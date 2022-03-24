Названа причина, по которой Абрамович не попал в санкционный список США

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После начала военной спецоперации на территории Украины, США и страны Евросоюза в буквальном смысле объявили России санкционную войну, в ходе которой ограничения были введены и против ряда российских бизнесменов.

Так, Великобритания ввела санкции против владельца английского футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

В начале марта в администрации Байдена были разработаны соответствующие санкции, которые планировалось ввести вместе с британскими, однако их введение притормозили после обращения Совета нацбезопасности при Белом доме к Минфину США.

По уверениям американских СМИ, причина отказа от санкций в отношении Абрамовича связана с личной просьбой Зеленского, который называл олигарха потенциальным «важным посредником в переговорах с Россией».

Официальные лица и в Киеве, и в Вашингтоне комментировать эти сведения отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации.

- Мы не собираемся озвучивать разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским, — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, отвечая на вопрос журналистов The Wall Street Journal.