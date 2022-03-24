Крылатые ракеты демократии: 23 года назад США бомбардировкой Югославии уничтожили международное право

Апрель 1999 года. Белград горит после бомбардировки силами НАТО. Фото: EAST NEWS

Ровно 23 года назад американцы и их союзники по НАТО начали против Югославии военную операцию «Союзная сила». Тогда в Вашингтоне заявляли, что хотят ракетными ударами остановить этнические чистки и войну в Косово и Метохии. Но после вмешательства — стало только хуже. Больше 150 тысяч сербов покинули свои дома и стали беженцами, а сама территория Косово под американским управлением - превратилось в европейский центр наркоторговли, международного терроризма и самой разнообразной криминальной деятельности.

Балканский ящик Пандоры

Соединенные Штаты 24 марта 1999 года грубо нарушили международное право. Без одобрения Совета безопасности ООН начали ракетные обстрелы югославских городов. То есть - впервые после окончания Второй Мировой войны бомбили европейскую столицу при почти полном молчаливом согласии мирового сообщества. Именно поэтому в результате агрессии США погибли 2 тысячи человек, многих людей до сих пор не могут найти. Инфраструктура, заводы и фабрики, мосты, дома балканской страны были уничтожены. Экономический потенциал - тоже опустился к нулю. Материальный ущерб от бомбардировок оценивается в $120 млрд. Но штатовцы сегодня даже говорить не хотят о компенсации урона, который нанесли своими действиями.

Многоцелевой истребитель F-16 сил НАТО отправляется на боевой вылет в Югославию, апрель 1999 года. Фото: EAST NEWS

«Для США, как мы видели в 1999 году, правила и законы были не писаны. Им все было можно, а другим - нет. Они использовали НАТО для уничтожения Югославии, а дальше устроили свержения власти и судилище ее защитников в Гааге. В итоге - американцы забрали Косово и Метохию, нарушив все существующие нормы и правила. Они тогда говорили, мол, Косово - это особый случай. На самом деле - они тогда уничтожили международное право и открыли ящик Пандоры», - считает сербский политик, глава движения патриотов Отечества и диаспоры «Род» Драган Станоевич.

Историческая несправедливость

В Сербии, а до этого в Югославии, всегда были сильны пророссийские настроения. Многие эксперты считают, что именно за это официальный Белград и поплатился. Пользуясь моментом, когда Российская Федерация максимально ослабла в политическом, военном и экономическом плане - американцы решили наказать «балканскую Россию». Так говорят о своей стране некоторые сербы до сих пор. Но во время военной операции не только хотели сменить власть Слободана Милошевича на прозападного президента, но и провести своеобразную репетицию по уничтожению самой РФ. Очень удобно для этого развязали и использовали межнациональный конфликт сербов и албанцев. Ведь Косово и Метохию - сербы считают центром своей культуры, а албанцы массово заселили этот край ко второй половине XX века и стали в нем большинством. И уезжать они не собирались.

Сепаратисты при поддержке западных инструкторов стали организовывать военные лагеря подготовки, чтобы готовить боевиков сражаться против войск Белграда. На представителей властей стали совершаться нападения, начались теракты и убийства мирного населения. Власти решили навести порядок в своей автономной области и ввели на ее территорию войска. Но американцы и европейцы очень хотели создать из Косово свою базу на Балканах. Сначала они Югославии предложили ввести туда иностранных миротворцев, но сербы отказались подписывать этот договор и пускать на свою землю иностранных военных.

Американцы заранее готовились к войне. Нужен был лишь повод для начала бомбардировок. Для этого пропагандисты в лучших традициях фейков белом порошке в Ираке и химического оружия в Сирии - придумали очередное вранье с красивой картинкой. Югославию обвинили в геноциде мирноного населения в селе Рачак. На самом деле - туда свезли мертвых боевиков Армии Освобождения Косово, которые погибли во время всех столкновений с югославской армией. Захоронение объявили массовым расстрелом косоваров югославскими войсками. Ну а потом все западные СМИ как по указке начали требовать незамедлительной реакции от НАТО. И она последовала очень быстро.

Самолеты и военные корабли Североатлантического Альянса бомбили страну ровно 78 суток. Во время этой операции штатовцы вместе с союзниками нанести 2.5 тысячи ракетных ударов. На оставшуюся один на один с коалицией Югославию в тот момент сбросили 420 тыс. боеприпасов, 20 тыс. тяжелых авиационных бомб, 1300 крылатых ракет, 37 тыс. кассетных бомб и множество другого «демократического счастья».

Сербы не забыли атаки НАТО 1999 года. Фото: EAST NEWS

«Потому сейчас американцы и злятся, что мы делаем на Украине то, что они считают допустимым только для себя любимых. Ведь если все будут себе позволять то же, что и они, тогда американцы утратят чувство своей исключительности. А это важно не только психологически. Это важно еще и потому, что до тех пор, когда американцы каждый раз показывают всему миру — мы можем себе позволить то, что не позволим никому другому. Они тем самым заодно показывают: те, кто держится за нас и кто выполняет наши распоряжения — тоже могут себе позволит больше. И таким образом демонстрирует свою исключительность, они заодно подтягивают к себе многие другие страны. Втягивают в свою орбиту и тем самым усиливаются», - рассказал политолог, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман.

Передел мира

Штатовцы добились своего. Югославские власти пошли на заключение Кумановских соглашений, по которым войска этого государства покидают Косово и Метохию. А на их место прибывают миротворцы. На эту территорию перебросили около 37 тысяч военных из 36 стран планеты. Окончательной победой бомбардировок 1999 года - стало провозглашение независимости Косово в 2008 году. Получается, США при поддержке своих союзников отделили от исторически пророссийской страны целый регион. И американцам за это тогда ничего не было — ни санкций, ни международной изоляции, ни чего-то еще.

2004 год, строители у неразорвавшейся авиабомбы на территории комплекса зданий посольства Китая в Белграде. Фото: EAST NEWS

«Американцы ввели в то время санкции против Югославии, и сами напали на нас, вместо того что бы их как агрессора наказать санкциями. А теперь пришла очередь уже США нести за это ответственность. Мир уже поменялся и никогда не будет таким, каким америкацы его строили. Потому что Россия остановила их гегемонию. Думаю, что теперь будут работать другие международные законы», - отмечает Драган Станоевич.

После войны на Балканах стало отчетливо понятно, что Вашингтон стремится взять под свой контроль большинство государств планеты. Потом начались операции в Ираке, Афганистане, Ливии и опять на Ближнем Востоке. Все эти интервенции сходили американцам с рук. Но одно понятно точно: если бы Россия тогда была такой же сильной как сейчас, то агрессия НАТО против Югославии стала бы просто невозможной.

«Когда Соединенные Штаты бомбили Югославию в 1999 году никто не вводил санкции и не выступал против них, потому что тогда США были намного сильнее, чем сейчас. А мы намного слабее, чем сейчас. За прошедшее время мировой экономический кризис развился уже до размаха великой депрессии. И эта экономическая депрессия очень серьезно сказалась на возможностях Вашингтона. Ну а мы нашли способ заметно усилится на общем фоне», - считает Анатолий Вассерман.

Сербы не забыли атаки НАТО 1999 года. Фото: EAST NEWS

В любом случае — сербы не забыли преступлений, которые совершили в их стране американцы и их союзники в 1999 году. Сербия — чуть ли не единственное европейское государство, которое официально не поддержала антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине по защите Донбасса. А президент Александр Вучич на днях сказал, что его страна никогда не станет членом Североатлантического Альянса, потому что не может забыть гибель детей при натовских бомбардировках в 1999 году. И что Сербия сейчас намного лучше вооружена, чем тогда, когда ее бомбили «наглые и зарвавшиеся» страны НАТО. Вряд ли американцы простят ли такое вольнодумство балканской стране. Вашингтону очень не нравится, когда кто-то проводит собственную независимую внешнюю политику.

КСТАТИ

Демократия с ураном

Силы НАТО бомбили югославские военные объекты снарядами с объединенным ураном. Ученые посчитали: его сбросили столько, что хватило бы сделать 170 атомных бомб, которые сбрасывали на японские города в 1945 году. Произошло радиоактивное заражение многих территорий. Жители Сербии сегодня уверены, что высокая смертность граждан страны, широкое заражение онкологией и мутации плода у беременных женщин — как раз результат американской агрессии.

При жизни

Экс-президенту США Биллу Клинтону в 2009 году поставили трехметровый памятник в центре Приштины - столице непризнанного Косово. Статую установили на бульваре, который тоже носит его имя. Клинтона отлили в бронзе, он держит в руке приказ с датой начала военной операции НАТО против Югославии - 24 марта 1999 года. Именно американский президент стал главным инициатором операции против Югославии.