкина с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по демилитаризации и денацификации Украины.

Благодаря высокой профессиональной подготовке и опыту Андрея Марушкина в первые дни военной операции бригада продвинулась в глубину на расстояние более 100 км, попутно обнаруживая и уничтожая засады и блокпосты противника. В ходе дальнейшего продвижения вглубь в ходе боестолкновений с хорошо подготовленными вражескими подразделениями бригадой было уничтожено более 150 националистов, несколько взводов реактивной батареи, 5 БРДМ, 6 БТР врага. Также бригада подполковника Марушкина неоднократно принимала участие в освобождении населенных пунктов от националистов. Подполковник Андрей Марушкин неоднократно лично возглавлял батальонно-тактические группы при освобождении населенных пунктов. Всего за время специальной операции подразделениями бригады освобождено более 10 населенных пунктов от украинских националистов. Благодаря грамотному руководству, высокому уровню обученности личного состава бригады, своевременной постановке задач командирам подразделений по выводу техники из-под ударов и нанесению максимального огневого поражения противнику потерь в бригаде Андрея Марушкина нет».

ПОД ОГНЕМ НАЛАДИЛ ПЕРЕПРАВУ

Подполковник Владислав Гущерев

Подполковник Владислав Гущерев Фото: Минобороны РФ

«В ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик отдельной инженерной бригаде была поставлена задача по наведению мостовой переправы на особо опасном и обстреливаемом участке реки. Под покровом ночи заместитель командира отдельной инженерной бригады подполковник Владислав Гущерев лично провел инженерную разведку реки на предмет установки мостовой переправы протяженностью более 100 метров, после чего было организовано наведение моста личным составом батальона. Противник, используя средства разведки, обнаружил наведение моста, после чего приступил к массированному минометному обстрелу наводимой переправы. Владислав Гущерев, понимая стратегическое значение наводимого моста и важность каждой минуты для оперативной переправы российских батальонных тактических групп, в условиях, сопряженных с риском для жизни своей и подчиненных, проявив высокий профессионализм и мужество, организовал отражение нападения противника. При этом основная задача батальона по наведению моста, несмотря на нападение националистов была выполнена в кратчайшие сроки, что обеспечило своевременную переправу наших войск. Благодаря умелым действиям в сочетании с волевыми качествами подполковника Владислава Гущерева и слаженной работе понтонеров боевая задача по преодолению водной преграды батальонными тактическими группами была своевременно успешно выполнена без потерь».

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А тех солдат, что теряли дух подбадривал словами: «Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем.»

Генералиссимус Суворов не проиграл ни одного сражения, потому, что дорожил своими воинами.

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