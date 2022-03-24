Секс, ложь и видео: секреты самого скандального особняка Америки

Поместье в Лос-Анджелесе основатель Playboy продал еще при жизни, оставив за собой право проживать в нем до своей смерти. Фото: EAST NEWS

Его не стало в 2017 году, но по сей день Хефнера помнят благодаря эротическому журналу, который продолжает выходить в свет, и многочисленными легендами о его знаменитом особняке.

ДОМ, В КОТОРОМ ОН ЖИЛ

Это поместье в Лос-Анджелесе основатель Playboy продал еще при жизни, оставив за собой право проживать в нем до своей смерти. Дом и земельный участок приобрел сын греческого миллиардера Метропулуса. Во владение Хефнера он перешел в 1971 году; до этого его хозяином был шахматист Луис Стетхэм.

У особняка – богатая история. Он был построен в 1927 году. В нем «всего» 27 комнат, и бывавших в нем впечатляло не само строение, а огромная территория, на которой оно было расположено. На 25 тыс. кв.м. располагались: теннисный корт, несколько бассейнов, баскетбольное поле, зоопарк и птичий двор.

Фото: EAST NEWS

Хефнер обожал птиц: утки, павлины и фламинго свободно разгуливали по поместью. Их отлавливали и запирали в клетки только на время проведения шумных вечеринок.

ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ

Сам хозяин любил позировать для глянцевых журналов именно в стенах своего дома. Ведущие эксперты в области дизайна в превосходных тонах описывали его интерьеры. Но только после смерти Хефнера на свет стала просачиваться информация, что в покоях издателя и владельца Playboy было не все так чисто.

Причем в самом прямом смысле. Одна из бывших подружек Хефнера, американская модель Изабелла Сент-Джеймс написала книгу «Рассказы Зайки: За закрытыми дверями поместья Playboy». В ней она среди прочего пожаловалась на то, что в доме Хефнера грязи было предостаточно – пыльные ковры, пятна на матрасах, плесень, запах собачей мочи.

Что же касается грязных делишек Хефнера, то пока он был жив, все держали язык за зубами и всеми правдами и неправдами пытались попасть в его дом на правах гостей шикарных вечеринок. Но Хефнер контролировал все списки, и недоброжелателей никогда не звал. Что же касается его многочисленных подружек, на постоянной основе проживавших вместе с хозяином, то Хефнер никогда и не делал секрета из того, что щедро оплачивал им их «работу».

Поговаривают, что и девушек-«заек» и гостей Хефнер держал на коротком поводке благодаря видеозаписям, сделанным во время вечеринок, зачастую переходивших в откровенные оргии.

Фото: EAST NEWS

ДОЧЬ ДРУГА – ВРАГ

Масла в огонь подлили дочь личного врача Хефнера и его лучшего друга Марка Сагинора, Дженнифер и еще одна бывшая «зайка», многолетняя подружка издателя Playboy Холли Мэдисон.

Сагинор попала в особняк Playboy еще в 6-летнем возрасте. В доме у нее была своя комната. На протяжении многих лет она имела возможность наблюдать за тем, что происходит в доме Хефнера.

В 2005 году она написала книгу «Игровая комната: Детство, потерянное в особняке Playboy». Бестселлером она не стала. Сагинор винит во всем Хефнера: по ее словам, он использовал все свои связи, чтобы она не вышла в свет.

Теперь же, на волне движений MeToo и прочих достижений феминисток и внезапно вспомнивших о пережитом сексуальном насилии письменные откровения Сагинор вдруг привлекли внимание кинопродюсеров, и на американских телеэкранах начался показ документального сериала «Секреты Playboy».

ДОМАШНИЕ ТАЙНЫ

Дженнифер и Холли повторяют то, что уже так или иначе было известно от «заек» Хефнера: в доме постоянно проходили оргии; «заек» заставляли оказывать сексуальные услуги гостям вечеринок; над девушками издевались, а также заставляли их делать пластические операции; для них действовал комендантский час; наркотиков (их Хефнер якобы называл «раздвигателями ног») в доме было так много, что к кокаину пристрастился даже любимец Хефнера – белый пудель. Также, по словам работниц, Хефнер вовсе не был джентльменом-романтиком, образ которого всегда тщательно поддерживал: он публично унижал девушек и даже таскал их за волосы.

Фото: EAST NEWS

КЛОНЫ

Но главной интригой документального сериала стало расследование, проведенное журналисткой Александрой Дин. Она выяснила, что друзья и последователи Хефнера продолжают сексуально эксплуатировать девушек, построив по всей Америке несколько десятков домов, копирующих особняк Хефнера.

Об этом поведала Сагинор: «Мой отец и представители ближайшего окружения Хефнера построили клоны или, как они называли, теневые особняки Playboy. В них они заманивали молодых девушек, мечтающих стать актрисами и моделями. Эти девушки и не подозревали, что их ждало дальше».

Она призналась, что и ее отец устроил в своем доме нечто подобное. Более того, будучи подростком Дженнифер сама чуть было не стала жертвой насилия. «Друг моего отца как-то появился у нас в доме. – рассказала она. – Он предложил мне выпить и что-то подмешал в мой напиток. Мое сознание затуманилось, и я пришла в себя, лишь когда поняла, что он пытается заняться со мной сексом».