«Ели черную икру за мой счет, а сейчас ноги об меня вытирают»: Бузова пожаловалась на предавших ее звезд

Ольга Бузова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова переживает не лучшие времена. В прошлом году поющая телеведущая рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном, и с тех пор так и не нашла новую любовь. А в этом году растеряла почти всех друзей. После публичных ссор с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и другими коллегами из «Дома-2» Ольга стала гораздо тщательнее выбирать себе приятелей. В прошлом году на свой день рождения Бузова устроила грандиозный праздник, на который пригласила половину звезд шоу-бизнеса. А в этом году певица пересмотрела свой ближайший круг и ограничилась вечерикной «для своих». Бывших знакомых она теперь называет предателями.

- В прошлом году людей было гораздо больше, и некоторые в любви признавались в микрофон, ели черную икру и говорили: «Какая ты классная». А сейчас они об меня ноги вытирают и оскорбляют, - пожаловалась Бузова в интервью порталу «7 дней».

В январе поющей телеведущей исполнилось 36 лет. Новый год своей жизни Бузова отпраздновала на курорте Красная Поляна в Сочи. С собой в путешествие звезда взяла подруг и членов своей команды. Певица закатила роскошный праздник, который, по самым приблизительным подсчетам, обошелся ей в 15 миллионов рублей. Бузова и ее гости прилетели в Сочи на частном самолете, а за ужином ее гости ели черную икру ложками. Компания друзей Ольги три дня жила в дорогом отеле, развлекалась в лучших ресторанах и нежилась в спа.

Ольга Бузова переживает не лучшие времена. Фото: соцсети.

В этом году Бузова лишилась не только друзей, но и многомиллионной армии подписчиков. Раньше артистка хорошо зарабатывала в одной из популярных соцсетей: один рекламный пост в ее блоге стоил от 700 тысяч рублей. А за рекламный прямой эфир Ольга брала полтора миллиона рублей. Но теперь этим заработкам пришел конец, и певице придется пересмотреть свои доходы. Неудивительно, что по поводу закрытия соцсети в России Оля устроила получасовую истерику в прямом эфире, заявив, что ее буквально лишили смысла жизни.

Плюс ко всему у певицы сорвался отпуск. В марте Бузова собиралась отдохнуть во французских Альпах. Артистка хотела провести неделю на элитном горнолыжном курорте и забронировала отель в Куршевеле. Но из-за ситуации с санкциями ее полет отменился. И если авиакомпания «Аэрофлот» уже перечислила ей деньги за билеты, то французский отель «зажал» оплату и не собирается ее возвращать. А сумма там не маленькая: по словам Ольги, она заплатила за гостиницу миллион рублей.

- У меня был запланированный отдых в Куршевеле с 7-го, по-моему, по 14 марта. У меня до сих пор есть и бронь отеля, и билетов, которые я делала еще в начале февраля, во время съемок шоу «Звезды в Африке». И под этот отпуск я отодвигала все и раздвигала все съемки и любую другую работу, - рассказала Бузова в соцсетях. - Но из-за ситуации отмены рейсов мне пришлось отменить полет в Женеву. Кстати, «Аэрофлот» мне вернул деньги, но я потеряла около миллиона рублей, так как отель до сих пор не может вернуть мне мою оплату.

Телеведущая заявила, что намерена любым способом вернуть свои деньги. Даже по звездным меркам это весьма весомая сумма.

- Я не буду оставлять этот вопрос, потому что не поехала не по собственной вине, это огромная сумма для меня, - пожаловалась звезда.