Мариуполь своими глазами — это теперь филиал ада

В помещениях областной больницы города Мариуполь. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ЗВУКОВ БОЮСЬ»

Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в двадцати километрах от города, в селе Володарское. Его «декоммунизировали», поэтому на половине карт и навигаторов село, а скорее, небольшой степной городок, называется Никольским, что только добавляет сумятицы в творящийся вокруг хаос.

Жизнь, если так можно выразиться, в Володарском-Никольском налаживается. Появились волонтеры, стали составлять списки на эвакуацию. Несмотря на отсутствие электричества и связи приходят новости. Дорогу в сторону Бердянска, перекрыли наши. На днях «Азов» пытался выйти из города через Мариупольский аэропорт, контратаку отбили, но полностью зачистить прорывавшихся пока не удалось. Впрочем, Запорожское шоссе ведущее в Мариуполь, открыто – езжай, не хочу! Это сарказм.

Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в селе Володарское. На стене - записки родне. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вика подходит ко мне мягко, не слышно – она в носках, на ледяном асфальте. Возраст определить не могу, может только школу закончила. Сбитые в колтун волосы, грязная кофта. Руки ходят ходуном, она никак не может найти им место. Вещей у девушки нет, в огромных глазах плещется безумие:

- Поговорите со мной, со мной никто не говорит, к детям меня не подпускают, а я боюсь. Звуков боюсь. Взрывов, снарядов, людей с оружием боюсь!

Я понимаю, что девушку надо как-то переключить. Достаю горсть леденцов из кармана:

- Давай-ка по конфете съедим и поговорим. Как тебя зовут?

Девушка убирает конфету в карман кофты, даю еще одну, тоже прячет, мучительно пытается вспомнить кто она:

- Я Виктория. Виктория Дьяченко!

- Вика, где ты жила в Мариуполе?

- В Мариуполе я жила, там тоже бомбежка, выслушайте меня, я все вам расскажу.

Но вспомнить адрес Вика не может. Потом показывает мне правую ногу. Я видел такое – ударная волна просто отделяет мясо от костей, но тут еще мелкие осколочки или вторичная осыпь, бетонная крошка, например. Сверху пока зажило, не гноится. Спрашиваю Вику: тебя покормить?

- Чаю хочу, горячего, замерзла.

- Стой здесь, не уходи никуда!

Вика не может вспомнить даже свой адрес. Руки ходят ходуном, вещей при себе никаких нет. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вика кивает, показывает руками на ноги, мол стою. Проталкиваюсь в школьную столовую, беженцев запускают туда по пятнадцать человек. Автомат, закинутый за спину, лучший пропуск, как выяснилось. Мне без очереди наливают чай, подхватываю с подноса половину яблока. Вика берет чай, не благодарит, яблоко не замечает, сразу начинает пить и тут же забывает о моем существовании. Один из моих товарищей-ополченцев, фельдшер с военным опытом. Влад говорит, что Вику нужно вывозить в больницу, там отключить релаксантами, обработать ногу. Потом лечить психику, долго лечить. Но вот только куда ее вывозить? В Володарском не больница, а амбулатория. В Мариуполь в Областную интенсивной терапии?

У меня почему-то была уверенность, что именно там нам чем-то помогут. Я ошибался. И мы правильно сделали, что оставили Вику в накопителе, вечером она уже была в Ростове…

В ЯДОВИТОМ ТУМАНЕ

Ветра в этот день в Мариуполе не было, поэтому весь город затянуло серой кисеей, таким вонючим гаденьким туманом, раздирающим легкие. Горит город, горят заводы и порт, горит трава в полях… От выжженного торгового комплекса на въезде, уходим направо к Областной больнице интенсивной терапии. Новенький многоэтажный комплекс, фасад ободран осколками, стекол нет. Неделю назад, когда наши окончательно заняли кварталы у больницы, по ней запустили пакет «Градов», Украина так «попрощалась». Слышал это сам, упав в тот момент под машину и засунув голову под двигатель.

У здания областной больницы Мариуполя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сейчас, слева и справа от больницы, совсем рядом, через улицу, идет стрелковый бой, а за фасадом продолжает наваливать артиллерия, так что земля дрожит.

В больничном сквере люди сидят на земле, лежат, стоят, толпятся у входа. Автобус с надпись «Нацгвардия», полощет занавесками через выбитые стекла, внутри все в кровище.

Разбитый автомобиль Нацгвардии ВСУ. Фото: Дмитрий СТЕШИН

К нам бросается пожилая женщина, рыдая просит нас:

- Господи, хоть кто бы позвонил дочке, сказал, что я жива. Дочка в Норильске, учительница.

- Есть номер?

- Есть, есть, подождите!

Трясущимися руками женщина расстегивает сумку, там все ее имущество. В маленькой кастрюльке, в полиэтиленовом пакете, блокнотик с половину ладошки. Товарищ набирает номер … связи нет, да и откуда ей взяться? Женщина опять начинает рыдать. Я уже понял, как нужно общаться в таких ситуациях, говорю жестко, твердо:

- Как вас зовут? Имя, фамилия? В газете сегодня же напишу!

- Неля Ивановна Зенина.

- Мы вечером выберемся в место, где есть связь, я сразу же наберу вашу дочь, обещаю!

Неля Ивановна пыталась выйти на связь с дочкой, которая живет в Норильске. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я снимаю шапку и крещусь, наверное, это единственная форма обещания, которая здесь действует. Вечером мы позвонили дочке Наташе в Норильск, она уже собиралась выезжать за матерью, чтобы забрать ее в Россию. Судя по происходящему, в Мариуполе еще долго не будет нормальной, привычной нам жизни.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

В холле больницы грязь по колено. Какие-то волонтеры или санитары размазывают ее швабрами осознавая бессмысленность этого занятия. Артиллерийские снаряды перепахали все городские газоны и скверы, раскидали землю по асфальту. Здесь, во мраке холла она превратилась в жидкую грязь: из синего бака люди набирают воду, она жуткого, темно-коричневого цвета, техническая, но другой воды в городе нет. Стены исписаны посланиями: «Таня, мы ухали. Белосарайка» или «Мы на 1 эт. Комната «Дети», «Битюков Герман + Калинины, Володарская».

За грязной водой стоят очереди, другой - нет. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Находим главврача больницы, по-украински он почему-то называется директор. Голубченко Ольга Петровна от интервью отказывается, говорит, что в больнице все хорошо, все есть: персонал, медикаменты, еда. В глаза она нам не смотрит, и вообще разговаривает с такой плохо сдерживаемой злобой. Мы пытаемся объяснить ей, что не ради любопытства здесь и у нас есть возможность организовать помощь… В итоге, мы просто разворачиваемся, не прощаясь, и уходим в основной больничный корпус. Нас никто не останавливает.

Стены больницы исписаны короткими сообщениями. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Темные бесконечные коридоры, запах гниющей плоти. У кого есть сигареты – курят, потому что всем все равно и о какой-то больничной стерильности говорить нет никакого смысла. При нас, прямо в коридоре, медсестра чистит загноившуюся рану какой-то женщине, она стонет и скрежещет зубами. Мертвые лежат вдоль стен вперемешку с живыми. Если накрыт одеялом с головой, значит, уже умер. В коридорах лежат, потому что в окнах палат нет стекол, холодно, больница трясется от взрывов и мина, снаряды могут прилететь в любой момент. Вот, заработал автоматический миномет «Василек», а вот «Васильку» прилетело в ответ. Вдоль фасада просвистывают шальные пули. Бахнул гранатомет, его поддержала зенитная установка, жизнь в Мариуполе идет своим чередом. Если это можно назвать жизнью.

НЕБО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕТ

На следующем этаже, все то же самое. Смрадный сумрак, выбитые окна заколочены кусками картона.

Мужчина в инвалидной коляске рассказывает, как его ранило:

- Просто из подъезда вышел, сразу прилетело. В воскресенье, 13 числа. Я обратно в подъезд, а соседи – три трупа сразу, вышли покурить.

Михаил получил ранение, но остался жив, его соседям повезло куда меньше. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Вас перевязывают?

- С прошлого четверга не видел никого. Осколок остался, найти его не могут, рентген не работает. Ну, ничего, буду теперь на рамках звенеть, - шутит невесело Михаил.

- Эвакуацию предлагали?

- Да в чем я поеду, дома хоть одежда есть.

- Квартира целая?

Михаил машет рукой:

- Стекол нет, вся мебель горой лежит, попадала. Но жить-то есть где!

Сосед Михаила ходил за водой на речку, осколочные ранения в ноги:

- Давно не перевязывали, врачи и медсестры поубегали же все… Ни лекарств, ни бинтов, трубки торчат из дырок…

На носилках, у стенки, лежит Саша. Говорит, «ранило как обычно – за дровами пошел».

Показывает искалеченные ноги, тоже без бинтов, только трубки-дренажи.

Ищем отделение хирургии и находим… Коридоры перекрыты стенками из мешков с песком. Такие же стенки на окнах, но почему-то с бойницами. Украинская Нацгвардия собиралась здесь биться, но передумала.

Разбитый кофейный автомат, разгромленный кабинет с рентгеном, вообще, все что можно в больнице переломано, даже столы. Но это не самое страшное. В палатах лежат трупы, аккуратно упакованные в шторы, одеяла или просто в навал, с трубками капельниц, шинами, аппаратами Елизарова… Где-то небольшими кучками, где-то, где темно, тела навалены до потолка... Тихо здесь, в этой огромной мертвецкой, конечно, если вычесть артиллерию.

Гора трупов в одном из помещений больницы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Только постукивают жалюзи в выбитых окнах, да что-то иногда сыпется с изорванных осколками фасадов. Молчит толпа людей у входа в больницу, где не лечат, а просто кладут умирать. Обычно, такие скопления людей сопровождаются таким легким гулом, но здесь – тишина. Люди вслушиваются в идущий бой, пытаясь отделить момент, чтобы сразу залечь. И все чего-то ждут: эвакуацию или гуманитарки.

У входа в больницу толпятся люди. И всё же здесь тихо... Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я мира жду, - сказала мне усыпанная веснушками девушка Даша, а вот в эвакуацию с четырехлетним ребенком не поеду!

- Меньше уже обстреливают?

- Да так же…

Дарья не собирается в эвакуацию, а ждет скорого мира. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Даша, как и все мы, смотрела на небо, но небо пока не обещало нам ничего хорошего. По крайней мере, в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Месяц спецоперации: Олигархов раскулачили, Фейсбук* закрыли, «звезды» отчалили. Да мы мечтать об этом не могли

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине (подробнее)

Сколько еще продержится Украина: объясняем, что показал месяц военной операции

На вопросы «Комсомольской правде» ответил экс-главком Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин (подробнее)