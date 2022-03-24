Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 марта 2022 10:34

Мариуполь своими глазами — это теперь филиал ада

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин побывал в больнице, накрытой украинскими «Градами». Больница «работает» - живые лежат в коридорах вместе с мертвыми, в палатах трупы до потолка, а на соседних улицах - бои
Дмитрий СТЕШИН
Дмитрий СТЕШИН
В помещениях областной больницы города Мариуполь.

В помещениях областной больницы города Мариуполь.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ЗВУКОВ БОЮСЬ»

Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в двадцати километрах от города, в селе Володарское. Его «декоммунизировали», поэтому на половине карт и навигаторов село, а скорее, небольшой степной городок, называется Никольским, что только добавляет сумятицы в творящийся вокруг хаос.

Жизнь, если так можно выразиться, в Володарском-Никольском налаживается. Появились волонтеры, стали составлять списки на эвакуацию. Несмотря на отсутствие электричества и связи приходят новости. Дорогу в сторону Бердянска, перекрыли наши. На днях «Азов» пытался выйти из города через Мариупольский аэропорт, контратаку отбили, но полностью зачистить прорывавшихся пока не удалось. Впрочем, Запорожское шоссе ведущее в Мариуполь, открыто – езжай, не хочу! Это сарказм.

Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в селе Володарское. На стене - записки родне.

Основной накопитель беженцев из Мариуполя находится в селе Володарское. На стене - записки родне.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вика подходит ко мне мягко, не слышно – она в носках, на ледяном асфальте. Возраст определить не могу, может только школу закончила. Сбитые в колтун волосы, грязная кофта. Руки ходят ходуном, она никак не может найти им место. Вещей у девушки нет, в огромных глазах плещется безумие:

- Поговорите со мной, со мной никто не говорит, к детям меня не подпускают, а я боюсь. Звуков боюсь. Взрывов, снарядов, людей с оружием боюсь!

Я понимаю, что девушку надо как-то переключить. Достаю горсть леденцов из кармана:

- Давай-ка по конфете съедим и поговорим. Как тебя зовут?

Девушка убирает конфету в карман кофты, даю еще одну, тоже прячет, мучительно пытается вспомнить кто она:

- Я Виктория. Виктория Дьяченко!

- Вика, где ты жила в Мариуполе?

- В Мариуполе я жила, там тоже бомбежка, выслушайте меня, я все вам расскажу.

Но вспомнить адрес Вика не может. Потом показывает мне правую ногу. Я видел такое – ударная волна просто отделяет мясо от костей, но тут еще мелкие осколочки или вторичная осыпь, бетонная крошка, например. Сверху пока зажило, не гноится. Спрашиваю Вику: тебя покормить?

- Чаю хочу, горячего, замерзла.

- Стой здесь, не уходи никуда!

Вика не может вспомнить даже свой адрес. Руки ходят ходуном, вещей при себе никаких нет.

Вика не может вспомнить даже свой адрес. Руки ходят ходуном, вещей при себе никаких нет.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вика кивает, показывает руками на ноги, мол стою. Проталкиваюсь в школьную столовую, беженцев запускают туда по пятнадцать человек. Автомат, закинутый за спину, лучший пропуск, как выяснилось. Мне без очереди наливают чай, подхватываю с подноса половину яблока. Вика берет чай, не благодарит, яблоко не замечает, сразу начинает пить и тут же забывает о моем существовании. Один из моих товарищей-ополченцев, фельдшер с военным опытом. Влад говорит, что Вику нужно вывозить в больницу, там отключить релаксантами, обработать ногу. Потом лечить психику, долго лечить. Но вот только куда ее вывозить? В Володарском не больница, а амбулатория. В Мариуполь в Областную интенсивной терапии?

У меня почему-то была уверенность, что именно там нам чем-то помогут. Я ошибался. И мы правильно сделали, что оставили Вику в накопителе, вечером она уже была в Ростове…

В ЯДОВИТОМ ТУМАНЕ

Ветра в этот день в Мариуполе не было, поэтому весь город затянуло серой кисеей, таким вонючим гаденьким туманом, раздирающим легкие. Горит город, горят заводы и порт, горит трава в полях… От выжженного торгового комплекса на въезде, уходим направо к Областной больнице интенсивной терапии. Новенький многоэтажный комплекс, фасад ободран осколками, стекол нет. Неделю назад, когда наши окончательно заняли кварталы у больницы, по ней запустили пакет «Градов», Украина так «попрощалась». Слышал это сам, упав в тот момент под машину и засунув голову под двигатель.

У здания областной больницы Мариуполя.

У здания областной больницы Мариуполя.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сейчас, слева и справа от больницы, совсем рядом, через улицу, идет стрелковый бой, а за фасадом продолжает наваливать артиллерия, так что земля дрожит.

В больничном сквере люди сидят на земле, лежат, стоят, толпятся у входа. Автобус с надпись «Нацгвардия», полощет занавесками через выбитые стекла, внутри все в кровище.

Разбитый автомобиль Нацгвардии ВСУ.

Разбитый автомобиль Нацгвардии ВСУ.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

К нам бросается пожилая женщина, рыдая просит нас:

- Господи, хоть кто бы позвонил дочке, сказал, что я жива. Дочка в Норильске, учительница.

- Есть номер?

- Есть, есть, подождите!

Трясущимися руками женщина расстегивает сумку, там все ее имущество. В маленькой кастрюльке, в полиэтиленовом пакете, блокнотик с половину ладошки. Товарищ набирает номер … связи нет, да и откуда ей взяться? Женщина опять начинает рыдать. Я уже понял, как нужно общаться в таких ситуациях, говорю жестко, твердо:

- Как вас зовут? Имя, фамилия? В газете сегодня же напишу!

- Неля Ивановна Зенина.

- Мы вечером выберемся в место, где есть связь, я сразу же наберу вашу дочь, обещаю!

Неля Ивановна пыталась выйти на связь с дочкой, которая живет в Норильске.

Неля Ивановна пыталась выйти на связь с дочкой, которая живет в Норильске.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я снимаю шапку и крещусь, наверное, это единственная форма обещания, которая здесь действует. Вечером мы позвонили дочке Наташе в Норильск, она уже собиралась выезжать за матерью, чтобы забрать ее в Россию. Судя по происходящему, в Мариуполе еще долго не будет нормальной, привычной нам жизни.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

В холле больницы грязь по колено. Какие-то волонтеры или санитары размазывают ее швабрами осознавая бессмысленность этого занятия. Артиллерийские снаряды перепахали все городские газоны и скверы, раскидали землю по асфальту. Здесь, во мраке холла она превратилась в жидкую грязь: из синего бака люди набирают воду, она жуткого, темно-коричневого цвета, техническая, но другой воды в городе нет. Стены исписаны посланиями: «Таня, мы ухали. Белосарайка» или «Мы на 1 эт. Комната «Дети», «Битюков Герман + Калинины, Володарская».

За грязной водой стоят очереди, другой - нет.

За грязной водой стоят очереди, другой - нет.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Находим главврача больницы, по-украински он почему-то называется директор. Голубченко Ольга Петровна от интервью отказывается, говорит, что в больнице все хорошо, все есть: персонал, медикаменты, еда. В глаза она нам не смотрит, и вообще разговаривает с такой плохо сдерживаемой злобой. Мы пытаемся объяснить ей, что не ради любопытства здесь и у нас есть возможность организовать помощь… В итоге, мы просто разворачиваемся, не прощаясь, и уходим в основной больничный корпус. Нас никто не останавливает.

Стены больницы исписаны короткими сообщениями.

Стены больницы исписаны короткими сообщениями.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Темные бесконечные коридоры, запах гниющей плоти. У кого есть сигареты – курят, потому что всем все равно и о какой-то больничной стерильности говорить нет никакого смысла. При нас, прямо в коридоре, медсестра чистит загноившуюся рану какой-то женщине, она стонет и скрежещет зубами. Мертвые лежат вдоль стен вперемешку с живыми. Если накрыт одеялом с головой, значит, уже умер. В коридорах лежат, потому что в окнах палат нет стекол, холодно, больница трясется от взрывов и мина, снаряды могут прилететь в любой момент. Вот, заработал автоматический миномет «Василек», а вот «Васильку» прилетело в ответ. Вдоль фасада просвистывают шальные пули. Бахнул гранатомет, его поддержала зенитная установка, жизнь в Мариуполе идет своим чередом. Если это можно назвать жизнью.

НЕБО НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЕТ

На следующем этаже, все то же самое. Смрадный сумрак, выбитые окна заколочены кусками картона.

Мужчина в инвалидной коляске рассказывает, как его ранило:

- Просто из подъезда вышел, сразу прилетело. В воскресенье, 13 числа. Я обратно в подъезд, а соседи – три трупа сразу, вышли покурить.

Михаил получил ранение, но остался жив, его соседям повезло куда меньше.

Михаил получил ранение, но остался жив, его соседям повезло куда меньше.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Вас перевязывают?

- С прошлого четверга не видел никого. Осколок остался, найти его не могут, рентген не работает. Ну, ничего, буду теперь на рамках звенеть, - шутит невесело Михаил.

- Эвакуацию предлагали?

- Да в чем я поеду, дома хоть одежда есть.

- Квартира целая?

Михаил машет рукой:

- Стекол нет, вся мебель горой лежит, попадала. Но жить-то есть где!

Сосед Михаила ходил за водой на речку, осколочные ранения в ноги:

- Давно не перевязывали, врачи и медсестры поубегали же все… Ни лекарств, ни бинтов, трубки торчат из дырок…

На носилках, у стенки, лежит Саша. Говорит, «ранило как обычно – за дровами пошел».

Показывает искалеченные ноги, тоже без бинтов, только трубки-дренажи.

Ищем отделение хирургии и находим… Коридоры перекрыты стенками из мешков с песком. Такие же стенки на окнах, но почему-то с бойницами. Украинская Нацгвардия собиралась здесь биться, но передумала.

Разбитый кофейный автомат, разгромленный кабинет с рентгеном, вообще, все что можно в больнице переломано, даже столы. Но это не самое страшное. В палатах лежат трупы, аккуратно упакованные в шторы, одеяла или просто в навал, с трубками капельниц, шинами, аппаратами Елизарова… Где-то небольшими кучками, где-то, где темно, тела навалены до потолка... Тихо здесь, в этой огромной мертвецкой, конечно, если вычесть артиллерию.

Гора трупов в одном из помещений больницы.

Гора трупов в одном из помещений больницы.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Только постукивают жалюзи в выбитых окнах, да что-то иногда сыпется с изорванных осколками фасадов. Молчит толпа людей у входа в больницу, где не лечат, а просто кладут умирать. Обычно, такие скопления людей сопровождаются таким легким гулом, но здесь – тишина. Люди вслушиваются в идущий бой, пытаясь отделить момент, чтобы сразу залечь. И все чего-то ждут: эвакуацию или гуманитарки.

У входа в больницу толпятся люди. И всё же здесь тихо...

У входа в больницу толпятся люди. И всё же здесь тихо...

Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Я мира жду, - сказала мне усыпанная веснушками девушка Даша, а вот в эвакуацию с четырехлетним ребенком не поеду!

- Меньше уже обстреливают?

- Да так же…

Дарья не собирается в эвакуацию, а ждет скорого мира.

Дарья не собирается в эвакуацию, а ждет скорого мира.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Даша, как и все мы, смотрела на небо, но небо пока не обещало нам ничего хорошего. По крайней мере, в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Месяц спецоперации: Олигархов раскулачили, Фейсбук* закрыли, «звезды» отчалили. Да мы мечтать об этом не могли

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине (подробнее)

Сколько еще продержится Украина: объясняем, что показал месяц военной операции

На вопросы «Комсомольской правде» ответил экс-главком Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин (подробнее)

Спецоперация на УкраинеРЕПОРТАЖ