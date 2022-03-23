«Звездам придётся стареть красиво!»: Стилист рассказала, чем Седокова и Волкова заменят «уколы красоты»

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич. Фото: Личный архив

Для российского шоу-бизнеса блокировка некоторых соцсетей это ещё полбеды. Компания AbbVie нанесла знаменитостям куда более «страшный» удар -приостановила поставки в Россию ботокса и филлеров.

Придётся нашим эстрадным дивам стареть красиво. Впрочем, и нам, обычным россиянкам нужно будет приспособиться к новым реалиям. О том, как бьюти-сфера выживает в условиях санкций kp.ru обсудила со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич.

-С рынка ушла Американская кампания Allergan - это препараты Juvederm и Botox (используются для коррекции возрастных изменений -морщин, темных кругов и тп.). За ней последовали швейцарцы: Teosyal.

Впрочем, я общалась с дистрибьюторами, они говорят, что поставка препаратов будет, только, конечно, уже по совсем другой стоимости.

Но переживать сильно не надо.

Есть похожие препараты российского производства, которые и до этих событий уже широко применялись в косметологии и хорошо себя зарекомендовали. Биоревитализанты корейского производства также не уступают европейским.

Правда, по словам Ирины Ковалевич, могут пострадать звёзды, которые увеличивали губы с помощью филлеров.

Видимо, придётся Анне Седоковой и Юле Волковой напомнить фанатам, какими они были до инъекций красоты, с натуральными чертами.

-А вот с филлерами, как те, что используют для губ, ситуация намного хуже. Лично для себя я пока не вижу альтернативы европейским,-говорит наш эксперт. -Главное, чтобы рынок не заполонили несертифицированные препараты, качество и безопасность которых, увы, под большим вопросом. Поэтому процедуры лучше делать в салонах, а не у домашних косметологов.

Пока, как предполагает Ковалевич, ситуация не критичная, без «уколов красоты» россиянки в любом случае не останутся.

-Запад, безусловно, заинтересован в нас. Так что даже, если прямых путей не будет, они будут пытаться поставлять препараты через каких-то посредников.

На волне ажиотажного спроса, конечно, цена на препараты может сбыть спекулятивно высокой. Но со временем, думаю, прайс вернётся на прежние позиции.

Ситуация с косметикой примерно такая же. Без макияжа мы не останемся. Есть качественные российские бренды. На мой взгляд, лучшие скульпторы и тональники можно найти у Romanovamakeup, OK Beauty, Черная Москва и Elian.

Я очень советую заменить западную косметику на корейскую. Корея ориентируется на органические компоненты, они способствуют быстрой регенерации и восстановлению кожи, способны напитать ее нужными веществами и компонентами. Мицеллярную воду можно заменить гидрофильным маслом, оно не только быстро снимает стойкий макияж, но И интенсивнее очищает кожу, борется с загрязнёнными порами. Гидрофильное масло изначально азиатский продукт, поэтому найти масло в магазинах не заставит труда.

В России как были так и остаются наши бренды Natura Siberica, Aravia Professional, Art&fact, бренд Smorodina. И у них можно найти очень качественные продукты по уходу за телом, лицом и волосами. По своему содержанию российская косметика – как лечебная, так и уходовая, — на мой взгляд не уступает зарубежной. В последние годы наблюдается огромный интерес к нашей продукции за рубежом, российские производители активно наращивают экспорт.

Парфюмы на которые стоит обратить внимание есть у Лаб Фрагранс и Equivalent.

Они тоже не уступают французским брендам по эстетике и качеству.

Polli Lova — один из таких локальных брендов специализируется на натуральных продуктах, в его линейке есть пилинги, сыворотки, маски для лица, а также средства для волос и тела. Правда раньше основные компоненты для них заказывали в Америке и Европе. Но компания уже думает, чем их можно заменить. Сейчас уже достаточно большое количество активных ингредиентов, не говоря уже о маслах, эфирах и экстрактах, производится в России. Например, в Челябинске есть высокотехнологичное производство СО2-экстрактов растений. Китай не отстает, многие компоненты хорошего качества можно взять там.

Я уверена, после введения санкций рынок российских продуктов будет расти, а вместе с ним и качество средств.

Что касается аппаратных процедур, расходник здесь тоже резко вырос и логистические цепочки пока ищут выход из сложившейся ситуации.

Но пока многие салоны стараются сдерживать цены.

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