Пранкеры Вован и Лексус опубликовали полную версию разговора с Беном Уоллесом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый захватывающий телесериал весны 2022 года сняли российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Жанр — документальный триллер с элементами политической сатиры. Художественная форма — телефонный розыгрыш. Главный герой — министр обороны Великобритании Бен Уоллес (в роли самого себя).

Именно ему наши «телефонные ребята» позвонили под видом премьера Украины Дениса Шмыгаля. И 51-летний англичанин с готовностью выложил чутким собеседникам самые грязные военные тайны королевства.

Публикация первых отрывков беседы на видеохостинге YouTube (Вован и Лексус дозвонились до Уоллеса по видеосвязи) уже вызвала на Островах истерику. Власти Британии потребовали от американского медиа-гиганта удалить эти материалы. Тем самым подтверждая: всё, что выдал Уоллес в диалоге с пранкерами, — правда.

И вот теперь Вован и Лексус выложили полную версию своего интервью длиной аж 16 минут. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», — не без некоторой иронии предупреждают парни.

Но прежде, чем мы перейдём к финальному эпизоду их мини-сериала, — напомним содержание предыдущих.

Несмотря на показное стремление к «ядерному разоружению», Соединённое Королевство, исходя из слов Уоллеса, готово помочь Украине обзавестись атомным оружием. Это вообще перечёркивает любые нормы дипломатии — представьте, если бы Россия подкинула супербомб Аргентине, чтобы та взяла реванш за свой давний предмет раздора с англичанами — Фолклендские острова.

Впрочем, и с поставками обычных вооружений на Украину — тоже всё в порядке: в «пранк-интервью» министр признался, что Лондон снабдил Киев более чем четырьмя тысячами ПТУРов, противотанковых управляемых ракет. Как следствие, в арсеналах самих Островов таких изделий почти не осталось (нападёт какой-нибудь новый Вильгельм Завоеватель — отбиваться нечем; этот факт тоже вызвал негодование англичан после обнародования первых фрагментов пранк-интервью).

Вернемся под Киев. Чтобы ПТУРы не взрывались прямо в руках горе-боевиков, нужны хорошие инструкторы. И таковые были. По словам Уоллеса, Англия годами направляла на Украину своих военных советников, дабы помочь Незалежной поскорее вступить в НАТО.

Но даже эти откровения меркнут, если послушать полную версию пранк-беседы.

— Я был у вас [на Украине] пять раз за последние пять лет и полон решимости продолжить эти поставки [оружия], — сказал Уоллес, добавив, что постарается «как можно быстрее» поставить на Украину британские системы ПВО. И резюмировал: — Мы будем поддерживать Украину везде, где это возможно.

Также министр, затронув британо-российские дела, отказал Москве даже в минимальных собственных интересах (представьте, если бы Россия накачивала оружием Шотландию и создавала там лаборатории для исследования английского биоматериала, — именно это происходит у наших границ на Украины):

— Я не думаю, что Россия вообще может что-то требовать. Она должна вернуться к себе домой.

Впрочем, перемога традиционно превратилась в зраду — Уоллес мягко ушёл от вопроса псевдо-«Шмыгаля», готова ли Британия ввести свой ВМФ в Чёрное море для борьбы с Россией. Мол, «войдём в воды Чёрного моря», но когда и насколько близко к театру военных действий, — не уточнил.

Также Уоллес намекнул, что готов перформатировать Минский процесс. Как известно, гарантами этих провалившихся мирных соглашений 2014-15 года являлись Париж и Берлин. Но Лондон своими континентальными партнёрами явно недоволен и жаждет перетянуть одеяло на себя.

Наконец, британских добровольцев, отправившихся «помогать Украине», Уоллес неоднократно назвал «идиотами» и отказался нести за них ответственность. Что показывает: на собственных подданных и на собственную безопасность британскому правительству наплевать. Единственное, в чём оно заинтересовано, — любой ценой уколоть Россию. В данном случае — помогая «Анти-России», в которую не без помощи Запада превратилась Украина.

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