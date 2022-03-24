Садовая статуя оказалась утраченным шедевром баснословной стоимости

Фото: REUTERS

Статуя, которая два десятилетия украшала собой сад возле дома в Великобритании, оказалась шедевром, созданным итальянским скульптором Антонио Канова в XIX веке.

По оценке экспертов, стоимость скульптуры может доходить до 8 миллионов фунтов стерлингов (более 1 миллиарда рублей).

Статуя, приобретенная парой англичан в 2002 году на аукционе за скромные 5200 фунтов стерлингов (около 674 тысячи рублей по нынешнему курсу), изображает лежащую Марию Магдалину. С момента приобретения скульптура спокойно стояла под открытым небом возле дома, и лишь недавно ее владельцам пришла в голову идея обратиться к искусствоведам за оценкой.

Шокированные эксперты подтвердили – скульптура создана выдающимся итальянским художником Антонио Канова, он известна специалистам под названием Maddalena Giacente («Лежащая Магдалина») и считалась давно утраченной. Единственное, что от нее оставалось – изображение на нескольких старых фотографиях.

– Эта работа разыскивалась учеными десятилетиями, поэтому находка имеет фундаментальное значение для истории коллекционирования и истории искусства, – сказал в интервью The Guardian Марио Гудерзо, ведущий эксперт по работам Кановы.

Скульптура была создана выдающимся итальянским художником Антонио Канова и считалась давно утраченной. Фото: REUTERS

Известно, что работа скульптору была заказана в 1919 году графом Робертом Дженкинсоном, занимавшим пост премьер-министра Великобритании в 1812-1827 годах. После смерти Дженкинсона скульптура перешла к его брату Чарльзу, который продал ее с молотка в 1852 году. С тех пор о шедевре никто не слышал.

Ожидается, что уникальная находка будет продана на аукционе Christie's летом этого года.