«В поезд с собою маску бери»: где ношение средств защиты от коронавируса на самом деле не отменено

С защитными масками не нужно спешить расставаться. Фото: Мария ЛЕНЦ

Помните знаменитую фразу Марка Твена «Слухи о моей смерти сильно преувеличены»? Судя по всему, она применима и к ряду объявлений о «кончине» антиковидного масочного режима.

15 марта о решении «открыть забрала» заявила Москва. 16 марта - Подмосковье. 17 марта свободу от масок анонсировали администрации аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. Дальше эстафету приняли авиаперевозчики. 18 марта «Россия» обрадовала пассажиров отменой масочного режима «на всех рейсах авиакомпании, вылетающих из Москвы и прилетающих в Москву, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки». И пошло-поехало.

Защитная повязка на лице стала раритетом в столичном метро. На платформах пригородных электричек, как сообщают очевидцы, голос из динамиков тоже транслирует либеральное отношение к маскам. Но - с уточнением: обязательный режим отменен, однако добровольное ношение средств индивидуальной защиты по выбору самого пассажира приветствуется.

И вдруг в отменительном марафоне возникла заминка.

- Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах ЖД транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции. При этом ношение масок по-прежнему остается обязательным, - такое сообщение пришло в редакции СМИ вечером в понедельник, 21 марта.

Случилось так неспроста. Дело в том, что утром того же первого дня рабочей недели официальный Телеграм-канал РЖД взбодрил пассажиров постом: «больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование».

Большинство, включая ряд новостных интернет-изданий, восприняли это заявление как полную отмену масочного режима на железной дороге. Как в поездах, так и на ж/д вокзалах, где, как известно, нередко бывают столпотворения. Однако, как оказалось, у нашумевшей фразы в ТГ-канале есть продолжение с уточнением. Во всяком случае, так пост выглядит на сегодня. А именно: освобождение от масок касается исключительно вагонов-бистро и вагонов-ресторанов. Что вполне логично: в повязке не поешь.

Иными словами, сотрудники РЖД подтверждают: требования Роспотребнадзора знаем, и вопреки им не идем. А что же все остальные?

И В ЛИФТЕ, И В ТАКСИ

Как выяснила «КП», никто не отменял основной документ, которым был введен масочный режим в нашей стране в целях защиты от COVID-19. Это постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. N 31 (последняя редакция - от 15 ноября 2021 г.). В пункте 1 говорится, что все лица, находящиеся на территории Российской Федерации, обязаны носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания. Ряд таких мест перечислен, что называется, поименно:

- общественный транспорт,

- такси,

- парковки,

- лифты.

К общественному транспорту относятся, как известно, и самолеты. А также места ожидания, посадки и высадки из общественных транспортных средств (авиа и ж/д вокзалы). В Росавиации «КП» подтвердили: о постановлении Главсанврача знают, и, если оно не отменено, то, безусловно, должно соблюдаться.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

Везде по-разному. В нынешних очень непростых - что с экономической, что с психологической точки зрения условиях регионам и отдельным отраслям, по всей видимости, дано послабление. Неформально разрешено действовать по своему усмотрению.

Однако важно понимать: с юридической точки зрения у инспекторов Роспотребнадзора есть полное право привлечь к ответственности за несоблюдение действующего антиковидного постановления. На практике в тех регионах, где заболеваемость идет на спад, очевидно, особых строгостей сейчас ждать не стоит. Однако при скачке заражений и особенно госпитализаций с коронавирусом за соблюдением противоэпидемических мер наверняка начнут следить пристальнее.

Ну, а медики напоминают: лучше все же не ждать, пока гром грянет. То есть когда вы подхватите «корону» или когда начнут штрафовать. В Европе заболеваемость снова бьет рекорды. Да и у нас цифры заражений даже по официальной статистике составляют десятки тысяч человек в сутки. Так что, по-хорошем, в людных местах все же стоит надевать маску.

А для некоторых категорий это прямо-таки настоятельная рекомендация. В частности, о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты рассказал в недавнем интервью «КП» главный онколог Минздрава России, академик РАН и практикующий хирург-онколог Андрей Каприн. Врач отметил, что носить маски сейчас очень важно как онкобольным, так и их домочадцам.

Кроме того, медицинские эксперты советуют прикрывать свои органы дыхания в людных местах пациентам с другими серьезными хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом и старше 60 лет.

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