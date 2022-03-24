Минобороны РФ: Пентагон мог испытывать биооружие на украинских военнослужащих

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России продолжает изучение полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на Украине.

- Экспертами российских войск радиационной, химической и биологической защиты в ходе исследования документов вскрыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине, - заявил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и пообещал в ближайшее время обнародовать оригинальные документы.

По словам генерал-майора они демонстрируют, что биологический проект "Ю-Пи-2", о котором Минобороны России уже сообщало "разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне".

- Основной целью данного проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы, - заявил представитель Минобороны России.

Конашенков также подчеркнул, что эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций.

Получены сведения, что законтрактованная Минобороны США фармацевтическая фирма разрабатывала с Минобороны Украины проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов на украинских военнослужащих.

На одном из брифингов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил журналистам о причинах попытки экстренного уничтожения документов в Херсонской биолаборатории: "Одной из причин подобной спешки может являться сокрытие сведений о возникшей в 2018 году в Херсоне вспышке дирофиляриоза – болезни, которая передается комарами. Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых. В апреле 2018 г. представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию".

Представитель Минобороны тогда также обратил внимание, что российские специалисты Роспотребнадзора фиксировали в 2018 году появления среди жителей Луганской и Донецкой народных республик новых мультрезистентных штаммов туберкулеза, которые не поддавались лечению обычными лекарствами.

Отметим, что дирофиляриоз страшное тропическое паразитарное заболевание, при котором паразиты с укусом комара попадают от животных в кровь человека. После этого личинки паразитов поражают глаза и мозг. Это паразитарное заболевание очень трудно лечится, и часто переходит в хроническое. При этом человек часто становится инвалидом.

Об этих и других документально подтвержденных фактах использования запрещенных испытаний на территории Донбасса официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков пообещал сообщить в ближайшее время на специальном брифинге.

Напомним, 6 марта 2022 года Минобороны России обнародовало на брифинге документы Пентагона семилетней давности, которые подтверждают непосредственное участие американских военных в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Средства Пентагона тратились на биолаборатории в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, где в 26 биолабораториях работали американские специалисты. Общий объем финансирования таких биолабораторий на Украине составил 32 миллиона долларов США.

В них американцы разрабатывали биооружие, которое могли разносить перелетные птицы, комары или беспилотники по всей территории России и Европы. Ученые в лабораториях изучали в рамках различных проектов возбудителей Конго-Крымской гемморагической лихорадки, чумы, сибирской язвы, холеры, туляремии, арбовирусы, лептоспироз и хантавирусы, другие патогены, что имеют природные очаги, как на территории России, Украины и Европы. Их применение они планировали замаскировать под естественные вспышки заболеваний.

Ранее представленные документы также свидетельствуют, что в качестве биооружия были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза).

Их делали устойчивыми к известным лекарственным препаратам, наделяли их быстрой скоростью распространения от насекомых и животных к человеку.

Эти факты также подтверждают оригиналы секретных документов, которые свидетельствуют о попытках уничтожить в американских биолабораториях на Украине следы биоматериалов и документации по этим страшным исследованиям.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Вооруженных Сил России доставили в Мариуполь гуманитарную помощь. Для жителей города доставлены продуктовые комплекты, которые включают в себя продукты первой необходимости, а также бутилированную питьевую воду. В одном из центральных районов Мариуполя местным жителям были розданы около тысячи продовольственных наборов. Безопасность жителей, пришедших к пункту выдачи гуманитарной помощи, обеспечивали российские военнослужащие и военнослужащие Народной милиции ДНР.

БОЕВАЯ СВОДКА

За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Российскими средствами ПВО уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

257 - беспилотных летательных аппаратов.

202 - зенитных ракетных комплекса.

1572 - танка и других боевых бронированных машин.

160 - установок реактивной системы залпового огня.

633 - орудия полевой артиллерии и минометов.

1379 - единиц специальной военной автомобильной техники.

Вот как Минобороны России уничтожает зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь" стоимостью несколько тысяч евро за штуку. Беспилотник автоматически выявляет замаскированные позиции Зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины и сообщает об этом оператору. Тому остается только скорректировать по лазерному лучу высокоточный артиллерийский боеприпас. На кадрах точное попадание и уничтожение мобильного зенитно-ракетного комплекса ВСУ.

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