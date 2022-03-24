Мариуполь своими глазами — это теперь филиал ада

В помещениях областной больницы города Мариуполь.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в двадцати километрах от города, в селе Володарское. Его «декоммунизировали», поэтому на половине карт и навигаторов село, а скорее, небольшой степной городок, называется Никольским, что только добавляет сумятицы в творящийся вокруг хаос.
Жизнь, если так можно выразиться, в Володарском-Никольском налаживается. Появились волонтеры, стали составлять списки на эвакуацию. Несмотря на отсутствие электричества и связи приходят новости. Дорогу в сторону Бердянска, перекрыли наши. На днях «Азов» пытался выйти из города через Мариупольский аэропорт, контратаку отбили, но полностью зачистить прорывавшихся пока не удалось. Впрочем, Запорожское шоссе ведущее в Мариуполь, открыто – езжай, не хочу! Это сарказм.
Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в селе Володарское. На стене - записки родне.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Вика подходит ко мне мягко, не слышно – она в носках, на ледяном асфальте. Возраст определить не могу, может только школу закончила. Сбитые в колтун волосы, грязная кофта. Руки ходят ходуном, она никак не может найти им место. Вещей у девушки нет, в огромных глазах плещется безумие:
- Поговорите со мной, со мной никто не говорит, к детям меня не подпускают, а я боюсь. Звуков боюсь. Взрывов, снарядов, людей с оружием боюсь!
Я понимаю, что девушку надо как-то переключить. Достаю горсть леденцов из кармана:
- Давай-ка по конфете съедим и поговорим. Как тебя зовут?
Девушка убирает конфету в карман кофты, даю еще одну, тоже прячет, мучительно пытается вспомнить кто она:
- Я Виктория. Виктория Дьяченко!
- Вика, где ты жила в Мариуполе?
- В Мариуполе я жила, там тоже бомбежка, выслушайте меня, я все вам расскажу.
Но вспомнить адрес Вика не может. Потом показывает мне правую ногу. Я видел такое – ударная волна просто отделяет мясо от костей, но тут еще мелкие осколочки или вторичная осыпь, бетонная крошка, например. Сверху пока зажило, не гноится. Спрашиваю Вику: тебя покормить?
- Чаю хочу, горячего, замерзла.
- Стой здесь, не уходи никуда!
Вика не может вспомнить даже свой адрес. Руки ходят ходуном, вещей при себе никаких нет.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Вика кивает, показывает руками на ноги, мол стою. Проталкиваюсь в школьную столовую, беженцев запускают туда по пятнадцать человек. Автомат, закинутый за спину, лучший пропуск, как выяснилось. Мне без очереди наливают чай, подхватываю с подноса половину яблока. Вика берет чай, не благодарит, яблоко не замечает, сразу начинает пить и тут же забывает о моем существовании. Один из моих товарищей-ополченцев, фельдшер с военным опытом. Влад говорит, что Вику нужно вывозить в больницу, там отключить релаксантами, обработать ногу. Потом лечить психику, долго лечить. Но вот только куда ее вывозить? В Володарском не больница, а амбулатория. В Мариуполь в Областную интенсивной терапии?
У меня почему-то была уверенность, что именно там нам чем-то помогут. Я ошибался. И мы правильно сделали, что оставили Вику в накопителе, вечером она уже была в Ростове…
Ветра в этот день в Мариуполе не было, поэтому весь город затянуло серой кисеей, таким вонючим гаденьким туманом, раздирающим легкие. Горит город, горят заводы и порт, горит трава в полях… От выжженного торгового комплекса на въезде, уходим направо к Областной больнице интенсивной терапии. Новенький многоэтажный комплекс, фасад ободран осколками, стекол нет. Неделю назад, когда наши окончательно заняли кварталы у больницы, по ней запустили пакет «Градов», Украина так «попрощалась». Слышал это сам, упав в тот момент под машину и засунув голову под двигатель.
У здания областной больницы Мариуполя.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Сейчас, слева и справа от больницы, совсем рядом, через улицу, идет стрелковый бой, а за фасадом продолжает наваливать артиллерия, так что земля дрожит.
В больничном сквере люди сидят на земле, лежат, стоят, толпятся у входа. Автобус с надпись «Нацгвардия», полощет занавесками через выбитые стекла, внутри все в кровище.
Разбитый автомобиль Нацгвардии ВСУ.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
К нам бросается пожилая женщина, рыдая просит нас:
- Господи, хоть кто бы позвонил дочке, сказал, что я жива. Дочка в Норильске, учительница.
- Есть номер?
- Есть, есть, подождите!
Трясущимися руками женщина расстегивает сумку, там все ее имущество. В маленькой кастрюльке, в полиэтиленовом пакете, блокнотик с половину ладошки. Товарищ набирает номер … связи нет, да и откуда ей взяться? Женщина опять начинает рыдать. Я уже понял, как нужно общаться в таких ситуациях, говорю жестко, твердо:
- Как вас зовут? Имя, фамилия? В газете сегодня же напишу!
- Неля Ивановна Зенина.
- Мы вечером выберемся в место, где есть связь, я сразу же наберу вашу дочь, обещаю!
Неля Ивановна пыталась выйти на связь с дочкой, которая живет в Норильске.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Я снимаю шапку и крещусь, наверное, это единственная форма обещания, которая здесь действует. Вечером мы позвонили дочке Наташе в Норильск, она уже собиралась выезжать за матерью, чтобы забрать ее в Россию. Судя по происходящему, в Мариуполе еще долго не будет нормальной, привычной нам жизни.
В холле больницы грязь по колено. Какие-то волонтеры или санитары размазывают ее швабрами осознавая бессмысленность этого занятия. Артиллерийские снаряды перепахали все городские газоны и скверы, раскидали землю по асфальту. Здесь, во мраке холла она превратилась в жидкую грязь: из синего бака люди набирают воду, она жуткого, темно-коричневого цвета, техническая, но другой воды в городе нет. Стены исписаны посланиями: «Таня, мы ухали. Белосарайка» или «Мы на 1 эт. Комната «Дети», «Битюков Герман + Калинины, Володарская».
За грязной водой стоят очереди, другой - нет.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Находим главврача больницы, по-украински он почему-то называется директор. Голубченко Ольга Петровна от интервью отказывается, говорит, что в больнице все хорошо, все есть: персонал, медикаменты, еда. В глаза она нам не смотрит, и вообще разговаривает с такой плохо сдерживаемой злобой. Мы пытаемся объяснить ей, что не ради любопытства здесь и у нас есть возможность организовать помощь… В итоге, мы просто разворачиваемся, не прощаясь, и уходим в основной больничный корпус. Нас никто не останавливает.
Стены больницы исписаны короткими сообщениями.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Темные бесконечные коридоры, запах гниющей плоти. У кого есть сигареты – курят, потому что всем все равно и о какой-то больничной стерильности говорить нет никакого смысла. При нас, прямо в коридоре, медсестра чистит загноившуюся рану какой-то женщине, она стонет и скрежещет зубами. Мертвые лежат вдоль стен вперемешку с живыми. Если накрыт одеялом с головой, значит, уже умер. В коридорах лежат, потому что в окнах палат нет стекол, холодно, больница трясется от взрывов и мина, снаряды могут прилететь в любой момент. Вот, заработал автоматический миномет «Василек», а вот «Васильку» прилетело в ответ. Вдоль фасада просвистывают шальные пули. Бахнул гранатомет, его поддержала зенитная установка, жизнь в Мариуполе идет своим чередом. Если это можно назвать жизнью.
На следующем этаже, все то же самое. Смрадный сумрак, выбитые окна заколочены кусками картона.
Мужчина в инвалидной коляске рассказывает, как его ранило:
- Просто из подъезда вышел, сразу прилетело. В воскресенье, 13 числа. Я обратно в подъезд, а соседи – три трупа сразу, вышли покурить.
Михаил получил ранение, но остался жив, его соседям повезло куда меньше.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
- Вас перевязывают?
- С прошлого четверга не видел никого. Осколок остался, найти его не могут, рентген не работает. Ну, ничего, буду теперь на рамках звенеть, - шутит невесело Михаил.
- Эвакуацию предлагали?
- Да в чем я поеду, дома хоть одежда есть.
- Квартира целая?
Михаил машет рукой:
- Стекол нет, вся мебель горой лежит, попадала. Но жить-то есть где!
Сосед Михаила ходил за водой на речку, осколочные ранения в ноги:
- Давно не перевязывали, врачи и медсестры поубегали же все… Ни лекарств, ни бинтов, трубки торчат из дырок…
На носилках, у стенки, лежит Саша. Говорит, «ранило как обычно – за дровами пошел».
Показывает искалеченные ноги, тоже без бинтов, только трубки-дренажи.
Ищем отделение хирургии и находим… Коридоры перекрыты стенками из мешков с песком. Такие же стенки на окнах, но почему-то с бойницами. Украинская Нацгвардия собиралась здесь биться, но передумала.
Разбитый кофейный автомат, разгромленный кабинет с рентгеном, вообще, все что можно в больнице переломано, даже столы. Но это не самое страшное. В палатах лежат трупы, аккуратно упакованные в шторы, одеяла или просто в навал, с трубками капельниц, шинами, аппаратами Елизарова… Где-то небольшими кучками, где-то, где темно, тела навалены до потолка... Тихо здесь, в этой огромной мертвецкой, конечно, если вычесть артиллерию.
Гора трупов в одном из помещений больницы.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Только постукивают жалюзи в выбитых окнах, да что-то иногда сыпется с изорванных осколками фасадов. Молчит толпа людей у входа в больницу, где не лечат, а просто кладут умирать. Обычно, такие скопления людей сопровождаются таким легким гулом, но здесь – тишина. Люди вслушиваются в идущий бой, пытаясь отделить момент, чтобы сразу залечь. И все чего-то ждут: эвакуацию или гуманитарки.
У входа в больницу толпятся люди. И всё же здесь тихо...
Фото: Дмитрий СТЕШИН
- Я мира жду, - сказала мне усыпанная веснушками девушка Даша, а вот в эвакуацию с четырехлетним ребенком не поеду!
- Меньше уже обстреливают?
- Да так же…
Дарья не собирается в эвакуацию, а ждет скорого мира.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
Даша, как и все мы, смотрела на небо, но небо пока не обещало нам ничего хорошего. По крайней мере, в ближайшие дни.
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