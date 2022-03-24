Сильна Украина ложью, и больше ничем иным

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Знакомой москвичке позвонила украинская родственница, плачет, ее мужа харьковчанина, которому уже за 50, забирают в украинскую армию. Интересно, что этот муж всегда был за русский мир и ненавидел нациков. Но деваться некуда. За отказ — большой тюремный срок. Он, конечно, сдастся при первом случае, но до этого случая надо еще дожить.

Теперь, когда украинская армия практически уже разбита и агонизирует, киевские власти призывают на фронт и старых, и малых, дабы оттянуть поражение еще на несколько дней. Особо усердствует за войну украинская пропаганда, обещая простым солдатам, как и населению Украины, скорую перемогу (победу). Со всех украинских телеканалов звучат заявления, что снарядов у русских осталось на два-три дня, а потом они побегут назад, так как на Украину с Запада идут эшелоны с оружием.

Ложь, вранье - основа основ украинского государства. Только на лжи там режим и держится. Примеров тому ни счесть. Приведу один «Украина свободная страна» - утверждает их пропаганда. Но правда в том, что в этой «свободной стране» сжигают заживо инакомыслящих - Одесса, дом профсоюзов.

Даже из явного поражения мастера украинской клеветы умудряются создать героическую перемогу. Известный смешной пример, когда российский военный корабль подошел к острову Змеиному, и командир корабля предложил украинскому гарнизону сдаться. В ответ из гарнизона якобы (а может и правда?) героически прозвучало «Русский военный корабли пошел на...». И этой мантрой, как символом непокорности, украинская пропаганда упивается, вдохновляется по сей день. Хотя в России нам всем известно, что этот героический гарнизон тут же героически сдался русскому военному кораблю. И очень правильно сделал, не пожелав сражаться за ложное государство. Ну а дальше было еще смешнее: президент Зеленский объявил сдавшихся погибшими. С пафосом произнес «последние их предсмертные» слова про корабль и присвоил всем «павшим в бою неравном» звание героев Украины посмертно! Расчет простой: если даже российские телеканалы покажут пленных, «погибших в морском бою», то далеко не многие это увидят на Украине, тем паче в армии. А, главное, «этот подвиг» украинских пограничников с их «последними героическими словами» прослезит и подвинет Запад на подмогу для Украины.

Один из главных лжецов украинских уже известный Дмитрий Гордон, всегда заявлявший, что русские это рабы, а вот украинцы свободные люди. И никогда не сказал худого слова по адресу украинских нациков, марширующих по улицам, площадям с фашистскими лозунгами, знаменами. Не сказал, понимая и боясь, что эти свободные люди в свободной Украине тут же отвинтят Гордону голову.

«Мы будем всех убивать, кто ступит к нам на украинскую землю!» - грозно так заявлял Гордон еще накануне нашей спецоперации. Но как только спецоперация началась и наши парни ступили на украинскую землю, Дмитрий Гордон, повизгивая от страха, тут же сбежал в Литву. Улепетывая, он даже не успел сфотографироваться с автоматом Калашникова по примеру иных более отчаянных своих соратников, включая Юлию Тимошенко.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с оружием в руках.

И теперь этот Гордон из-за границы еще более зычно призывает украинцев убивать россиян, не щадя живота своего. Но, спрашивается: а ты-то почему не в окопе? Ответ один: он просто лже-патриот, зарабатывающий на сплошном вранье. Но беда в том, что простые украинские солдатики, которые, в отличие от Гордона, не имеют возможности удрать за границу, вынуждены сражаться и погибать за то вранье, за это лживое государство.