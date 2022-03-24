Информация об успехах ВСУ под Киевом - пропагандистская уловка

Фото: Александр КОЦ

Информация украинских СМИ об окружении российской группировки под Киевом, в районе населенных пунктов Ирпень, Буча и Гостомель не соответствует действительности, передает спецкор kp.ru Александр Коц, находящийся на западных подступах к столице.

«Это такая же пропагандистская уловка, как «великая иловайская перемога» 2014 года и «большая дебальцевская передислокация» в 2015.

В отсутствие реальных успехов на фронте для украинской аудитории моделируются виртуальные победы, как в населенном пункте Макаров, из которого якобы выбили российские войска. Но они его полностью и не занимали.

Российские гарнизоны в Ирпени, Буче и Гостомеле по-прежнему стоят. Обстановка там стабильно напряженная. Местами - чресполосица. Но на помощь прибыла крупнокалиберная артиллерия, которая с часу ночи работает, не умолкая. ВСУ и националисты стали потише», - сообщил Александр Коц.