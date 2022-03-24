Су-34 нанесли бомбовые удары по складам украинских националистов

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожение складов с вооружением и военной техники ВСУ ударами фронтовых сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34.

- Экипажи самолетов Су-34 ВКС России уничтожили военные объекты и военную технику ВСУ. Практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот, - сообщили в Минобороны России.

Под бомбовый удар попали стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением.

В ведомстве отметили, что после боевого применения авиационных средств поражения бомбардировщики вернулись на аэродромы базирования.

Отметим, что Су-34 обладают не только сверхзвуковой скоростью, но и практически неуязвимы для противовоздушной обороны противника.

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Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь мирным жителям пригорода Чернигова. Жителям населенного пункта доставили продуктовые наборы, средства гигиены, детское питание, питьевую бутилированную воду.

Военными медиками проведен медицинский осмотр, нуждающимся оказана первая медицинская помощь, а также переданы необходимые лекарства. Всех желающих эвакуировали в Россию.