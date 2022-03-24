Псаки очарована историей «русской» мошенницы

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки Фото: EAST NEWS

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заболевшая коронавирусом, сидя на больничном, смотрит фильм «Изобретая Анну», рассказывающей историю «русской» мошенницы Анны Сорокиной, называющей себя Анной Делви.

Псаки, общаясь в соцсетях с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, также подцепившей COVID-19, пожелала мадам Клинтон скорейшего выздоровления, а заодно дала ей несколько рекомендаций. Чиновница посоветовала отставному политику обильное питье и просмотр ленты о приключениях Сорокиной.

Об этой переписке стало известно Сорокиной, находящейся сейчас в одной из американских тюрем в ожидании депортации в Германию. И она немедленно сообщила об этом в очередном интервью.

- Я рада, что Джен Псаки наслаждается мною. – сказала она.

Анна Сорокина - жительница Германии родом из России, оказавшись в Нью-Йорке, выдавала себя за наследницу огромного состояния. Останавливаясь в дорогих отелях и обедая в лучших ресторанах, она не платила по счетам. А параллельно пыталась получить по поддельным документам многомиллионный кредит в одном из банков.

В мае 2019 года ее приговорили к 12 годам тюремного заключения с правом пересмотра приговора через 4 года. Требующими возврата суд насчитал $200000 – десятую часть от того, что от Делви намеревались получить все обманутые ею. Из-за решетки Анна продолжала вести свой блог и в позапрошлом году продала историю своей жизни компании Netflix.

Сериал под названием «Изобретая Анну» вышел в прокат в начале февраля этого года и уже успел стать хитом.