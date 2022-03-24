«Постыдно и глупо»: Президент Сербии дал оценку обвинениям в адрес России

Александр Вучич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из уст политиков США и стран Запада обвинения в адрес России в связи с военной спецоперацией на Украине звучат постыдно и глупо, особенно в свете бомбардировок, которым его страна подверглась в 1999 году со стороны НАТО.

– Сейчас, после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы… Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за "агрессии" на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже, – сказал Вучич.

Ранее лидер Сербии заявлял, что его страна не собирается вступать в НАТО, а одна из главных задач народа страны – простить, но не забыть того, что войска Североатлантического альянса творили на сербской земле два десятилетия назад.

– Мы не смеем забыть, что было в 1999 году, когда убивали маленьких детей в Сербии, – подчеркивал Вучич.

С 24 марта по 10 июня 1999 года вооруженные силы НАТО подвергли массированным бомбардировкам населенные пункты, находившиеся на территории Союзной Республики Югославии, которая впоследствии распалась на Сербию и Черногорию.

По информации властей СРЮ, жертвами воздушных атак НАТО стали свыше 1700 мирных жителей, в том числе почти 400 детей. Количество людей, погибших в результате гуманитарной катастрофы – не поддается оценке.

Примечательно, что отдав приказ о бомбардировках, тогдашний генсек НАТО Хавьер Солана фактически проигнорировал Устав ООН, поскольку не получил санкции организации на применение силы.