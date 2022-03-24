Рабство, дискриминация и хаос: с чем сталкиваются украинские беженцы в Европе

Начиная с 24 февраля, Украину покинули более 3,5 млн человек, из них почти 60% отправились в Польшу. Фото: REUTERS

Начиная с 24 февраля, Украину покинули более 3,5 млн человек, из них почти 60% отправились в Польшу. Прогнозы главы МИД Германии Анналена Бербок довольно пессимистичны: помощь Европы потребуется 8 млн украинцев.

В начале спецоперации на запад бежали те, у кого живут за границей родственники или близких друзья, которые могли бы позаботиться о них, предоставив кров и еду, а также те, кто давно мечтал уехать с Украины, но все откладывал это решение. Однако в дальнейшем состав беженцев начал меняться. В соседние страны потянулись те, кто, подчас не зная иностранного языка, полагался исключительно на помощь государственных органов и волонтерских организаций.

Брюссель разрешил украинцам жить и работать в любой точке ЕС минимум год. В связи с этим для поддержки стран-членов будет выделено десятки миллиардов евро на размещение беженцев, оказание им медпомощи, оплату учебы детей и другие необходимые траты. Только одной Польше должны направить более 1 млрд евро.

Прогнозы главы МИД Германии Анналена Бербок довольно пессимистичны: помощь Европы потребуется 8 млн украинцев. Фото: REUTERS

И PESEL С НИМ!

Основные потоки беженцев распределяются следующим образом: более 2 млн человек уже прибыли в Польшу, более 500 тысяч - в Румынию, более 350 тысяч отправились в Молдавию, около 300 тысяч - в Венгрию, 270 тысяч - в Чехию и порядка 250 тысяч - в Словакию.

Наиболее напряженная ситуация с украинскими беженцами в Польше. Власти страны обещали быстро интегрировать и оказать поддержку всем прибывшим. Главное условие - получение специального номера социальной страховки PESEL. Именно он дает возможность украинцам находиться в Польше 180 дней, право на поиск работы и доступ к медицинским и социальным услугам. На 16-17 марта были зарегистрированы всего 123 тысячи беженцев. Муниципалитеты и соцучреждения перегружены, как и система здравоохранения. В скором времени ожидается, что с определенными трудностями столкнется и система образования из-за увеличения числа детей и подростков.

Каждому беженцу выделяются «приветственные» 70 евро. Других выплат не предполагается, за исключением ежемесячных детских пособий в размере 110 евро. В остальном украинцы должны обеспечивать свое проживание в Польше самостоятельно.

ВДОВЦОВ И ИНВАЛИДОВ НЕ ВЫПУСКАТЬ

Международная правозащитная организация The Amnesty International представила доклад, посвященный проблемам, с которыми сталкиваются украинские беженцы в Польше. Среди них - хаос, расизм, нападения и угроза стать жертвой торговли людьми.

«Люди, бегущие из Украины, подвергаются риску насилия и торговли людьми. Особенно те, кто не говорит по-польски или по-английски, потенциально подвергаются риску злоупотреблений со стороны людей или преступных группировок, стремящихся использовать хаотичную ситуацию. Особую озабоченность вызывают новые сообщения о насилии в отношении женщин и девочек. Сообщалось, что полиция Вроцлава арестовала 49-летнего поляка, который якобы изнасиловал украинку, которую он предложил разместить в своей квартире после того, как она сбежала из Украины», - говорится в докладе.

Как отметила президент польской организации La Strada, которая оказывает поддержку жертвам торговцев людьми, Ирена Давид-Ольчик, особое внимание нужно уделять украинским детям. Многие из них оказываются на территории Польши без родителей.

- Дети въезжают в Польшу, но власти не регистрируют, у кого многие из них остаются. В некоторых случаях родители отправляют их к родственникам в Польшу. В одном случае 11-летняя девочка ехала со своим дядей, но дядю остановили на границе, поэтому она ехала одна, - что случилось дальше с этой девочкой правозащитница уже не знает.

Польская правозащитника Каролина Вежбиньска стала свидетельницей, как неизвестная женщина подходила на вокзале Люблина к украинкам-беженкам и предлагала деньги, если те отдадут ей свои паспорта. Также некоторые мужчина слишком настойчиво предлагали украинкам помощь с жильем и проездом.

С большими трудностями при пересечении польской границы сталкиваются украинские вдовцы и мужчины с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет. Украинские пограничники отказываются выпускать их с детьми, обвиняя в подделке документов.

- Мой сын потерял руку и слух во время войны в Донбассе. Он официально признан инвалидом войны, официально не может работать, - рассказывает жительница Днепропетровска Софья. - Мы приехали на границу с мужем и сыном, но украинские пограничники заявили, что пропускают только женщин и стариков, и сына отказались пропустить.

Также дискриминации подвергаются иностранные студенты. В их адрес применялась физическая и словесная агрессии со стороны украинских силовиков и волонтеров.

В соседние страны потянулись те, кто, подчас не зная иностранного языка, полагался исключительно на помощь государственных органов и волонтерских организаций. Фото: REUTERS

ИНТЕГРИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ - ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Европейское будущее украинских беженцев туманно. На основании тех осторожных заявлений, которые звучат от политиков разного уровня, можно сделать вывод, что страны ЕС готовы лишь к временному присутствию миллионов украинцев на своей территории. Показательным стали слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она подчеркнула, что королевство не собирается интегрировать в свое общество украинских беженцев. Это сказано с учетом того, что Копенгаген разрешил гражданам незалежной находиться на территории страны в течение двух лет с возможностью работать, получать образование и медицинские услуги.

- Статус беженца временный, поэтому вы должны вернуться и помочь отстроить свою родину, когда появится такая возможность. Это позволит нам помочь другим беженцам, - сказала Фредериксен.

Ожидаемо, что за интеграцию в европейское общество в любой точке ЕС украинцам придется платить трудом и преимущественно тяжелым физическим трудом.

- Если бы Карла XII не выбили из Полтавы, то Украина могла бы быть шведской, - заявила одна из представителей партии «Шведские демократы». - Эти люди привыкли работать, а не просто получать все на блюдечке с голубой каемочкой.

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