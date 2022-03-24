Руководители ряда французских компаний объяснили, почему не уходят с российского рынка

Покупатели у строительного магазина "Леруа Мерлен Сокольники". Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ряд иностранных компаний покинули российский рынок после начала спецоперации на Украине. Но многие, несмотря на вводимые экономические санкции, не собираются расставаться с Россией.

- У нас несколько десятков тысяч работников-россиян, они с нами с 2006 года, - объяснили свою позицию представители оставшихся на российском рынке французских компаний Auchan, Decathlon, Danone, Leroy Merlin. – Мы должны спросить себя - а готовы ли мы расстаться с ними в одночасье? Нет, мы не можем просто взять и вышвырнуть на улицу людей, которые более 15 лет работали на нас.

Во Франции многие осуждают действия корпораций, продолжающих свою работу в России, обвиняя их в погоне за деньгами. Но те парируют, что думают о простых людях и вообще не думают о прибыли, тем более, что у некоторых компаний доля доходов в России не так уж и велика и составляет не более 1-2% от всех доходов.

На встрече с бизнесменами французский президент Эммануэль Макрон посоветовал представителям компаний, работающих в России, не покидать в спешке российский рынок.

- Свою стратегию на российском рынке каждая фирма должна определять сама, но лучшим решением будет взять паузу. Это лучше, чем расторгать контракты и покидать страну поспешно, - сказал он.