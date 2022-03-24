Минобороны разминирует Украину по трофейным картам

Фото: Министерство обороны РФ

На картах Вооруженных сил Украины, которые российские военнослужащие захватили в брошенных штабах, обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения.

- Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам. Российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, - заявили в Минобороны России.

Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами.

- Администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать плодородные земли, которые украинскими силовиками были превращены в укрепрайон, - рассказывает командир отдельной инженерной бригады Южного военного округа полковник Дмитрий Марков, который руководить работой российских инженеров в этом регионе. - Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и до канала всё было заминировано. Только на одном узком участке местности саперами снято более 1200 противотанковых мин.

Марков говорит, что саперы в ходе проверки автомобильных трасс ежедневно находят на обочинах дорог до сотни фугасов, часто иностранного производства. Иногда их уничтожают прямо на месте. К решению таких задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Она пашет поля подрывая мины своим массивным навесным плугом.

Работа саперов связана с постоянным риском. Ведь минировали не только украинские военнослужащие, но и диверсанты. А они не отмечали на войсковых картах оставленные ими при отступлении мины-ловушки.